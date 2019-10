ONU: Le résultat ou plutôt l’absence de résultat au Conseil de Sécurité

Comme prévu, l’entente a été impossible entre les quinze membres du Conseil de sécurité. L’offensive turque dans le nord-est de la Syrie divise les quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU, qui tentent de se mettre d’accord sur un texte sans ambition appelant Ankara à préférer les canaux diplomatiques « plutôt que militaires ».

Les pays membres européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne et Belgique) avaient saisi le Conseil de sécurité en urgence, et on se demande sur quelle base ils prétendaient le faire. A quel titre eux qui participent à l’OTAN, ont participé à des expéditions qui violaient la souveraineté de la Syrie comme de l’Irak et avant de la Lybie prétendaient-ils obtenir l’unanimité sur un texte. Piteusement à cinq ils ont appelé Ankara « à cesser son offensive ».

La représentante américaine, Kelly Kraft, s’est refusée à condamner l’opération turque, tout en se démarquant ostensiblement des justifications données par Ankara, répétant que le président américain n’avait en aucun cas donné son feu vert et évoquant des « conséquences » pour Ankara si l’offensive turque menait à une crise humanitaire.

dans un tel contexte, la Russie et la Chine qui ont pour règle fondamentale la défense de la souveraineté des gouvernements légitimes n’avaient plus à intervenir. le dossier ne les concernait pas. Comment alors que la Chine subit l’intrusion à peine voilée des Etats-Unis à Hong kong, une camapagne de presse mensongère sur ce qui se passerait en pays Ouigoure appuierait-elle les uns ou les autres. Même distance impassible de la Russie.

Les membres du Conseil de sécurité sont sortis de cette réunion avec un projet de déclaration proposé par les Etats-Unis invitant Ankara à revenir à la diplomatie, sans condamner ses frappes et n’exigeant pas de cessez-le-feu. Le texte réclame aussi une protection des civils et insiste pour qu’un retour éventuel de réfugiés se fasse sur la base du volontariat. Il n’a pas été adopté en l’état, car le représentant russe, Vassily Nebenzia, a requis plus de temps pour en référer à Moscou.

Le projet sera réexaminé dans l’après-midi du 11 octobre et il pourrait, après quelques modifications, être adopté à l’unanimité, ses formulations étant ­assez vagues pour permettre à la Russie de se joindre au reste des membres du Conseil de sécurité, sans remettre en cause la souveraineté de la Syrie à laquelle comme la Chine Moscou demeure attaché. La Russie en effet a pour objectif l’ouverture d’un dialogue entre Turcs et Syriens et la reconnaissance internationationale de la non partition des pays, la fin des ingérences occidentales. Moscou dans le même temps a toujours plaidé pout la prise en compte des kurdes et avait proposé de les associer au réglement du conflit, mais ceux-ci sous l’influence américaine n’avaient pas donné suite.

mais le chef d’oeuvre de l’hypocrisie c’est sans doute l’attitude des Européen qui après, en suivant macron, avoir réuni un conseil de sécurité sans la moindre préparation et sans paraître se rendre compte de l’ambiguité de leur position: ils solliciteraient une unanimité rare sur le dossier syrien après avoir pendant des années attisé le feu, la France comme la Pologne étant en première ligne de cette irresponsabilité, ils apparaitront comme des « humanistes » tout en évitant de mettre en cause un membre de l’OTAN et en cédant au chantage de Recep Tayyip Erdogan qui menace de laisser les 3,6 millions de réfugiés hébergés en Turquie partir vers l’Europe. cette unanimité leur évitera de poser la question des sanctions face à Ankara.

la france de macron, celle qui au plan intérieur ne craint pas d’exploiter le terrorisme créé par les aventures occidentales, celles de l’OTAN et dont les pays musulmans sont à ce jour les principales victimes, comme le prétexte électoraliste à désigner un ennemi intérieur, est à l’origine de cette palinodie. une fois de plus la France ne sort pas grandie.

bref, les Kurdes qui ont une certaine habitude de la trahison doivent être convaincus qu’ils n’ont rien à attendre de ceux qui les ont utilisés quitte à lacher sur eux et sur la zone du kurdistan syrien, l’allié turc sur lequel personne ne se fait d’illusion mais que dans ce jeu de dupe qu’est l’invasion d’un pays souverain par l’impérialisme il n’est pas question de morale mais d’intérêts à géométrie variable.

la seule solution est de conserver un minimum de principe en particulier ceux du droit international sur la souveraineté des nations reconnus au plan international et l’abndon du « droit d’ingérence » qui engendre pillage et terrorisme. Il y a un principe contradictoire, celui de l’autodétermination des peuples, il a été largement décrédibilisé dans la manière dont l’impérialisme l’a utilisé, le reconnaissant au kosovo, mais le refusant en Crimée ou au Donbass. En faisant avec les bonnes oeuvres de Soros et de la CIA, une manière de détruire les etats, avec la violence qui en nait au Moyen orient comme partout ailleurs.

C’est pourquoi le discours de fabien Roussel, secrétaire du parti communiste français lors du meeting organisé en soutien au Kurde était très juste, dénonçant le viol de souveraineté de la Syrie et réclamant la sortie de l’OTAN, c’était là la base essentielle sur laquelle il était possible et nécessaire de s’opposer dans une mobilisation populaire à l’attaque criminelle des Turcs contre la zone autonome du kurdistan syrien en frappant non seulement des combattants mais des populations civiles, en engendrant un nouvel exode que l’on prétend reprocher aux victimes.

danielle bleitrach

