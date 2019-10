Portugal :Oui, nous sommes là  ! Avec la force que nous donne la lutte et avec notre projet et idéal

Le discours est offensif et le parti communiste portugais est un grand parti qui continue à avoir une présence militante dans les entreprises, il n’a pas subi l’eurocommunisme, ni la « mutation de Hue ». Le secrétaire a raison de ne pas minimiser l’offensive idéologique du capital et de ses médias, ses appareils idéologiques pour faire pencher la balance an faveur du PS et de le réduire à la portion congrue. Nous avons subi ça avec Mitterrand , quand celui-ci allait prendre le pouvoir tout a été fait pour changer le rapport des forces et quand nous avons voulu nous dégager d’une politique en faveur du capital et contre les travailleurs, là s’est déchaîné une opération contre Marchais, qui destabilisait la direction et laissait la place à des liquidateurs. Les Portugais en sont là, il faut tenir, ce n’est pas le plus facile, leur choix politique de ne pas aller renforcer la droite et sa déstabilisation est juste mais il est complexe dans la mesure où ils doivent aussi alerter sur les dérives prévisibles du PS, sa manière de céder à l’UE, à l’OTAN exige un travail idéologique des militants tout à fait fondamental. leur principal atour : le parti n’a pas été détruit. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Nous venons de livrer la dernière bataille électorale de cette année. Une année particulièrement exigeante. Ce fut une année de nombreux combats et sur de nombreux fronts, face à la lutte de masse et sociale, dans les institutions, sur le front électoral, dans l’organisation du parti et avec la fête du parti «Avante» que nous avons une fois encore tenu avec succès et tout cela a demandé une grande implication et des efforts considérables à des milliers de militants communistes et à l’ensemble de notre parti.

Plusieurs batailles ont eu lieu dans le cadre de l’une des campagnes politiques et idéologiques les plus féroces, les plus articulées et les plus méthodiques contre le PCP, un parti comme le nôtre avec un collectif militant tempéré par des années et des années de lutte pour la défense des intérêts des travailleurs et de notre peuple. J’ai été capable de faire face, comme je l’ai fait.

À vous tous, salutations fraternelles!

Mes salutations également et notre gratitude à tous nos amis des Verts pour une intervention démocratique, ainsi qu’aux milliers d’indépendants et d’activistes de la CDU qui se sont côtoyés à nos côtés ont participé à chaque combat électoral.

Les élections à l’Assemblée de la République de dimanche dernier, comme nous l’avons toujours dit, revêtent une importance particulière et peuvent donc déterminer l’évolution de la vie nationale.

Elles ont défini les conditions d’un progrès immédiat dans les actions à entreprendre pour le développement du pays et pour les droits des travailleurs et des citoyens, en approfondissant la voie du remplacement et de la conquête des droits et en empêchant une autre option de s’affirmer. la reprise de l’ancienne politique que PS, PSD et CDS, seuls ou apparentés, ont toujours pratiquée.

Si le peuple portugais souhaite améliorer ses conditions de vie, les conditions pour assurer cette voie de progrès ne sont pas sûres.

Les résultats électoraux configurent une conjoncture différente de celle présentée il y a quatre ans.

Un cadre parlementaire qui permet au Président de la République, comme on l’a déjà observé, de nommer le Premier ministre selon les procédures habituelles. Il forme un gouvernement et, par conséquent, prend naturellement ses fonctions.

Une situation différente de celle de 2015 et qui fait aujourd’hui l’objet de nombreuses spéculations et fausses déclarations en vue d’attaquer la PCP d’une manière ou d’une autre, de lui donner des positions qu’il n’a pas, de cacher sa détermination à assurer avec son intervention de nouvelles avancées et, inséparablement, se battent pour la politique alternative que le pays demande et pour la réponse complète à ses problèmes.

Il est écrit sur la nature de la solution trouvée il y a quatre ans et il est omis qu’une telle solution résultait d’une demande illégitime du président de la République de l’époque, Cavaco Silva, Ce choix avait été fait parce qu’il devenait impératif de mettre fin à un gouvernement qui Je menais le pays dans une catastrophe et détruisais malheureusement la vie de la majorité de notre peuple.

C’est ce cadre de pressions et de demandes qui a conduit le PS à insister sur la nécessité d’une formalisation écrite pour vaincre la résistance présidentielle.

Cette idée est en train de se répandre que quelqu’un veut mettre fin à ce qui n’a jamais été.

Parce qu’il n’ya jamais eu, autant que ce mensonge se répète depuis quatre ans, pas de gouvernement de gauche ou de gauche, pas de majorité parlementaire de gauche, mais seulement une solution à la création de conditions minimales et suffisantes pour les gouvernements PSD et CDS et de mettre un terme à sa politique d’aggravation de l’exploitation et de l’appauvrissement qui était en cours et qui visait à se poursuivre.

Comme nous l’avons souvent dit, l’importante décision prise par la PCP nous a permis de renverser un gouvernement, qui était en train de lancer une offensive brutale contre les travailleurs et le peuple, ainsi que de défendre, restaurer et obtenir des droits. Cependant, il s’est avéré que le rapport de forces existant était insuffisant, pour mettre un terme aux options politiques structurantes de droite avec lequel le gouvernement PS ne voulait pas rompre.

Il faut tout d’abord clarifier ce point afin de ne pas alimenter des convergence illusoires, détachés du contenu concret qui les explique, et de prendre les mesures qui s’imposent pour dépasser ce qui fondamentalement limitent voire empêchent la réponse requise aux problèmes. du pays.

De même qu’il est nécessaire de préciser que l’échec du PS à obtenir la majorité absolue lors de ces élections à l’Assemblée de la République, dans un cadre dans lequel le PSD et le CDS ont confirmé la condamnation de leur politique, n’est pas en soi une condition suffisante pour garantir une voie vers des avancées nouvelles et plus décisives, comme le demande la solution des problèmes nationaux, comme le fait valoir le PCP, cela ne permet même pas d’éviter le risque de retour en arrière dans les résultats obtenus.

Pour ceux qui doutent des précautions du PCP quant à ce que signifierait une majorité absolue, exiger maintenant que le PCP renonce à son indépendance et à son engagement envers les travailleurs et le peuple, nous réaffirmons sans hésiter: un PS avec une majorité absolue aboutirait à un grave danger ce serait un . facteur d’instabilité pour la vie, les droits et le revenu du peuple portugais.

Soyons clairs, il n’y a pas de problème de stabilité dans la réponse aux problèmes nationaux, le gouvernement ne doit pas être déstabilisé. C’est à partir de la politique qu’il applique, de la réponse qu’il donne ou non aux aspirations et aux aspirations des travailleurs et des personnes, que résultera sa stabilité.

Le problème ne concerne pas la stabilité politique dans l’abstrait mais la stabilité ou l’instabilité qui résulte de l’action du gouvernement sur les conditions de vie et les droits des travailleurs et de la population.

Dans la situation actuelle, il convient de souligner que le PCP ne suivra pas et ne s’associera pas aux manœuvres de déstabilisation artificielle prévues dans la dynamique revanchiste des secteurs et des forces réactionnaires, tout en réaffirmant que tous ceux qui sont sincèrement préoccupés par la vie du pays peuvent avoir raison. Le PCP, honorant les engagements pris avec les travailleurs et le peuple, saura prendre des initiatives, être disponible et déterminé à faire avancer le pays et la vie des Portugais et à libérer le Portugal des contraintes qui, selon la logique du PS, limitent et empêchent la réponse aux problèmes nationaux et aux aspirations populaires.

La vie récente a montré les limites qui résultent de telles options et leurs conséquences, notamment en ce qui concerne le recul de l’investissement public, le financement des services publics et l’accroissement de la production, ce qui a des conséquences sur les perspectives de développement du pays.

Dans le cadre du PCP, nous considérons que d’autres options sont indispensables pour créer de manière décisive les conditions d’une réponse complète aux problèmes nationaux.

Nous avons notre programme et notre projet, nos propositions pour une politique patriotique et de gauche, et la force que les Portugais nous ont donnée servira toujours à construire des solutions qui matérialiseront cette politique alternative, ainsi qu’à lutter contre les options qui s’opposent ou la mettent plus loin. être réalisé.

Par conséquent, les voix que les travailleurs et les personnes confiées au PCP et à la CDU constitueront, avec la lutte des travailleurs et d’autres couches de la population, une force qui contribuera à l’avancement des conditions de vie et au développement du pays.

Avec le PCP, c’est la garantie que les travailleurs et les citoyens tiennent pour acquis.

Les résultats obtenus par la CDU – 329, 117 voix et 12 députés – ont été inférieurs à ce que nous voulions et ce qu’exigeait le développement et la nécessité de renforcer notre lutte pour la défense des intérêts des travailleurs et du peuple.

La réduction du nombre de voix et du nombre de députés élus vérifiés, identique à celle obtenue en 2002, est un facteur négatif pour l’avenir proche de la vie du pays.

Ces résultats ne peuvent toutefois pas être déconnectés du fonctionnement intense et prolongé du PCP et de la CDU, soutenus par des mensonges, la diffamation et la promotion de préjugés. Une offensive prolongée qui avait déjà été ressentie lors des précédentes élections au Parlement européen et qui visait à creuser une érosion électorale dramatique de la CDU, qu’ils avaient annoncée à l’avance comme certaine, et qui favorisait méthodiquement les autres forces politiques.

Une campagne qui non seulement a manipulé les positions des forces qui composent la CDU, mais a largement répandu les stéréotypes stigmatisants de la PCP et de la PEV, déformant leurs pratiques et leurs projets, faussant leur rôle et leur action politique au cours des quatre dernières années, notamment en omettant et en réduisant leurs effets. intervention décisive dans ce qui a été réalisé au cours de cette période.

Une campagne brutale qui n’atteignait pas les objectifs visés, car elle pèse sur un lien profond et l’enracinement des forces de la CDU avec les travailleurs et le peuple, mais aussi par l’importance de la campagne électorale construite avec l’engagement militant des militants de la CDU. dans tout le pays.

Regarder cette réalité n’a pas pour but de trouver des boucs émissaires pour expliquer la baisse, ni pour cacher nos faiblesses et faiblesses de nature différente qui doivent être évaluées, corrigées et surmontées, mais il ne faut pas l’oublier et omettre le poids énorme de cette opération. cette manipulation qui a eu des effets dans les résultats électoraux, ni ce qu’il visait: réaliser précisément la force qui a joué un rôle décisif dans la récupération, la défense et la conquête des droits et celle qui se présente comme une véritable alternative à la voie imposée au pays par le capital monopoliste , dans les centres de laquelle une telle campagne a été conçue.

Oui, nous ne pouvons pas cacher ou omettre son rôle car nous devons trouver des moyens de l’analyser et d’y répondre.

Répondre également par notre initiative politique et notre détermination, en renforçant la lutte des travailleurs et du peuple, en comptant sur la mobilisation de tous, même de ceux qui ne comprenaient pas que ce qui était vraiment décisif lors de ces élections à l’Assemblée de la République était de renforcer la CDU. et ils comprendront bientôt que c’est après tout avec cette force qu’ils compteront sur la défense de leurs droits et sur l’amélioration de la vie.

Ce sera la lutte des travailleurs et du peuple pour déterminer et permettre de nouvelles avancées, pour contenir et prévenir les revers, une lutte indissociable du rôle de la PCP, cette force sur laquelle ils peuvent toujours compter, qui est ici, avec leur intervention et leur lutte pour la défense des droits. et contribuer à une vie meilleure.

Nous serons ici pour lutter contre toutes les injustices, comme l’annonce faite hier de nouvelles augmentations des commissions bancaires. Une pratique qui ne vient pas seulement de Caixa Geral de Depósitos, mais qui est inacceptable en tant que pratique de banque publique.

La divulgation des nouvelles augmentations des frais bancaires chez Caixa Geral de Depósitos, à partir du début de l’année prochaine, constitue un assaut sur les utilisateurs de la banque et confirme, une fois encore, que la banque publique est gérée comme une banque privée. traiter avec un seul objectif: augmenter les profits sans regarder les moyens pour le réaliser.

Les décisions annoncées, en plus d’être abusives, sont injustes et douteuses en termes de recevabilité, car elles font simultanément payer le compte bancaire minimum gratuit et récompensent les clients à revenu élevé par une réduction des coûts.

Le PCP demande au gouvernement une position qui ne se limite pas à déclarer que la direction de la banque est responsable de son administration et qu’elle ne devrait pas interférer avec les actes de gestion en vigueur.

Oui, nous serons là, nous affirmons la nécessité de l’alternative patriotique et de gauche qu’un gouvernement PS ne garantit pas.

Les quatre dernières années de ce qu’on a appelé la «nouvelle phase de la vie politique nationale» n’ont pas été vaines.

Au cours de cette période, avec l’intervention décisive du PCP, une voie de défense, de remplacement et de conquête de droits jugés impossibles pour certains s’est ouverte, des dogmes se sont effondrés, des thèses et des motifs ont été maintes fois confirmés et des leçons tirées. fera partie de l’héritage de lutte et d’intervention de notre parti.

Une période qui révélait, contrairement à ce qui avait été forcé dans la conscience et dans la vie du peuple, que l’amélioration des conditions de vie, l’extension des droits, l’augmentation des salaires et des pensions, l’augmentation du revenu disponible des familles , est une condition de la croissance économique, de la création d’emplois, de l’équilibre budgétaire et du développement du pays.

Mais si nous valorisons tout ce qui a été réalisé en le considérant comme un héritage auquel nous avons contribué, ainsi que tout ce qui a été évité par des mesures négatives censées avoir des conséquences graves sur la vie de notre peuple, nous savons également à quel point la réponse à cette situation a été insuffisante. la solution des problèmes structurels du pays qui nécessitaient une politique alternative.

Surmonter les problèmes du pays reste la nécessité de paver la voie à une politique qui rompt avec les options de politique de droite essentielles que le PS n’a pas abandonnées.

Il reste nécessaire de mener une politique de gauche et patriotique dont l’axe essentiel est la libération du pays de la soumission à l’euro et aux impositions de l’Union européenne et la renégociation de la dette publique; valorisation du travail et des travailleurs, droits, salaires, pensions et pensions; la défense et la promotion de la production nationale et des secteurs de production; assurer le contrôle public des activités bancaires et de tous les secteurs essentiels et stratégiques de l’économie, ainsi que l’appui aux micro, petites et moyennes entreprises et au secteur coopératif; la garantie de l’administration publique et des services au service du peuple et du pays; une politique de justice fiscale; la défense du régime démocratique et l’application de la Constitution de la République portugaise, avec une justice accessible à tous et la lutte contre la corruption.

Des axes essentiels qui sont des lignes de réponse aux problèmes du pays et en même temps des engagements que le PCP a pris avec les travailleurs et la population.

C’est à partir de ces engagements, de son programme et de son projet, que le PCP développera son action, son initiative et sa proposition et se positionnera pour évaluer les options et les objectifs que le PS et son gouvernement incluront dans son action.

En ce sens, nous réaffirmons ici l’initiative du PCP, son action et son intervention sur des objectifs immédiats importants et correspondant aux engagements pris avec les travailleurs et le peuple: la lutte pour l’augmentation générale des salaires et le salaire minimum national à 850 euros. ; lutter contre la précarité et la déréglementation du temps de travail, assurer la prévention et la protection du travail posté et exiger l’abrogation des règles strictes du droit du travail; l’augmentation générale et réelle des retraites, la gratuité des soins pour tous les enfants jusqu’à 3 ans, le droit au logement, un service national de santé renforcé et responsabilisé, des services publics réactifs, des investissements dans les transports par une politique fiscale juste,

Le maintien de l’initiative et de l’intervention du PCP, comme il l’a été au cours des dernières années, dépendra des options du PS, des instruments budgétaires qu’il présente et du contenu de la législation que le PCP déterminera, comme toujours, en toute indépendance politique. , liée à ses engagements envers les travailleurs et le peuple.

L’avenir et l’adoption de mesures qui correspondent aux droits et aux aspirations des travailleurs et de la population compteront toujours sur l’intervention décisive du PCP. La PCP s’opposera fermement à toute mesure contraire à leurs intérêts.

Avec le sérieux, la responsabilité et la rigueur reconnus par le PCP, nous interviendrons très prochainement dans le déroulement du processus politique, en liaison avec le premier et principal engagement que nous assumons vis-à-vis des travailleurs, des citoyens et du pays.

Nous vivons une époque qui exige beaucoup de fermeté idéologique, de force, de disponibilité révolutionnaire, de capacité organisationnelle et un parti communiste fort, déterminé et convaincu.

Les tâches que la situation actuelle impose au PCP sont grandes et exigeantes. Ce parti nécessaire et indispensable, qui doit être renforcé, dépend de la garantie de la défense des travailleurs, des intérêts populaires et du pays.

Renforcer votre organisation est une priorité clé, en liaison avec votre initiative et votre intervention politiques.

Un renfort qui est la clé des batailles exigeantes à venir. Il est donc nécessaire de poursuivre les actions en cours visant à améliorer le travail de gestion aux différents niveaux, à responsabiliser le nouveau personnel et les militants pour les tâches et responsabilités permanentes, à renforcer le militantisme actif et plus actif dans les entreprises et les lieux de travail, en particulier l’action des 5 000 contacts avec les travailleurs. Cette action implique déjà plus de 3500 contacts et l’adhésion de plus de 1000 travailleurs au Parti, permettant la création et le renforcement de cellules et l’intervention dans de nombreuses entreprises où elle n’a pas eu lieu, renforçant ainsi le Parti avec les travailleurs. . C’est la manière dont nous devons aller plus en profondeur, en assurant une action qui a pour préoccupation fondamentale la connaissance des problèmes,

Comme cela doit être poursuivi dans la mise en œuvre des autres directives pour le renforcement du Parti, à savoir la délivrance de la nouvelle carte, la stimulation de l’intervention auprès de groupes et de secteurs sociaux spécifiques, le renforcement des organisations locales, la propagande et la presse du Parti, garantissant l’indépendance financière du Parti, organisant des réunions d’organisations.

Nous avons un parti unique, avec une histoire, des forces, des valeurs et un projet uniques. Un parti qui est ferme dans son idéal qui nous guide. Un parti qui affirme et réaffirme sa nature et son identité communistes dans la réalisation d’une politique patriotique et de gauche, en violation de la politique de droite, de la démocratie avancée, d’une nouvelle société, à l’abri de l’exploitation et de l’oppression – socialisme et Communisme

Oui, nous y sommes! Avec la force qui nous donne la lutte et avec notre projet et notre idéal, avec notre organisation, intervenant là où la vie bat son plein, où règnent l’injustice et l’exploitation, prenant l’initiative qui correspond aux aspirations et aspirations des travailleurs et des personnes. !