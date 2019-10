La Syrie doit être libérée de toute présence militaire étrangère, la Russie devrait également partir si Damas n'a plus besoin de son aide - Poutine

Quoiqu’en dise la « gauche » qui bizarrement est en train d’exiger la poursuite d’une intervention impérialiste en violation de la souveraineté d’un pays au nom de la lutte contre un terrorisme largement provoqué par les dites forces impérialistes, cette position est indéfendable en droit international et Poutine a parfaitement raison de le préciser. Si l’on veut sauver les Kurdes qui subissent l’assaut criminel de la Turquie, il n’y a pas d’autre solution que d’appuyer le pays souverain , la Syrie et les Russes qu’elle a appelé pour le soutenir. Tout le reste ne mène nulle part sinon une fois de plus à accomplir une catastrophe au nom de l’hypocrisie du droit impérial à gérer le monde . ( note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’intégrité territoriale de la Syrie doit être entièrement rétablie et toutes les forces étrangères doivent se retirer, y compris la Russie si Damas décide qu’elle n’a plus besoin de l’aide de Moscou, selon le président Vladimir Poutine.

« Toutes les forces déployées illégalement dans un État souverain – en l’occurrence la Syrie – doivent partir », a déclaré M. Poutine dans un entretien conjoint avec RT Arabic, Sky News Arabia, basé aux Emirats Arabes Unis, et les chaînes de télévision Al-Arabiya, en Arabie saoudite. Ceci est vrai pour tout le monde. Si le nouveau gouvernement légitime de la Syrie choisit de dire qu’il n’a plus besoin de la présence militaire de la Russie, cela sera tout aussi vrai pour la Russie. En attendant, la position de Moscou sur le règlement en Syrie reste inchangée et a déjà été relayée à ses partenaires, l’Iran, la Turquie et les Etats-Unis, a déclaré le président. «La Syrie doit être libérée de la présence militaire des autres États. Et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne doit être complètement restaurée. « Plus tôt ce mois-ci, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le retrait des troupes américaines des zones frontalières du nord-est de la Syrie, affirmant qu’il était temps de « se sortir de guerres sans fin et ridicules ». AUSSI SUR RT.COM‘Il est temps de sortir de ces guerres sans fin ridicules’: Trump ordonne le retrait américain de la frontière syrienne avant le début de l’opération turqueContrairement aux militaires russes qui sont arrivés dans le pays à l’invitation du gouvernement à Damas, les forces américaines sont illégalement en Syrie depuis 2016. Le gouvernement syrien a répété à plusieurs reprises que la présence de l’armée américaine constituait une violation de sa souveraineté. AUSSI SUR RT.COM LARussie s’oppose aux nouveaux blocs militaires de type OTAN dans le monde – PoutineAu cours de l’entretien, le dirigeant russe a décrié les attaques contre les pétroliers dans le golfe Persique, peu importe qui se trouvait derrière eux. Il a également exhorté les voisins de l’Iran à « respecter » les intérêts de Téhéran en tant que pays « existant sur son territoire depuis des milliers d’années », et a salué le niveau croissant de coopération de la Russie avec l’Arabie saoudite et les EAU dans le format de l’OPEP + et niveau bilatéral.

