Pétition des intellectuels turcs contre la motion anticommuniste du Parlement européen

Les intellectuels de Turquie ont lancé une campagne de signatures contre la résolution anti-communiste adoptée par le Parlement européen le 18 Septembre. De nombreux avocats, universitaires et artistes ont participé à cette campagne. Notez que nous devons à Marianne qui parle aussi le turc la traduction de ce texte, le traducteur automatique du turc au français étant particulièrement défectueux, nous devons à notre polyglotte de choc la connaissance de cette prise de position des intellectuels turcs, une pétition initiée par les intellectuels communistes turcs mais qui a reçu un nombre impressionnant de signatures d’intellectuels de haut niveau. (traduction du turc par Marianne Dunlop et note de Danielle Bleitrach)

http://www.tkp.org.tr/tr/haberler/apnin-antikomunist-onergesine-karsi-aydinlardan-imza-kampanyasi

Voici le texte de la pétition et les noms des signataires :

NOUS DÉNONÇONS LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN CONTRE LE COMMUNISME

Nous avons été surpris par la résolution adoptée par le Parlement européen le 18 septembre 2019, intitulée «importance de la Mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe», qui réunit le communisme et le nazisme sous le même nom de totalitarisme.

Cette décision est une étape très dangereuse et inacceptable qui accuse les régimes communistes de génocide, diabolise le communisme en tant qu’idéologie à condamner. Il traite des développements qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale de manière très biaisée et il est évident que cela a été écrit avec des pensées hostiles contre l’Union soviétique.

Les élus qui ont voté la motion doivent répondre aux questions suivantes:

Quels sont les pays qui dans les années 30 ont répondu par une politique de «non-ingérence» dans la guerre civile espagnole malgré le soutien des fascistes allemands, qui ont laissé les nazis s’armer malgré tous les appels et les avertissements de l’Union soviétique au cours des mêmes années, et ont attendu jusqu’au dernier moment pour ouvrir un Front occidental contre les nazis, aggravant considérablement les pertes soviétiques? L’une de ces décisions a-t-elle été mise en cause pour son rôle dans la guerre, sans parler de sa condamnation?

Pensez-vous que les peines légères infligées pour la livraison d’acier, d’armes et de matériaux aux nazis pendant la guerre soient suffisamment convaincantes pour les crimes des monopoles qui ont encore aujourd’hui les plus grandes entreprises en Europe, qui ont continué leur activité après la guerre?

Pourquoi la xénophobie et le racisme, mentionnés dans la résolution et dont on se plaint maintenant, ont-ils augmenté au cours des trente dernières années dans un monde où l’Union soviétique n’existe plus et où l’on essaie d’éliminer toute son influence? Malgré les résultats de son élection soi-disant démocratique, pourquoi le Parlement européen, qui n’hésite pas à inclure sous son toit des racistes, des ennemis de l’immigration et des misogynes, craint-il tant du communisme pour l’avenir de l’Europe?

Nous rappelons aux partisans qui s’inquiètent de la division au sein de l’Union européenne : le système d’exploitation capitaliste est la raison principale de cette division. Tant que l’exploitation subsistera, l’unité des peuples ne peut être réalisée. Une proposition émanant de l’OTAN comme« toit » de la famille des pays démocratiques libres ne peut apporter aucune contribution à la liberté ou à la démocratie.

Les intellectuels, les progressistes, les communistes de Turquie qui depuis des décennies subissent l’oppression anti-communiste, la violence et la torture expriment leur plus vive indignation.

Signataires Abdullah Nefes (Poète) Abdurrahman Bayramoğlu (avocat, barreau d’Istanbul) Ahmet Aksüt (avocat, barreau de Muğla) Dr. Ahmet Alpay Dikmen (Membre du corps professoral) Ahmet Yıldız (Écrivain) Dr. AkifAkalın (membre de la faculté ITF, écrivain) Ali Gürsel (avocat, Barreau de Manisa) Ali Rıza Aydın (Rapporteur de la Cour constitutionnelle) Dr. Ali Somel (membre du corps professoral) Asaf Güven Aksel (Écrivain) Ataol Behramoğlu (Poète) Attila Aşut (Poète, Écrivain) Aydan Bulutgil (économiste à la retraite) Aydemir Güler (Écrivain) Aydın Meriç (ingénieur à la retraite, syndicaliste) Aydın Yürek (avocate au barreau d’Ankara) Ayten Topçuoğlu (avocat, barreau d’Istanbul) Dr. Aziz Konukman (membre du corps professoral) Babur Pinar (Poète) Bahtiyar Kaymak (Poète) Barış Terkoğlu (journaliste, écrivain) Barış Özbay (avocat, barreau d’Izmir) Barış Zeren (Traducteur, Écrivain) Başak Aydın Tantürkü (avocat, barreau d’Ankara) Batuhan Adanur (avocat, barreau de Bursa) Bilal Barış Koç (avocat, barreau d’Istanbul) Bilal Doğan (avocat, barreau d’Antalya) Burak Özdemir (avocat, barreau d’Aydın) Dr. Bülent Gökay (membre de la faculté, écrivain) Canel Durak (avocat, barreau d’Antalya) Cansu Fırıncı (artiste de théâtre) Celil Denktaş (Traducteur) Ceyda Karan (journaliste) Çağrı Kınıkoğlu (Réalisateur, Scénariste) ÇetinYüksel (avocat, barreau d’Istanbul) Çisel Demirkan (avocat, barreau d’Ankara) Deniz Aksoy (avocat, barreau d’Ankara) Deniz Aktaş (avocat, barreau d’Istanbul) Dengin Ceyhan (musicien) Derya Demir (avocate, Barreau de Mersin) Dilek Aydan Yaman (avocat, barreau d’Istanbul) Duygu Akcagöz (avocat, barreau d’Istanbul) Duygu İnegöllü (avocat, barreau d’Izmir )E. Özgür Eryılmaz (avocat, barreau d’Istanbul) Ece Ataer (Écrivain) Ekrem Ataer (Compositeur, Programmeur Radio-TV, Écrivain) Elif Zelal Şeker (avocate au barreau d’Istanbul) Emin İgüs (musicien) Emin Karaca (journaliste, écrivain) Ender Yiğit (artiste de théâtre) Enver Aysever (journaliste, écrivain) Eren Selanik (avocat, Barreau d’Izmir) Erendiz Atasü (Écrivain) Erhan Altınkaynak (avocat, barreau d’Antalya) Erhan Karaçay (ingénieur électricien) Dr. Erhan Nalçacı (membre de la faculté, écrivain) Ersel Aldabak (avocat, barreau d’Istanbul) Ersel Gürbüz (avocat, barreau d’Ankara) Evren Ersan (artiste de théâtre) Ezgi Helin Akpınar (avocat, barreau d’Istanbul) Ezgi Zaman (Danseur) Fadime Uslu (Écrivain) Fahrettin Ozan (président de TÜSTAV) Faruk Şimşekoğlu (avocat, barreau de Konya) Fatih Önal (artiste de théâtre) Fatih Eski (journaliste, écrivain) Fırat Arapoğlu (membre du corps professoral / académicien) Fırat Can Güngör (avocat, barreau de Bursa) Fikriye Eril Adıgüzel (avocate au barreau d’Istanbul) Fulya Zengin Balaban (avocate au barreau d’Istanbul) Dr. Gamze Yücesan Özdemir (membre de la faculté) Gülcan Altan (Musicien) Gültekin Emre (Poète) Hakan Tanıttıran (Éditeur) Hande Gündoğdu (avocate au barreau d’Istanbul) Hamit Demir (artiste de théâtre) Harun Güzeloğlu (acteur, scénariste) Dr. Hasan Erol Eroğlu (membre de la faculté) Hasan Tanay (artiste de théâtre) Hatem Göksu (avocat, barreau de Kayseri) Hürriyet Yaşar (Écrivain) Işıl Akan Kıral (avocat, barreau de Mersin) İdil Zeynep Öztürk Aktaş (avocat, barreau d’Istanbul) İlhan Serin (avocat, barreau d’Antalya)Assoc. Dr. İlkerBelek (Écrivain)İnciBeşpınar (Syndicaliste)İrfanErtel (peintre) İsmail Üstün (Instructeur)Dr. Isaiah (Membre du corps professoral)KadirSev (Membre du conseil de surveillance de l’État)Kaya Güvenç (président du comité exécutif du TMMOB)Dr. Kaya Tokmakçıoğlu (membre de la faculté)Kemal Okuyan (secrétaire général du Parti communiste turc)Dr. KorkutBoratav (économiste, écrivain)KutluOzanAkalın (avocat, barreau d’Izmir)LeventKaraoğlu (Photographe)M. MahzunDoğan (Poète)Mehdi Beşpınar (Syndicaliste) Mehmet Atal (Poète)Mehmet Barış (Poète) Mehmet Öz (éditeur-écrivain)Mehmet Özer (Poète, Photographe)MertMoralı (Compositeur)Dr. Mesut Muyan (membre de la faculté)Mesut Odman (Écrivain)MetinCoşkun (artiste de théâtre)Dr. Murat Akad (membre du corps professoral)Murat Beşer (critique musical)Murat Çıdamlı (artiste de théâtre)Musa GökhanKüçükaşık (avocat, barreau de Bursa)Mustafa Demir (éducateur, écrivain)Murat Güner (Musicien)Mustafa Kemal Emirel (Musicien)Mustafa Kemal Erdemol (journaliste, écrivain)Dr. Mustafa Türkeş (membre de la faculté)Mustafa ZiyaÜlkenciler (directeur artistique)MüjdeTozbeyErden (avocat, barreau d’Antalya)Dr. NazmiAlgan (Médecin)Necla Algan (scénariste de cinéma)NevzatSüs (artiste de théâtre)Dr. NevzatEvrimÖnal (Écrivain, Instructeur) NihalYıldırımSelvi (avocat, barreau d’Ankara)Nuri Özer (avocat, barreau d’Istanbul)professeurOğuzOyan (E. CHP)OğuzTanındı (instructeur, archéologue)OkanAlay (avocat, barreau d’Adana)Case Ülkenciler (Peintre)Orhan Aydın (artiste de théâtre)OrhanGökdemir (rédacteur en chef de SoL News)OzanAdıgüzel (avocat, barreau d’Izmir)OzanÖzgür (Poète, Écrivain)Ömer Faruk Eminağaoğlu (avocat)ÖzgeDemir (avocat, barreau d’Istanbul)Özgü Türk (avocat, Barreau d’Izmir)Dr. Özgür Aydın (membre du corps professoral)ÖzgürBaşkaya (artiste de théâtre)ÖzgürÇıkın (avocat, barreau de Kahramanmaraş)Özgür Murat Büyük (avocat, barreau d’Istanbul)ÖzgürÖzlemÖngel (avocat, barreau d’Eskşehir)Ozgur Sen (Écrivain)ÖzlemÖngörüKaranlık (avocat, barreau d’Izmir)ÖzlemŞen Abay (avocat, barreau d’Ankara)PelinPınar Kaya (avocat, barreau d’Istanbul)ReyhanYıldırım (Écrivain)Dr. RıfatOkçabol (membre de la faculté)Sait Munzur (dessinateur)Dr. SerdalBahçe (membre du corps professoral)Dr. SerdarŞahinkaya (historien de l’économie)SerpilGüvenç (Écrivain)Sinan Kılıç (photographe)Dr. Sinan Sönmez (membre de la faculté) SuphiVarim (Écrivain) ŞuleSütün (Educateur, Écrivain)ŞükrüVeyselAlankaya (artiste de théâtre) TahirÖngür (ingénieur géologue) TamerAkgökçe (juge) Dr. TolgaBinbay (académicien, écrivain)TurgayÖn (artiste de théâtre)UğurUğurelli (avocat, barreau d’Ankara)Ulaş Can (journaliste)UlviOğuz (membre du MK du TKP, 1973-1981)Ümit Kara (avocat, barreau d’Ankara)ÜnalPekel (artiste pantomime)VedatKuşku (artiste de théâtre)VedatÖzdemiroğlu (Écrivain)Yılmaz Tüzün (artiste de théâtre)YiğitÖzatalay (Compositeur, Musicien)ZaferArğıç (avocat, barreau d’Istanbul) Dr. E. ZeynepSuda (membre de la faculté)Dr. ZuhalOkuyan (membre de la faculté)

Source : Parti communiste de Turquie

Traduit du turc par Marianne Dunlop pour Histoire et Société

