Les tribus arabes du Kurdistan annoncent leur lutte contre l’invasion turque avec 50.000 combattants

C’est toute la nation syrienne qui se mobilise pour défendre le kurdistan. L’annonce de l’arrivée de Damas a déclenché la proclamation des tribus arabes dont voici le contenu On remarquera le trés beau style fleuri contre le perfide Ottoman et ses prétextes d’invasion. Merci les Russes qui ont négocié l’alliance entre le gouvernement syrien et les kurdes, en donnant une légitimité à la résistance contre l’invasion. C’est très beau parce que l’unité entre arabe et kurde n’avait rien d’évident c’est au moins cela que les Kurdes ont conquis à défaut de la reconnaissance occidentale. Quand est-ce qu’on comprendra que Bachar el Assad n’aurait jamais tenu s’il n’avait pas su représenter cette nation syrienne, une mosaïque avec ses formes complexes mais aussi une nation. on peut espérer que les occidentaux dont la France, celle qui depuis des années facilitée l’invasion des groupes terroristes en tirera leçon, au premier rang des quels la social démocratie sous toutes ses formes y compris cceux qui se prétendent communistes;(note et traduction de Danielle Bleitrach).

Shafaq News / Les anciens des tribus arabes au Kurdistan en Syrie ont annoncé une mobilisation générale déclarée par l’administration autonome pour faire face à l’opération turque et leur volonté de fournir 50 000 combattants à cette fin.

« Nous, les tribus et les chefs de tribus de la région, déclarons que nous sommes unis derrière nos fils au sein du SDF, la seule force qui a combattu et libéré chaque centimètre de leur vie de l’abomination et de la brutalité du terrorisme avec leur sang pur », ainsi s’exprime une déclaration publiée par les anciens des tribus arabes et des anciens des tribus.

« Aujourd’hui, SDF se trouve face à l’occupation barbare ottomane, que nous avons subie de longue date et face aux mercenaires qui ont pillé, volé et attaqué des biens du peuple syrien, et ces mercenaires ont joué un rôle auprès de toutes les précédentes factions terroristes, en tant que mercenaires liés aux Turcs, des forces d’occupation qui changent de nom « .

« En tant que cheikhs et anciens des tribus arabes du nord et de l’est de la Syrie, nous sommes prêts à fournir près de 50 000 combattants des tribus arabes du nord et de l’est de la Syrie prêts à s’unir sous la bannière des Forces démocratiques syriennes pour affronter l’occupant barbare ottoman et ses mercenaires. »

« Alors que nous avons maintenant deux millions de personnes déplacées qui ont été accueillies par tous les Syriens et vivent en sécurité et en paix dans nos régions, nous accueillons avec la générosité de notre peuple, ceux dont Erdogan prétend qu’ils sont 3 millions de personnes, tous fils de la Syrie, l’occupation ottomane essaie cette argumentation fragile. Nous n’avons besoin de personne pour nous apprendre les coutumes et les traditions. »

La déclaration demande « au commandement général des Forces démocratiques syriennes de libérer chaque pouce de la patrie de l’occupant ottoman de Jarablus à Afrin et à la brigade Iskenderun. »

La déclaration appelle « les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies en général et la Ligue des États arabes en particulier, à jouer leur rôle moral et humanitaire pour dissuader cette agression barbare contre notre terre et notre peuple ».

