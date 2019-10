Discours prononcé par le Premier secrétaire du KPU de Transcarpathie à la 46e Conférence internationale des partis communistes et ouvriers de Prague, le 12 octobre 2019

13/10/2019

http://kpu.life/ru/94200/vystuplenye_pervogo_sekretarja_zakarpatskogo_ok_kpu_na_46j_prazhskoj_mezhdunarodnoj_konferentsyy_kommunystycheskyh_y_rabochyh_partyj_g_praga_chehyja_12_oktjabrja_2019_g

La « Transcarpathian Rus » (Uzhgorod, Moukatchevo, etc) est à peu près un équivalent en plus soft du Donbass sous l’influence de sa population russe mais aussi austro- hongroise, il y a eu dans cette zone dont est issue ma grand mère paternelle (la chère femme n’y est pour rien) de forts mouvements de femmes contre la mobilisation pour le Donbass. mais revenons-en au sujet dans le cadre du soutien de notre blog de toute tentative de concertation internationaliste des partis communistes, voici l’intervention à Prague du première secrétaire du KPU de la Transcarpathie, notons que le secrétaire du KPU Simonenko a également fait une intervention qui va dans le même sens, un appel à l’étude collective de nos activités politiques dans les nouvelles réalités sociopolitiques, la réaffirmation d'(une retour à la base sociale trop souvent négligée par la publicité faite autour du sociétal. (note de danielle Bleitrach, traduction de marianne Dunlop).

Chers invités et participants de la conférence! Camarades!

Permettez-moi de vous adresser les sincères félicitations du Comité central du Parti communiste ukrainien et de son chef Simonenko et de vous souhaiter un travail fructueux.

Au cours des 28 dernières années, le Parti communiste ukrainien, en tant que partie intégrante du mouvement communiste et ouvrier mondial, a traversé une période difficile, parfois dramatique. Après le coup d’État contre-révolutionnaire de 1991, notre doctrine, le marxisme-léninisme, de même que le Parti communiste (réintégré en 1993) a été frappée par un bannissement inconstitutionnel.

En Ukraine, qui a gagné pacifiquement, en grande partie par un concours de circonstances, son « indépendance », la nouvelle bourgeoisie ukrainienne suivant les recettes des monopoles occidentaux transnationaux dirigés par les États-Unis, a restauré à un rythme accéléré et par des moyens violents les relations sociales capitalistes à la suite de quoi notre pays est devenu le théâtre d’une guerre fratricide, un foyer de tensions internationales, de russophobie enragée et de néofascisme.

Tout un éventail de problèmes sociopolitiques, économiques, spirituels et historiques est envisagé sous l’angle des positions idéalistes et nationalistes, dans un esprit néolibéral. Le passé soviétique, l’exploit des peuples de la Grande Guerre patriotique, est falsifié et dénigré à tous égards, le consumérisme et la violence, le manque de spiritualité, les préjugés religieux sont cultivés, le chauvinisme et la xénophobie inculqués. Cette tendance s’est particulièrement intensifiée et est devenue clairement pronazie après le coup d’État (février 2014).

On ne peut ignorer une telle situation. Au cours des dernières décennies, des «mouvements radicaux» hors du marxisme ont émergé et gagnent en popularité dans le monde, notamment en Occident. La propagande bourgeoise fait largement la publicité des féministes, des environnementalistes, des défenseurs des minorités sexuelles, des droits des animaux et d’autres mouvements. Elles sont présentées comme des formes sociopolitiques modernes et utiles, qui remplacent le soi-disant vieux marxisme-léninisme et sa théorie de la lutte des classes, tout en soulignant que les partis communistes traditionnels et les autres partis de gauche ne sont supposés subsister que par inertie, comme un écho de la société postindustrielle.

Ces processus complexes, ainsi que d’autres, de la mondialisation du système capitaliste moderne nous encouragent, nous les communistes, toutes les forces de gauche à l’analyse scientifique, à la prise en compte et à la compréhension de notre activité politique dans les nouvelles réalités socio-politiques.

Le problème le plus important de la lutte révolutionnaire moderne pour le socialisme est la base sociale.

Pour de nombreuses raisons, une contradiction profonde est apparue entre l’asservissement indigne des travailleurs et la prise de conscience des véritables chemins à parcourir et du rôle de chacunpour la surmonter. La tâche devient de plus en plus évidente: transformer les forces de gauche en force d’avant-garde du prolétariat. Et pour cela, malgré la répression et la discrimination, elles doivent être unis et décisifs

Comme le montrent les études sociologiques, la classe ouvrière en Ukraine ne se réduit pas seulement quantitativement, elle subit également de profonds changements qualitatifs. La plupart des travailleurs travaillent dans de petites entreprises, pratiquent une agriculture de subsistance à petite échelle et fournissent des services. Ils sont démoralisés, ils ont peur des licenciements, ils ne voient pas le moyen de sortir de cette situation.

Communistes, syndicats et autres organisations publiques à orientation socialiste sont confrontés à une tâche extrêmement importante: diriger tous leurs efforts pour renforcer leur influence en milieu prolétarien, aider la classe ouvrière à comprendre les origines de la position honteuse et les moyens de la surmonter.

Chaque année dans les pays post-soviétiques, la nécessité d’une dénonciation argumentée de l’idéologie bourgeoise, de l’affirmation de la vérité historique sur le passé socialiste et de la lutte contre le chauvinisme et le nationalisme ne cesse de croître. Ce travail est effectué par les communistes dans le cadre de l’UPC-PCUS, où le Parti communiste ukrainien prend une part active.

Comme le montrent les récents événements en Ukraine, en période de crise, la population est extrêmement exposée aux idées idéalistes, au mysticisme. Entraîné dans une psychose nationaliste, il perd sa pensée sobre et critique, perçoit faiblement les arguments rationnels et même l’évidencedes faits, devient agressif, coléreux et imprévisible.

Par conséquent, à notre avis, il est nécessaire de rechercher des réponses scientifiquement fondées, de faire des suggestions, de prédire les nouveaux défis de l’époque. Parmi eux, nous soulignons les problèmes suivants qui doivent être abordés:

– comment aider les travailleurs et les autres couches exploitées de la population à comprendre les véritables raisons de leur dégradation, à les encourager à faire valoir leurs droits par tous les moyens disponibles;

– comment faire en sorte que les travailleurs salariés (et pas seulement) comprennent la futilité de soutenir la bourgeoisie, et reprennent confiance dans les idéaux socialistes;

– Comment dissiper les illusions des jeunes sur les avantages du capitalisme, les valeurs bourgeoises?

– comment unir les forces de gauche pour que la majorité des travailleurs et travailleuses du pays s’unissent réellement dans la lutte pour leurs droits, contre l’esclavage économique, social, national et spirituel

Ainsi, la pratique de la lutte politique nécessite d’élever la coopération créative des marxistes à un nouveau niveau, combinant forces, moyens et expériences dans cette direction. Les attaques intenses et de plus en plus sophistiquées contre le mouvement communiste, le socialisme suggère une intensification des mesures conjointes et énergiques pour les contrer de la part des communistes, de toutes forces de gauche.

Comme vous le savez, le 21 juillet 2019, des élections législatives extraordinaires ont eu lieu dans notre pays. Dès le départ, elles n’avaient rien de démocratiques, car, se référant à la loi illégale de l’Ukraine sur la soi-disant «décommunisation», la CEC n’a pas enregistré le Parti communiste en tant que participant au processus électoral, privant ainsi des millions de partisans de l’idée communiste – l’idée de liberté, d’égalité et de fraternité – la possibilité de voter selon leurs convictions et désirs.

Lors de l’évaluation des premières actions du nouveau président Zelensky et de son équipe, il convient de préciser qu’elles visent à soutenir le processus précédent d’adhésion à l’OTAN et à l’UE, ne contiennent pas de propositions spécifiques pour la paix dans l’est du pays. Et le cours politique déclaré vers le libertarisme n’est autre que l’élimination de toute responsabilité à l’égard des citoyens.

C’est l’absence de retraite publique garantie, d’éducation, de médicaments, etc. Il s’agit bien d’usurper le pouvoir afin d’accélérer le bradage de l’Ukraine, en particulier de sa dernière ressource stratégique – la terre dans l’intérêt des sociétés transnationales.

Nous, les communistes, voyons comment fonctionne le scénario outre-mer post-électoral. Toute la verticale du pouvoir: le président – le parlement – le gouvernement, et donc les tribunaux, les procureurs, les forces de l’ordre, reste sous le contrôle strict des alliés occidentaux de l’Ukraine et, surtout, des États-Unis. Cela est particulièrement visible dans la composition de la faction et du nouveau gouvernement, qui sont programmés pour mettre en œuvre l’algorithme permettant de transformer l’Ukraine en un appendice fournisseur de matière première pour le capital mondial et de l’armée, en une tête de pont enflammée aux frontières avec la Russie et l’UE.

Il n’y a aucun progrès visible en ce qui concerne la déformation de l’histoire, l’héroïsation des collaborateurs nazis de l’OUN-UPA, l’escalade de la haine, la discrimination linguistique, confessionnelle, ethnique, politique et sociale.

Nous sommes anxieusement conscients du fait que, ces dernières années, le néofascisme et le néonazisme ont de nouveau relevé la tête, non seulement en Ukraine, mais également en Europe et dans le monde. Les partis d’extrême droite et les partis nationalistes gagnent en force, souvent au niveau des États, et rendent hommage à leurs collaborateurs nazis, notamment en Lettonie, en Lituanie, en Estonie (et ce sont des pays de l’Union européenne).

Il est également significatif que ces dernières années, seuls deux pays – les États-Unis et, malheureusement, l’Ukraine – aient régulièrement voté contre les résolutions de l’ONU condamnant la glorification du fascisme et du nazisme.

La prétendue politique de multiculturalisme, par opposition à la politique d’internationalisme réel, a conduit à une montée en flèche du racisme non seulement en Europe, mais également aux États-Unis, où les organisations du Ku Klux Klan ont intensifié leurs activités.

Le président américain Donald Trump a répété qu’il avait l’intention de dénoncer le mouvement antifasciste ANTIFA en tant qu’organisation terroriste. Ce message de Trump est intervenu dans le contexte d’affrontements violents entre les organisations de droite et de gauche dans les rues de Portland.

Comme je l’ai dit, depuis août 1991, le Parti communiste est soumis à une répression périodique, en particulier après le coup d’État de février 2014 et l’adoption des lois de » décommunisation », à la suite desquelles le parti communiste, sans être interdit, se voit refuser constamment de participer aux campagnes électorales. De nombreux membres du parti ont été arrêtés et interrogés par les forces de l’ordre, et ils ont été détenus pendant une longue période.

Avec une vigueur renouvelée, la machine répressive est déployée depuis juillet de cette année.

Ainsi, la Cour constitutionnelle de l’Ukraine a adopté une décision le 16 juillet 2019, qui reconnaissait la loi ukrainienne «sur la condamnation des régimes totalitaires communistes et national-socialistes (nazis) en Ukraine et sur l’interdiction de leurs symboles», conforme à la Constitution de l’Ukraine.

La décision de la Cour constitutionnelle est un document politique plutôt que juridique adopté dans le but de créer une base pseudo-légale pour mener à bien l’écrasement du Parti communiste ukrainien.

La Cour constitutionnelle de l’Ukraine a ignoré le fait que sa tâche est une évaluation juridique plutôt que politique des lois concernant leur constitutionnalité. Cela s’est manifesté par le fait que la Cour constitutionnelle de l’Ukraine n’a pas analysé article par article la loi ukrainienne «Sur la condamnation des régimes totalitaires communiste et national-socialiste (nazis) en Ukraine et sur l’interdiction de la propagande de leur symbolisme» concernant leur constitutionnalité, en dépit de la demande des députés indiquant les articles spécifiques de la Constitution qui avaient été violés.

Il est surprenant et même indigne que la Cour constitutionnelle de l’Ukraine, à l’instar des auteurs des lois sur la décommunisation, assimile les régimes fasciste et communiste qui appartiennent à une idéologie très différente. Comme vous le savez, le fascisme est basé sur une idéologie nationale-raciale. En substance, le nazisme et le racisme constituent un danger mortel pour les peuples de différentes nations et de différentes races.

Le communisme est basé sur l’idéologie de classe, sur la division de la société en classes, découvertes par les éminents économistes anglais Smith et Ricardo. La théorie des classes et de la lutte des classes a été développée plus avant dans la théorie du marxisme-léninisme, en tant que théorie de la lutte des classes, des groupes de personnes à partir desquels l’un peut s’approprier le travail de l’autre, en raison de la différence de place dans une certaine structure de l’économie sociale.

Le 19 août 2019, le tribunal administratif du district de Kiev a décidé d’interdire la publication de RabotchayaGazeta [Journal des Travailleurs, NdT], le seul journal de gauche en Ukraine. Cette décision fait partie intégrante du processus dit de décommunisation: d’une interdiction de l’idéologie communiste à une interdiction de la liberté du travail journalistique, à une interdiction de la profession pour un journaliste honnête.

La décision illégale et inconstitutionnelle d’un tribunal d’interrompre la publication de RabotchayaGazetaest motivée par la publication d’articles comportant une analyse approfondie et une critique objective des politiques et des réformes socio-économiques: réformes des retraites, du logement, des services médicaux, éducatifs et autres, effectuées par les oligarques et leurs propriétaires d’outre-mer dès l’indépendance de l’Ukraine et reprises après les élections présidentielle et législatives par les nouveaux « serviteurs du peuple ». Les publications visaient à analyser systématiquement les raisons qui ont conduit à la perte de la Crimée et au déclenchement de la guerre civile dans le Donbass, en désignant les responsables et agences gouvernementales responsables de ces crimes.

Ses pages comportaient également des publications sur le caractère positif de la période soviétique, les réalisations sociales de la RSS d’Ukraine et des républiques fédérées.

La décision d’interdire la publication de RabotchayaGazeta est également due au fait que ses pages dénonçaient le caractère inacceptable de l’instauration d’un marché foncier libre, la vente totale d’un riche sol noir dans l’intérêt des latifundistes transnationaux.

La Cour suprême de l’Ukraine n’est pas à la traîne dans la direction répressive, qui a rejeté l’appel en cassation de l’organisation publique «Choix ukrainien – le droit du peuple» et a reconnu l’interdiction du produit culturel de langue russe dans la région de Lviv adoptée par la décision du conseil régional du 18 septembre 2018. Des interdictions russophobes similaires ont été adoptées dans 6 régions d’Ukraine. Un tel obscurantisme des députés de Lviv a même outragé l’ambassadeur du Canada en Ukraine.

Et pourtant, malgré toutes les difficultés, les répressions judiciaires contre le PCU et les communistes, notre lutte se poursuit pour le Parti, pour le droit humain à la liberté d’opinion, la liberté de conscience et de parole, pour le droit d’utiliser pleinement dans toutes les sphères de la vie le langage dans lequel les parents ont chanté aux enfants leurs premières berceuses. Nous croyons au succès et invitons tout le monde à se battre ensemble pour mettre fin à la guerre fratricide dans l’est de l’Ukraine, pour la paix et pour que l’Ukraine renaisse en tant qu’État socialiste multinational et uni.

Nous comptons sur le soutien de notre juste lutte par les forces démocratiques d’autres pays. Car l’expérience historique en témoigne: les régimes dictatoriaux réactionnaires ne se limitent pas à une interdiction des partis communistes.

Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par les partis communistes et ouvriers européens, en particulier les députés de la faction parlementaire européenne du parti communiste grec, qui ont adressé une demande à la Commission européenne concernant l’interdiction de la publication de gauche « WorkNewspaper ».

En ce qui concerne le Comité régional de Transcarpathie du Parti communiste ukrainien, nous maintenons des contacts constants avec les représentants des partis communistes de la République tchèque et de la Moravie, de la Slovaquie, de la Hongrie qui sont nos voisins.

Plus récemment, en août, nous avons pris part à une réunion de partis communistes des territoires de Kosice et de Pryashev à Zamutov, consacrée au soulèvement populaire slovaque. Notre ensemble vocal a pris part à un concert qui a eu lieu le 24 août avec les motards spovatsky sur le col « Dargov » près du monument aux soldats soviétiques, organisé par l’Union des antifascistes de la Slovaquie. À uneépoque, jusqu’en 2014, nous avons tenu des réunions, des séminaires de communistes des régions frontalières d’Oujgorod, nous allions élargir le cercle des participants.

Je pense que des efforts conjoints permettront de relancer le travail normal de notre parti. Une fois encore, je reviens à l’idée de recréer l’Internationale communiste internationale. Je pense que pour intensifier notre travail, nous devrions utiliser le 75e anniversaire de la victoire, que nous célébrerons l’année prochaine.

Plus de photos de la Conférence : http://kpu.life/ru/94201/ynformatsyonnoe_soobschenye_o_46j_prazhskoj_mezhdunarodnoj_konferentsyy_kommunystycheskyh_y_rabochyh_partyj

Publicités