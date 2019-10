Erdogan recrute 18 000 terroristes pour empêcher la création d’un « État terroriste », comment aider les kurdes?

Europe 1, a révélé que la Turquie a recruté au moins 18 000 soldats supplémentaires pour mener son offensive contre les Kurdes. Ces soldats sont des membres des milices islamistes locales, y compris la branche syrienne d’Al-Qaïda. C’est une révélétion parmi d’autres qui soulève le coeur et plus encore quand on se souvient de la complicité des gouvernements français avec ces gens là à partir du moment où ils contribuaient à mettre à feu et à sang la Syrie pour renverser le président Bachar el Assad, comme les mêmes avaient été utilisés contre Khaddafi.

On sait le rôle trouble joué par Sarkozy en Lybie, mais il faut également se souvenir de « Laurent Fabius s’est montré en pointe dans le dossier syrien, au côté de la rébellion à qui la France a livré des armes, et il est visé pour plusieurs déclarations publiques. Le chef de la diplomatie avait ainsi estimé, en août 2012, que « Bachar el-Assad ne mériterait pas d’être sur terre » et, en décembre 2012, que »le Front al-Nosra fait du bon boulot », alors même que cette organisation djihadiste syrienne venait d’être classée terroriste par les États-Unis. »

( Le Figaro.fr avec AFP, 10 décembre 2014, « Des Syriens demandent réparation à Fabius »

Donc quand on lit cette terrible nouvelle sur le boucher Erdogan, il faut bien mesurer à quel point tous ces gens sont complices et que ce qu’ils laissent faire aux Kurdes sous l’éternelle direction de leur maître à tous, l’impérialisme américain, ne date pas de hier. Que de toute façon ils choisiront toujours un membre de l’OTAN avec une puissante arméee capable de menacer la Russie à un petit peuple qui se bat pour une terre ou à des civils qui fuient sous leurs bombardements.

Rant que vous n’aurez pas compris cela, vos gémissements seront stupides et vos appels aux droits de l’homme, à la liberté risquent plus de les servir que d’aider ceux qui subissent l’injustice.

Dites vous bien que ce n’est pas seulement à cause de Trump que les kurdes ont été lâchés même si Trump apparait l’homme du chaos, que cela était prévisible, inclu dans la réalité des intérêts en présence.

Mais revenons en à ce qui se passe en Syrie Kurde, sachez que ce sont ces terroristes, vrais eux, recrutés par erdogan et qui n’avait jamais cessé de leur fournir des armes contre pétrole avec enrichiisements privés au passage qui ont lancé les premières attaques contre les Kurdes. De plus, selon les médias turcs, 277 Kurdes et 1 Turc ont été tués. Si ces islamistes réussissent dans leur intervention, ils pourront alors continuer à vivre dans la zone tampon. Celle-ci est encore occupée par les Kurdes aujourd’hui.

Comme le note l’Express : « En d’autres termes, le président turc Erdogan a utilisé des terroristes pour empêcher les Kurdes d’établir ce qu’il appelle « un État terroriste » dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie.

Le message est corroboré par un récent rapport du Congrès américain. on peut y lire que « La Syrie est devenue le refuge de la plus grande concentration de terroristes étrangers depuis l’Afghanistan dans les années 1990 ». Le rapport précise en outre que l’État islamique y est toujours très actif. Le groupe terroriste a également l’accès à de nombreuses ressources et est en pleine reconstruction. »

La seule question que je me pose depuis le début de l’implication des Kurdes dans cette coalition criminelle dont le but était moins d’en finir avec daech que de déchirer un Etat supplémentaire au Moyen orient et donc de le faire au prix de l’apocalypse des civils: qu’est -ce les kurdes qui sont gens expérimentés en matière de trahison dont allés faire dans cette galère ? Mais on peut non seulement comprendre sans partager la méthode leur désir d’un pays, d’un Etat et surtout au regard de la géographie de la région bien mesurer qu’il leur état difficile de ne pas affronter les milices islamiques qui sévissaient y compris contre les chrétiens de la région.

Copmment imaginer que les forces occfidentales telles qu’elles sont, y compris la France, laisseraient s’installer un Etat qu’ils considèrent comme communiste révolutionnaire au coeur du Moyen orient ? Y compris articulé sur la lutte des pauvres contre les exploiteurs en Turquie ?Qui pouvait imaginer que la défense de cet etat serait un casus belli pour les puissances européennes au moment même où partout est tenté la criminalisation des mouvements communistes et révolutionnaires, avec une préférence marquée pour les fascistes? Comment imaginer que pour ces pauvres gens les complices de l’OTAN renieraient un de leurs membres.

Ceux qui ont laissé croire cela aux Kurdes et se sont gargés de mots, tout en attaquant sans cesse la Russie et la Syrie, portent une lourde responsabilité.Il ne faut pas se faire d’illusion, la décision de participation à la coalition n’a pas été approuvée par tous les Kurdes, en particulier ceux sur le terrain qui se souviennent de l’histoire, le résultat de l’opération les conforte et le choix du retour vers damas et les Russes n’est pas simple nécessité à laquelle on se résigne. Pour cela il faut connaitre l’histoire Kurde, la manière dont la Syrie leur a toujours fourni terrain d’entrainement dans la becca, l’amitié avec Occalan, mais aussi la manière dont les Syriens lui ont refusé un dernier accueil et l’ont livré de fait aux Turcs.

La région compte 30 à 40 millions de Kurdes répartis sur 4 pays : la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Ces Kurdes aspirent depuis longtemps à la création d’un État kurde, mais plusieurs pays de la région y voient une menace pour l’intégrité de leur territoire et leur stabilité.Quand on parle de trahison, il faut voir qu’ils en sont victimes depuis le début du XX ème siècle, le Traité de Sèvres (1920), qui a scindé l’empire ottoman, prévoyait en effet l’autonomie des Kurdes. Cette autonomie devait ouvrir la voie à l’indépendance. Mais à cause de la révolte des patriotes turcs dirigés par Atatürk, cela n’a jamais abouti. Lorsque les frontières de la Turquie moderne ont été fixées par le traité de Lausanne en 1923, rien n’a été prévu pour les Kurdes. Autre trahison la manière dont les occidentaux ont livré les Kurdes à saddam Hussein qui en massacré plus de 100.000.

Les Kurdes eux-mêmes ont toujours été isolés les un des autres et utilisés parfois comme des supplétifs des Turcs par exemple contre les Arméniens, on cite la phrase de ces derniers, « après nous ce sera vous ». mais quand l’URSS est née avec elle est née dans la région une conception nouvelle du nationalisme kurde, marxiste, internationaliste, ce fut la base de la création du PKK. Mais encore aujourd’hui les Kurdes sont divisés en deux mouvements majeurs, ceux qui sont proches du PKK et dont le nationalisme reste teinté d »une utopie généreuse et d’une revendication collective qui n’empêche pas l’ouverture à d’autres peuples et d’autre part, il y a le PDK, plus conservateur, qui a été fondé en Irak, dont les manoeuvres n’ont pas aidé. Il faut bien mesurer que si la situation des kurdes en Syrie n’a pas été celle dont il pouvait rêver, la Syrie a toujours éta leur sanctuaire alors qu’ils était massacrés en irak et traqués, réprimés en Syrie. Donc il ne s’agit pas seulement du choix de la peste contre le choléra comme nos médias tendent à le dire, mais bien d’alliances anciennes en cas de péril.

Quoique l’on pense de la stratégie adoptée par les Kurdes d’entrer dans la coalition, le temps n’est plus aux leçon mais bien au soutien et celui-ci passe d’abord et avant tout par le soutien à la Syrie contre les invasions étrangères. Nous devons continuer à faire connaitre les revendications kurdes à avoir une patrie comme les communistes l’ont toujours fait, mais aussi rectifier notre politique au Moyen orient en axant tout sur la paix et le respect des souveraineté, la fin des invasions étrangères. Notons que nous sousestimons l’existence en turquie d’une opposition laïque et communiste qui se bat contre le panislamisme d’Erdogan et qui dans cette guerre a pris position contre l’invasion. Là encore tout passe par de nouvelles relations avec les partis communistes. Parce que le parti communiste français a toujours joué un rôle de paix et de justice, et contribué à ce que la france ait une position indépendante dans le monde.

Il faut également tabler sur la position que la Russie a réussi à établir dans la région, la Russie est la seule force qui soit écoutée dans la région y compris les partis adverses et pas seulement en ce qui concerne la Syrtie mais également d’autres enjeux comme la Palestine. La Russie a oeuvré entre la Syrie et les kurdes dans leur rapprochement, elle conserve des liens avec la Turquie, tout en ne jamais outrepassant le mandat conféré par ceux qui l’ont appelé. On comprend mieux leur mutisme et celui de la Chine face à al comédie qui se jouait sur l’intiative de la France au Conseil de sécurité, la Russie est devenue maitre d’un grand jeu diplomatique. Elle a pris le relais de la grande diplomatie soviétique. Il est regrettable que la France qui jouait un rôle parrallèle soit aujourd’hui déconsidérée malgré les efforts de macron d’apparaître comme le leader de l’Europe et l’ami des kurdes, la diplomatie française demeure totalement déconsidérée à la fois par les aventures des précédents présidents et par la vassalité de la France de macron à une UE en plaine décompsition, soumise aux USA, à l’OTAN et favorisant partout la résurgence des forces d’extrême-droite.

Danielle Bleitrach

