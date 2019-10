Chine et Cuba:Xi Jinping félicite  Díaz-Canel et réaffirme sa volonté de renforcer ses liens (+ vidéo)

Beijing, 11 octobre – Le président chinois Xi Jinping a félicité aujourd’hui Miguel Díaz-Canel pour son élection à la présidence de Cuba, a souligné l’amitié entre les deux peuples et réaffirmé leur volonté de travailler ensemble au renforcement des relations bilatérales.

Dans son message, le dignitaire a déclaré que les deux pays étaient de bons amis, des partenaires et plus encore frères, ils avaient en effet réussi à forger une solide fraternité pendant plus d’un demi-siècle, avaient l’un envers l’autre une confiance sincère et partageaient le même destin, selon Prensa Latina.

Il a également confirmé sa volonté d’étendre la coopération bilatérale avec Díaz-Canel et de promouvoir davantage la stabilité des liens entre les deux États socialistes.

Xi Jinping a également communiqué avec le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain, Raúl Castro, et l’a félicité pour le succès de la IVe Session extraordinaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), qui s’est tenue jeudi pour élire dirigeants du pays.

La Chine, a-t-il dit, attache une grande importance au développement des relations avec Cuba, est disposée à maintenir la communication avec Raul et à écrire ensemble un nouveau chapitre de l’amitié entre les deux nations.

Díaz-Canel a été élu jeudi président de la République de Cuba à la majorité absolue des suffrages, lors d’un vote libre, direct et secret, au cours de la session parlementaire.

L’organe législatif a également approuvé Salvador Valdés au poste de vice-président de la nation des Caraïbes et les deux dirigeants ont reçu un mandat jusqu’en 2023, date de la fin de la législature actuelle du Parlement cubain.



Source: Prensa Latina