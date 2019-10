La Pravda: Les marques sanglantes de l’impérialisme

Les victimes des «interventions humanitaires» continuent de plonger dans les abysses du chaos. En Afghanistan, les élections ont provoqué une aggravation encore plus grande de la situation politique. En Libye, la guerre civile se poursuit, alimentée par l’intervention de forces extérieures. Il serait temps que notre gauche imbécile, en particulier une partie des communistes arrêtent de renvoyer dos à dos au nom de leurs bonnes œuvres du moment les Russes de Poutine, les Chinois et l’impérialisme américain dont la France est le supplétif. Cet article traduit par Marianne remet les pendules à l’heure, est-ce que cela sera suffisant pour rétablir la vision décérébrée de certains, je l’ignore mais on peut l’espérer (traduction de Marianne note de Danielle Bleitrach)

La Pravda11-10-2019

https://kprf.ru/international/capitalist/188614.html

Le détonateur des élections

Les mots célèbres du Capital de Marx selon lesquels «le capital naissant exsude du sang et de la boue par tous ses pores, de la tête aux pieds», s’appliquent à toutes les étapes de son développement. L’existence du capitalisme non seulement jeune, mais décrépit, repose sur la violence et l’oppression. Les souffrances des autres retardent sa mort et lui redonnent des forces. Et plus ce système est instable, plus le capital devient insatiable.

On le voit à travers le destin tragique de l’Afghanistan et de la Libye. Détournés de force de leur voie de développement indépendante, ils se sont engagés, sous les cris hypocrites de la démocratie, dans une autre voie supposée magistrale. Les résultats se sont révélés logiques: les pays sont déchirés par des conflits sanglants et soumis à l’exploitation féroce des sociétés étrangères.

L’élection présidentielle en Afghanistan du 28 septembre est le reflet du chaos dans lequel est plongé le pays. Initialement prévues pour avril, elles ont été reportées plusieurs fois au prétexte de mauvaise préparation et de problèmes de sécurité. Mais cela n’a pas pu éviter toute une série de problèmes mettant en cause la légitimité du vote.

Les élections se sont déroulées sur un arrière-fond d’explosions. Ayant établi leur contrôle sur une partie importante du pays, les Taliban ont mis en garde contre l’illégalité du processus et promis de ne ménager aucun effort pour le perturber. « Les gens en ont marre du régime fantoche, des candidats fictifs et des falsifications et ne veulent pas participer aux élections », a déclaré l’un des responsables. Le jour des élections, les talibans ont lancé plus de cent attaques, faisant plus de trente morts.

Cependant, ce n’est pas seulement à la peur qu’est dû le scepticisme à l’égard des élections. La campagne électorale a été accompagnée de nombreux scandales. Les deux principaux candidats – le président sortant Ashraf Ghani et le chef de l’exécutif Abdullah Abdullah – ne se lassaient pas de se blâmer mutuellement pour fraude. Selon ce dernier, le président a utilisé des ressources administratives pour corrompre des dirigeants locaux.

La Commission électorale indépendante a reçu 2 600 plaintes. Beaucoup sont liées au travail des bureaux de vote. Sur 5 500bureaux de vote, près de 500 n’ont pas ouvert. Sans compter 870 bureaux de vote avec lesquels, le jour des élections, le contact a été perdu. Selon la version officielle, il s’agissait d’un problème de sécurité. Toutefois, selon l’état-major d’Abdullah et d’autres candidats, la plupart de ces sites se trouvaient dans les provinces du nord. Ces lieux de résidence compacte des Tadjiks, des Ouzbeks et des Hazaras constituent la base du chef de la branche exécutive. Dans le même temps, dans les zones beaucoup plus perturbées du sud et de l’est, les bureaux fonctionnaient en apparence parfaitement, ce qui a donné aux opposants de Ghani une raison de parler de falsifications. Représentant la communauté pachtoune, le président s’attend à recevoir principalement ses votes.

Pas moins de questions sont causées par le système d’enregistrement biométrique. Tous les bureaux de vote devaient avoir été équipés du matériel approprié, chargé notamment de la collecte des empreintes digitales. En fait, de nombreux appareils se sont avérés défectueux ou les membres des commissions n’ont pas pu les utiliser. Dans le même temps, conformément à la décision de la Commission électorale indépendante, les votes exprimés sans inscription ne seront pas comptés.

Le résultat fut un échec réel de l’élection. Selon des estimations préliminaires, la participation était d’environ 2 millions de personnes. Cela ne représente qu’un cinquième des électeurs officiellement inscrits (9,6 millions) et un modeste 5% de la population totale (37 millions). Bien que la loi ne prévoie pas de seuil de participation, ces chiffres sapent la légitimité de l’élection elle-même et de son vainqueur, indépendamment de qui il s’agira. Par exemple: au premier tour des élections de 2014, 6,6 millions de personnes avaient voté.

Mais même ces maigres indicateurs peuvent être manipulés. Les politiciens de l’opposition ont qualifié ces chiffres de la Commission électorale indépendante de paradoxaux. Ainsi, dans les grandes provinces du Nord relativement calmes comme Herat ou Balkh, moins de personnes auraient voté que dans les régions pachtounes ravagées par la guerre: Nangarhar, Paktia, etc.

Le Commission promet de livrer les résultats finaux des élections au début du mois de novembre. Cependant, compte tenu de la masse des violations, les chiffres publiés seront contestés. Les contours d’une crise politique profonde apparaissent déjà. Sans même attendre les résultats préliminaires, Abdullah s’est déclaré vainqueur. «Le pourcentage de suffrages exprimés est très élevé pour nous, les élections se passeront donc d’un second tour. Notre peuple a voté contre la dictature et la discrimination », a-t-il déclaré.

Un autre candidat, Gulbeddin Hekmatyar, a fait une déclaration encore plus radicale. Il y a trois ans, son parti islamiste qui se battait contre Kaboul a accepté de déposer les armes. Et maintenant, Hekmatyar n’exclue pas le rappel de sa signature. « Ne nous obligez pas à retourner sur le champ de bataille! », menaça-t-il, prétextant également une fraude.

La situation de 2014 se répète partiellement. A l’époque, selon les résultats du premier tour, Abdullah avait une avance confortable, mais Ghani l’a ensuite doublé de manière inattendue. La crise, qui a duré plusieurs mois, a été résolue par la médiation des États-Unis, qui ont persuadé Abdullah de prendre en charge le poste spécialement créé de chef du pouvoir exécutif. Mais il y a de gros doutes sur la répétition du script. L’influence des talibans s’est accrue et l’élite politique, au contraire, est devenue encore plus fragmentée. Ni Ghani ni Abdullah, accusés de trahison par leurs anciens associés, ne bénéficient d’un large soutien populaire.

Et les États-Unis, apparemment, n’ont pas de stratégie claire. Rappelons qu’au début du mois de septembre, la question de la réconciliation avec les Taliban semblait réglée. Washington avait accepté de commencer un retrait partiel des troupes, tandis que les rebelles s’engageaient à empêcher l’Afghanistan de devenir un fief des terroristes internationaux et d’entamer des négociations avec Kaboul. Le point final devait être mis à la résidence de Donald Trump à Camp David. Les talibans et une délégation gouvernementale dirigée par Ghani y étaient invités. Mais au dernier moment, la réunion a été annulée – selon Trump – en raison de l’attaque terroriste lancée par les talibans au cours de laquelle un soldat américain a perdu la vie.

L’explication est plutôt étrange: des attaques terroristes ont eu lieu plus tôt, ce qui n’a pas empêché Washington de rester à la table des négociations. Il y a des spéculations selon lesquelles Trump voulait juste faire monter les enchères avant un nouveau tour de négociations. D’une manière ou d’une autre, cela ne contribue pas à la paix dans le pays. Selon le ministère de la Santé publique, plus de 3 000 civils ont été tués et près de 15 000 blessés au cours de l’année écoulée.

Les Taliban eux-mêmes, bien qu’ils se soient déclarés prêts à négocier, ont annoncé une lutte « jusqu’à la victoire finale ». Après l’interruption du dialogue, les délégations rebelles se sont rendues en Russie, en Chine, en Iran et au Pakistan, les invitant à faire office de médiateurs. Et ce n’est clairement pas au goût de Washington. Alice Wells, secrétaire d’État adjointe chargée de l’Asie du Sud et de l’Asie centrale, a fait une déclaration tonitruante. Elle a accusé Pékin de politiques « destructives et prédatrices » dans la région. Cela s’est produit peu de temps après que le premier train transportant des marchandises afghanes a été acheminé vers la RPC dans le cadre de la stratégie «la Ceinture et la Route». Les États-Unis ne vont donc pas quitter le pays, préservé par leurs efforts dans un état moyenâgeux.

Des nœuds de vipères

Le chapitre sombre ouvert dans l’histoire de la Libye avec le renversement de Mouammar Kadhafi n’est pas près visiblement de se terminer. Il y a six mois, la confrontation est entrée dans une nouvelle phase d’exacerbation. Début avril, l’armée nationale libyenne (LNA), dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, est passée à l’offensive. Elle s’appuie sur le gouvernement de Tobrouk qui contrôle l’est du pays.

Le but désigné de l’opération militaire est la capitale – Tripoli.Là, se trouve un autre centre de pouvoir, le «gouvernement d’union nationale» (GUN) de Faiz Saraj. Reconnu par l’ONU et la plupart des États, il repose toutefois sur les baïonnettes islamistes. Elles composent une grande partie du cabinet et des nombreuses milices générées par l’intervention de 2011. Haftar a promis de mettre fin à leur influence.

Mais, ayant commencé avec succès, l’offensive s’est étouffée dans la banlieue sud de Tripoli. Les parties se sont retrouvées coincées dans des batailles de positions et les milices du GUN ont réussi à reprendre des points de défense critiques: les villes de Garyan et Al-Aziziya. Dans ces conditions, Haftar, qui avait précédemment rejeté le dialogue avec Saraj, a changé d’avis. «Nous devons nous asseoir à la table des négociations», a-t-il déclaré à la fin du mois de septembre. Cette idée a été soutenue par l’Allemagne, qui a proposé un lieu pour une conférence internationale. Les 17 septembre et 1er octobre, des réunions préliminaires ont eu lieu à Berlin entre des représentants du ministère des Affaires étrangères de plusieurs pays qui ont discuté des perspectives de règlement.

La tâche est beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît à première vue. Inspiré par ses récents succès, Saraj a déjà défini les conditions de sa participation à la conférence. Parmi elles – un cessez-le-feu et le retrait des « forces de l’agresseur », ainsi qu’une rupture complète des contacts que les pays du monde entretiennent avec Haftar. Le Premier ministre exige également une reconnaissance inconditionnelle des droits du GUN de diriger les forces de l’ordre et la société pétrolière nationale. Selon le représentant spécial de l’ONU, Hasan Salamé, le maréchal insiste à son tour sur l’introduction de ses partisans au gouvernement « tripolitain ».

Mais le problème ne réside pas uniquement dans les ambitions de ces «califes d’un jour». Le conflit en Libye est depuis longtemps devenu un conflit international. Derrière chaque force politique se cachent les intérêts de pays étrangers. En outre, il existe plusieurs enchevêtrements. D’abord franco-italien. Les sociétés Total (France) et Eni (Italie) ont repris les plus grands gisements de pétrole et de gaz et se sont livrées à une concurrence féroce. Avec le soutien de Paris, les troupes de Haftar ont pris le contrôle des puits d’Eni en cours de développement et l’ont forcé à évacuer une partie importante de son personnel. Il en est venu au point que des avions de la LNA ont bombardé les installations de la société à Tripoli.

La réponse ne s’est pas fait attendre. Le cabinet Saraj, allié de Rome, a annulé les licences d’entreprises françaises telles que Total, Alcatel, Thales, etc. La découverte de systèmes antichars français dans les entrepôts de Garyan repris à Haftar a presque tourné au scandale international. Le GUN a essayé de donner une publicité maximale à ce fait. À Paris, ils ont été forcés de reconnaître la fourniture d’armes, mais ont déclaré qu’il était destiné à des opérations antiterroristes. Enfin, Saraj n’a pas manqué d’utiliser la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies. « Nous condamnons le soutien de pays tiers à Haftar, qui constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité », a-t-il déclaré.

Le deuxième enchevêtrement comprend les États du Moyen-Orient. La Turquie et le Qatar soutiennent le GUN, tandis que l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite aident Haftar. Les motifs politiques et idéologiques sont étroitement liés aux motifs économiques. Ankara et Doha ont traditionnellement soutenu des groupes radicaux tels que les Frères musulmans. Ceci explique les informations sur le transfert en Libye de militants d’Idlib.

La Turquie défend également des contrats de plusieurs milliards de dollars conclus avec le GUN (en particulier dans le secteur de la construction) et souhaite utiliser la Libye pour tenir tête au Forum du gaz de la Méditerranée orientale, un consortium de sept pays, dont la Grèce, l’Egypte et Israël. Il a été créé plus tôt cette année pour développer des gisements dans la région. Ankara se considère comme lésée, ce qui est notamment en lien avec le récent conflit autour de Chypre.

La LNA fait régulièrement rapport sur la destruction de drones de combat et de stations radar turcs. Le dernier message de ce type est arrivé le 2 octobre. Le gouvernement de Tobrouk a même annoncé « à cause de la menace turque » une mobilisation générale, fermé l’espace aérien et maritime aux véhicules d’Ankara et menacé de les détruire. Le ministère turc de la Défense a promis de réagir « de la manière la plus efficace et la plus puissante ».

À son tour, Tripoli a accusé l’Égypte et les Émirats arabes unis de transférer des avions de combat. Deux avions de transport IL-76 ont été détruits sur la base de la LNA à Dzhufra. Selon le GUN, les Émirats arabes unis les avaient affrétés pour transporter des armes.

Une discussion a éclaté au moment de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Si Saraj a blâmé l’intervention, en plus de la France, des Émirats arabes unis et de l’Égypte, le président de cette dernière, Abdel Fattah al-Sisi, a critiqué le GUN pour ses relations avec les islamistes. «La Libye doit être sauvée du chaos dans lequel les activistes soutenus par des forces extérieures la plongent», a-t-il déclaré.

Des pays plus éloignés ont rejoint la querelle. Après une longue pause, l’armée de l’air américaine est apparue dans le ciel de la Libye. Formellement – pour combattre les terroristes. Récemment, ils ont lancé quatre frappes aériennes massives dans le sud du pays. De plus en plus parviennent des informations sur la participation aux combats aux côtés de Haftar de mercenaires russes de la SMP Wagner.

A la recherche constante de nouvelles sources de profit, le capital se jette sans pitié sur des pays entiers, sans un regard pour les souffrances de ses habitants. Le sang lui sert encore et toujours de terreau.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

