Rejet de la répression du gouvernement de Lénine Moreno allié du FMI et des multinationales extractives ! Solidarité avec le peuple équatorien !

C’est ainsi que l’équateur se lève aujourd’hui jeudi 10 octobre

– 7 morts, dont 1 nouveau-né

– 95 blessés graves

– plus de 500 blessés légers

– 83 personnes disparues, dont 47 mineurs

– plus de 800 détenus, dont la plupart dans les commissariats de police et les militaires

– 57 journalistes agressés par la police

– 13 journalistes emprisonnés

– 9 moyens de communication à l’écoute

– 26 politiciens arrêtés

– en outre, on rapporte la détention arbitraire de 14 citoyens vénézuéliens qui ne participaient pas aux marches

Coordinatrice Équatorienne de contrainformación