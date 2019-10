L’Ukraine attire la populace nazie de toute la planète

les liens étroits entre le « terrorisme » etatsunien, le suprématisme blanc et l’Ukraine montre à quel point on ne sait plus très bien qui génère l’autre… Quand est-ce que les Etats-Unis arrêteront d’attribuer à d’autres pays ce qui relève bel et bien de leur propre société. Par parenthèse ce passionnant article traduit par Marianne nous apprend à quel point les terroristes made in America prétendent agir non seulement en Ukraine ou au Moyen orient mais en Amérique latine. Non seulement les etats-Unis partout mettent au pouvoir des gouvernements corrompus en s’appuyant sur les fascistes locaux avec lesquels ils ont des liens anciens, mais ils accusent les pays qui subissent ce terrorisme doublement exporté d’être l’origine de tout ce qui ne va pas chez eux. Notez le parallélisme avec la politique de macron chez nous (traduction de marianne Dunlop et note de danielle Bleitrach)

Oleg Khavich, analyste politique

11 octobre 2019

https://vz.ru/opinions/2019/10/11/1001887.html

Les Américains ont fini par remarquerla montée du sentiment néo-nazi en Ukraine, qui est devenue un terrain d’entraînement et une base de recrutement pour les extrémistes d’extrême droite du monde entier, y compris les États-Unis.

Il y a quelques jours, le Centre SoufanSoufan Center, basé à New York, a publié une étude à grande échelle sur la montée de l’extrémisme raciste et néonazi dans le monde. Dans le résumé du rapport, il est dit directement que « l’Ukraine est en train de devenir la plaque tournante d’un vaste réseau d’extrémisme transnational néo-nazi, attirant des recrues étrangères du monde entier ». Les analystes américains ont conclu que l’Ukraine était devenue pour les néo-nazis de tous les pays un véritable terrain d’entraînement comme la Syrie pour les djihadistes, et que le bataillon Azov avait le même rôle que la structure islamiste Maktab al-Khidamat, qui recrutait des terroristes pour Al-Qaïda dans le monde entier.

Il est clair que The Soufan Center(TSC) a son propre point de vue sur les islamistes, car le fondateur de cette structure analytique, Ali Sufan, est devenu célèbre après les attentats du 11 septembre 2000 en tant qu’agent du FBI chargé de détruire les attaquants du destroyer américain Cole jusqu’à ce qu’il découvre que la CIA lui avait caché des preuves importantes. Après cela, Sufan a démissionné du FBI et a fondé un centre non gouvernemental chargé d’étudier des questions liées à la sécurité mondiale, au terrorisme et à d’autres menaces émergentes. Cependant, le rapport mentionné intéresse les médias américains (notamment Voice of America et Esquire), et pas seulement en relation avec des attaques d’Al-Qaida. Le fait est qu’il ya chaque année davantage de citoyens américains parmi les terroristes qui défendent des opinions néo-nazies. Le 20 septembre 2019, le Département américain de la sécurité intérieure a reconnu pour la première fois le terrorisme néo-nazi comme l’une des principales menaces à la sécurité nationale, une menace émanant également de leur propre pays.

Le rapport TSC décrit en particulier le voyage du dirigeant de l’organisation raciste américaine «Rise AboveMovement» («Mouvement vers le haut», allusion au salut nazi) Robert Rando à Kiev au printemps 2018 et sa rencontre avec des membres du bataillon Azov, notamment avec l’ambassadeur non officiel d’Azov en Europe, Denis Nikitine, qui, en août 2019, s’est vu refuser l’entrée dans les pays de l’espace Schengen à la demande des autorités allemandes. Cependant, il existe des informations plus récentes sur les liens des néo-nazis américains avec leurs homologues ukrainiens.

Le 23 septembre 2019, le FBI a arrêté un soldat de l’armée américaine Jarrett Smith, accusé d’avoir préparé une attaque sur le siège d’une importante chaîne de télévision américaine au moyen d’une voiture remplie d’explosifs, à la manière des terroristes du Moyen-Orient. En fait, Smith via Facebook avait contacté un Américain qui s’était déjà rendu en Ukraine «pour combattre dans le Donbass en tant que membre d’un groupe armé similaire au bataillon Azov. Selon le FBI, cet homme était le mentor de Smith et l’aidait à se préparer pour un voyage en Ukraine, car il avait exprimé le désir de se battre là-bas « pour des groupes d’extrême droite ».

Ce mentor est l’ancien militaire américain Craig Lang, qui, en 2015-2016, a été instructeur pour le Corps des volontaires ukrainiens créé par PravySektor * (organisation est interdite en Russie). Cependant, lors d’un de ses voyages dans son pays natal en avril 2018, Lang, avec un autre ancien soldat américain qui était allé en Ukraine, a tué un couple en Floride. Ces « Soldats de la Fortune » souhaitaient collecter des fonds pour un voyage au Venezuela, où tous deux projetaient d’aller se battre contre Nicolas Maduro. Bien que figurant sur la liste des personnes recherchées, fin mai 2019, Craig Lang a accordé une interview à un « Journal en ukrainien », mais il n’a été arrêté à la demande de la justice américaine qu’en septembre. Il est actuellement en détention à Vinnitsa, où le tribunal examine son extradition vers les États-Unis.

Toutefois, de telles informations négatives sur l’Ukraine dans les médias américains ne semblent nullement gêner l’ambassade de ce pays aux États-Unis. Le jour même où la Voix del’Amérique publiait un résumé du rapport sur les néo-nazis, l’illustrant par une photo des militants d’Azov sur fond de drapeau avec le « croc du loup », un message intitulé « Ukraine », pas « the Ukraine » est apparu sur le Twitt officiel de l’ambassade ukrainienne à Washington. Dans ce tweet, l’article précédant le nom Ukraine était fustigé comme un «cliché soviétique», et son absence s’appelait «une marque de respect pour le pays et sa nation». En fait, le message était adressé à Donald Trump, qui utilise souvent la tournure «the Ukraine» dans sa communication. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un analogue des tentatives visant à contraindre les médias de langue russe, contrairement aux règles de la langue russe, à écrire «dans l’Ukraine» [вУкраине]au lieu de «en Ukraine» [наУкраине].

Etd’ailleurs, après cela, le président américain a supprimé l’article dans l’un de ses tweets sur l’Ukraine. Certes, son opinion sur l’Ukraine en tant que pays totalement corrompu, qui de plus intervient dans les élections américaines, n’a pas dû changer.

Par conséquent, personne ne sera surpris si un de ces jours, Donald Trump se souvient que l’Ukraine est devenue la nouvelle Mecque de néonazis qui par la suite se rendent aux États-Uniscommettre des crimes.

* Une organisation à l’égard de laquelle le tribunal a adopté une décision finale concernant la liquidation ou l’interdiction d’activités pour les motifs prévus par la loi fédérale « sur la lutte contre les activités extrémistes »

Traduction MD pour H&S

