L’armée américaine a commencé une sortie précipitée de la ville de Manbij, dans le nord de la Syrie, et doit aider la Russie à s’y établir, dans le cadre d’une tentative turque de vaincre des combattants kurdes soutenus par le Pentagone sur le site stratégique, a appris Newsweek .

Les Etats-Unis devaient se retirer officiellement de Manbij lundi dans les 24 heures, laissant derrière eux les Forces démocratiques syriennes, principalement kurdes, plus deux factions rivales: le gouvernement syrien, soutenu par la Russie et l’Iran, et les insurgés syriens soutenus par la Turquie s’ opposant. à eux —cherchaient prendre le contrôle de l’emplacement stratégique. Un responsable du Pentagone a déclaré à Newsweek que le personnel américain, « ayant passé le plus de temps dans la région, aide les forces russes à naviguer rapidement dans des zones auparavant peu sûres ».

« Il s’agit essentiellement d’un transfert de responsabilités », a déclaré le responsable. « Cependant, c’est une solution rapide, pas quelque chose qui inclura des visites guidées, etc., tout consiste à sortir avec le plus de choses que nous pouvons, tout en détruisant tout équipement sensible qui ne peut pas être déplacé. »

Contacté par Newsweek lundi, aucune réponse n’a été renvoyée du Pentagone avant publication.

Face à un affrontement potentiellement imminent avec les forces turques et leurs alliés rebelles syriens, les Forces démocratiques syriennes ont choisi de se réunir avec le gouvernement central et son soutien russe, un partenariat qui serait bientôt mis à l’épreuve.

Alors que les troupes syriennes et les milices alliées ont décidé de faire équipe avec les forces dirigées par les Kurdes dans la ville, les combattants de l’opposition ont commencé leur propre avancée vers Manbij. Des rapports ont depuis commencé à être diffusés sur des affrontements entre les deux parties, indiquant un nouveau front dans le conflit multiforme du pays.

Manbij, qui abrite une communauté majoritairement arabe, mais diverse, comprenant des Kurdes et d’autres minorités ethniques, est depuis longtemps la frontière de la guerre multiforme de la Syrie. Il a été saisi pour la première fois par les rebelles et les djihadistes environ un an après le soulèvement national qui avait dégénéré en guerre civile en 2011. Les États-Unis avaient activement soutenu un certain nombre d’insurgés qui tentaient de renverser le président syrien Bashar al-Assad, mais ils avaient recentré leur politique en devenant parti islamique. Le groupe militant d’État (ISIS) s’est répandu dans tout le pays, prenant Manbij en 2014.

Le Pentagone s’est associé aux Forces démocratiques syriennes en 2015, ensemble ils ont pénétré dans le territoire contrôlé par l’Etat islamique qui s’étend entre le nord et l’est de la Syrie et ont pris le contrôle de Manbij sur les milices en 2016. La milice à majorité kurde, composée également d’autres minorités ethniques, s’est immédiatement positionnée comme le cœur d’un nouveau combat pour la survie.

La Turquie a lancé une offensive transfrontalière plus tard cette année-là, mobilisant principalement des rebelles arabes musulmans sunnites pour tenter de prendre Manbij, mais les États-Unis ont offert leur soutien à l’administration autonome à majorité kurde mise en place par les Forces démocratiques syriennes. Ankara considère que certains combattants kurdes sont liés à une insurrection de plusieurs décennies chez eux et il a cherché à neutraliser leur présence près de la frontière turque.

À peu près au même moment, l’armée syrienne a gagné contre les forces de l’opposition à la périphérie sud de la ville, elle a placét le personnel russe allié près de ses homologues américains. Avec la présence des deux grandes puissances , la Turquie n’a jamais réussi à prendre Manbij.

Même après que la Turquie eut étendu son contrôle sur un territoire autonome, essentiellement contrôlé par les Kurdes, ailleurs dans l’extrême nord-ouest de l’Afrin au début de l’année dernière, Manbij demeurait un point hostile pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a demandé au président Donald Trump de retirer les troupes américaines alors que les deux pays entamaient des pourparlers sur la création d’une « zone de sécurité » le long de la frontière turco-syrienne.

Trump a annoncé sa décision de retirer ses troupes de la Syrie en décembre de l’année dernière à la suite d’un appel avec Erdogan, mais ses plans ont été bloqués parce que les États-Unis terminaient leur campagne anti-ISIS et élargissent leur mission de lutte contre l’influence iranienne. Quelques mois plus tard, à la suite d’un autre appel entre Erdogan et Trump, la Maison Blanche a annoncé la semaine dernière que les États-Unis allaient déplacer leurs troupes américaines au moment où la Turquie lancerait une autre opération .

Le Pentagone a immédiatement exprimé son opposition à l’assaut turc, appelant Erdogan à suspendre sa progression. Trump, qui avait initialement manifesté son soutien, a menacé de prononcer des sanctions et a appelé à un rôle américain dans la médiation entre des responsables turcs et des groupes kurdes. Il a finalement ordonné le retrait des troupes et des rebelles syriens à Manbij.

« Et nous nous retrouvons dans une situation telle que les forces américaines sont probablement coincées entre deux armées en progression et que la situation est intenable », a déclaré dimanche le secrétaire à la Défense, Mark Esper, à CBS News. « J’ai donc parlé au président hier soir après des discussions avec le reste de l’équipe de sécurité nationale et il a ordonné que nous commencions un retrait délibéré des forces du nord de la Syrie. »

« Ce sera un retrait délibéré et nous voulons le faire de manière aussi sûre et rapide que possible », a-t-il ajouté. « Donc, nous voulons nous assurer de ne pas contrecarrer le retrait des forces. Nous voulons nous assurer de ne pas laisser d’équipement. Nous ne sommes donc pas prêts à fixer un calendrier, mais c’est notre plan général. »

Comme Trump, le président russe Vladimir Poutine a une ligne directe avec Erdogan. Les deux dirigeants se sont maintes fois réunis, aux côtés du président iranien Hassan Rouhani, dans le cadre des pourparlers de paix trilatéraux destinés à mettre fin à la guerre en Syrie, mais de nouvelles tensions pourraient émerger entre eux alors que leurs alliés respectifs se dirigeaient vers Manbij.

L’agence de presse arabe syrienne rapportant que les premières unités syriennes sont entrées dans la ville, l’assistant présidentiel russe Yuri Ouchakov a déclaré lundi que « l’important est que les Turcs agissent de telle manière que leurs actions ne posent aucun problème à ce qui est le plus important, un règlement politique en Syrie « , selon l’agence de presse russe Tass, dirigée par l’État. « C’est ce qui est le plus important pour nous. »