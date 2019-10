Le parti retrouvé à vénissieux , il y a tant de choses à connaître, à partager

A un « ami » qui se croit obligé de me rapporter ce que certains disent de moi à propos de mon livre « le temps retrouvé d’une communiste » Delga, je voudrais faire comprende « l’esprit de vénissieux », cette fraternit », cette joir d’être ensemble, français, Cubains, Soudanais, Algériens, Russes, Congolais et tous ceux qui n’étaient pas là…

Je suis en train de transcrire mon intervention à Venissieux. En voici en avant première la video, bientôt vous recevtre les autres assorties d’un texte. Vous verrez et jugerez de ce que furent ces journées, notre parti retrouvé… En transcrivant, je retrouve le plaisir que j’ai eu à vivre ces journées avec le parti tel que je l’ai connu et tel qu’il doit bien demeurer quelque part. Je transcris mon intervention, d’autres se chargent du reste de la journée. C’est un travail énorme, je vais y passer le week end. Mais en attendant revenons-en à ce que je demande à certains de mes interlocuteurs. je me permets de l’exiger de vous parce que je suis réellement choquée par le niveau auquel on veut me contraindre. Recemment, j’avais même décidé d’interrompre la publication de mon livre, de refuser tous les débats. Après Vénissieux, j’ai revu ma position tant sur les éditions du livre que sur les débats.

Mais je suis ainsi faite que certains propos me donnent envie de fuir, pas pour moi mais pour ce qu’ils révélent de malheur, d’impuissance, de rancoeur stérile chez ceux qui les propagent. Alors quand vous cherchez une manière de complicité avec moi, n’en usez pas ainsi.

je sais que vous croyez bien agir en me rapportant ces ragots sans intérêt mais franchement épargnez moi ces imbécilités… si vous n’avez rien d’autre à dire sur ce que j’ai tenté de partager ne dites rien parce que ces crachats, ces médiocrités que vous me rapportez et qui prétendent cerner ma personne à défaut de mes idées et du voyage dans le temps et dans l’espace auquel je les invite me salissent l’âme inutilement,