Brillantes photographies de Max Alpert à propos de l’histoire soviétique

Avant la Première Guerre mondiale, Alpert avait étudié à Odessa avec son frère Mikhail Alperin. Après la guerre, il travaillait comme photographe pour Rabochaya Gazeta ( journal des travailleurs ) à Moscou. Dans les années 1930, il a photographié de nombreux chantiers de construction de l’Union soviétique. Sergei Eisenstein l’a rencontré au canal de Fergana et a été impressionné par sa passion pour la photographie. Parallèlement, Alpert a travaillé pour Pravda., où il était connu comme un photographe portraitiste prolifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il réalisa de nombreuses photographies emblématiques sur les lignes de front soviétiques et documenta également des événements militaires à Prague et à Berlin. Pour son travail pendant la guerre, il a reçu l’ Ordre de l’étoile rouge (1943), l’ Ordre de la guerre patriotique (1945) et l’ Ordre de la bannière rouge du travail . Après la guerre, il travailla chez RIA Novosti , où il compila un célèbre album photo de Nikolai Amosov . Des exemples de ses images sont conservés dans les archives Sovfoto .