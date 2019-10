Parti communiste russe : les alliés les plus constants de la Russie dans le monde sont toujours les forces de gauche

Le député à la Douma, Denis Parfyonov, a participé à la Conférence internationale consacrée au 100e anniversaire de la fondation de la Troisième Internationale communiste (Komintern) sur le thème: «L’unité internationale et la solidarité du mouvement communiste dans la lutte contre l’anticommunisme». L’événement a eu lieu à Prague (République tchèque).

13-10-2019

Seize délégations représentant les partis et les mouvements de gauche de la République tchèque, de Russie, d’Ukraine, d’Allemagne, d’Angleterre, de France, de Chine, de Suède, de Pologne, de Hongrie, de Grèce et de République tchèque ainsi que des représentants des ambassades de Cuba, de la Corée du Nord et du Vietnam ont participé à la conférence. Au total, plus de 100 délégués ont pris part aux travaux.

Avant la conférence, avec ses camarades étrangers, D. Parfyonov a visité le mémorial des soldats soviétiques morts lors de la libération de Prague, au cimetière militaire d’Olshansky, et a déposé des fleurs sur le monument commémorant le maréchal de l’Union soviétique Konev.

Selon le député, au début de l’événement, les participants à la conférence ont félicité le Parti communiste pour les résultats remarquables obtenus par notre parti lors des élections à la Douma de Moscou en 2019: «Il était agréable de savoir que des camarades étrangers surveillent de près les activités du Parti communiste en Russie. »

«Tous les participants à la conférence ont exprimé une position ferme selon laquelle il était nécessaire de lutter ensemble contre toute tentative de falsifier l’histoire, de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale et d’étouffer le rôle de l’Union soviétique dans la victoire sur le nazisme. Les attaques contre la vérité historique se poursuivent, la distorsion et l’effacement du souvenir de cette guerre profitent aux forces néo-fascistes, qui brandissent une nouvelle fois leurs drapeaux au-dessus du monde, et à l’impérialisme international, qui cherche à détruire tout ce qui nous est cher.

À cet égard, les communistes tchèques effectuent beaucoup de travail – ils défendent depuis des années avec détermination le monument au maréchal Konev contre les initiatives habituelles pour le déplacer du centre de Prague et renommer la rue du nom du légendaire commandant soviétique. Les délégués ont convenu que de telles activités devraient être menées à grande échelle dans tous les pays du monde où les partis communistes sont actifs et où ils connaissent et se souviennent de la contribution de l’URSS à la lutte contre la peste brune du XXe siècle.

La question de la solidarité dans la protection des intérêts de nos camarades à l’étranger a également été abordée. Ainsi, par exemple, la répression contre le parti communiste en Pologne est toujours en cours. Lors de la conférence, il a été décidé de fixer une journée de manifestations de masse devant les ambassades de Pologne à travers le monde pour soutenir les communistes polonais.

La conférence a une nouvelle fois confirmé la thèse selon laquelle les forces de gauche restent les alliés les plus constants de la Russie dans l’espace européen et dans le monde entier, tandis que la droite, avec laquelle les autorités russes tentent de se «faire des amis», est guidée par les États-Unis et néglige totalement les intérêts de notre pays.

Tous les délégués ont adopté des positions cohérentes marxistes-léninistes, comprenant la nécessité de changer le capitalisme en tant que système détruisant la société, la culture et la nature. Seules une économie planifiée et des transformations socialistes contribueront à rendre la société meilleure », a déclaré Denis Parfyonov.

