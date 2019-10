A propos du prix Nobel de litterature Peter handke: en complément de mes mémoires, sur ceux qui ont été ostracisés

En 1998, Peter handke , fidèle à ses convictions se rend au tribunal de la haye pour y constater les conditions du jugement

Je dois dire la surprise et la joie que j’ai éprouvé en voyant que le prix nobel de litterature avait été attribué à Peter handke, dans une certaine mesure nous entrons en dissidence ensemble à propos de la Yougoslavie. A cette époque-là rares sont ceux qui s’opposent au dépeçage de la Yougoslavie et y voient le début d’expéditions sans foi ni loi au nom d’une lutte contre la « tyrannie »…

. J’écris à cette époque-là un article intitulé « la troisième guerre mondiale a commencé à Sarajevo » qui parait dans la Pensée malgré la colère de jacques Fath qui préside alors les destinée (Robert Hue étant secrétaire national du pCF) de la politique extérieure du PCF. C’est le début de la dérive non seulement de la France vers l’atlantisme débridé mais également du PCF, la liste « bouge l’Europe » qui est composée sous prétexte d’ouverture d’une majorité de socialistes est fortement encline non seulement à soutenir ce dépeçage de la Yougoslavie mais certains de ses membres comme philippe Herzog souhaitent une intervention au sol de l’OTAN.

Alors que paradoxalement je n’ai jamais été proche de la Yougoslavie et de Tito, je m’oppose de toute mes forces à ce déni de droit et je trouve dans mon université d’Aix-en-provence un milieu favorable à la dénonciation de cette guerre. Nous serons je crois la seule ville de France à organiser plusieurs grandes manifestations contre le dépeçage de la Yougoslavie. Comme j’ai la manie de me renseigner sur les causes qu’en général j’adopte par haine vicérale de la guerre, je découvrais peu à peu l’histoire des Balkans avec une période de paix qu’a été justement la Yougoslavie. Je constatais également que Milosevich que l’on péignait comme un abominable tyran adepte du « nettoyage ethnique » était en fait plutôt un espèce de Gorbatchev qui avait tendance à lacher du lest face à la pression interieure et extérieure.

J’avais une amie serbe qui me décrivait la Yougoslavie de son enfance, elle était d’une famille qui avait connu des problèmes politiques parce que trop fidèle à l’Union soviétique. Un de ses cousins avait refusé le « titisme » et s’était enfui en traversant le danube à la nage mais elle était fière d’être Yougoslave, du rôle des maquisards dans la lutte contre le nazisme. Bref je découvrais un univers qui me faisait songer à un film de kusturica. la Yougoslavie pourvait même s’honorer d’être le seul pays à avoir pratiqué un anti-racisme aussi persistant qu’il s’agisse des juifs comme Madeleine Albright ou des gitans.

Au fur et à mesure de ces découvertes je ne pouvais manquer de constater – après je m’y habituerai- que j’avais peu d’alliés dans les milieux intellectuels et même au sein du parti communiste qui avec Eobert Hue était entré sans sa phase de reniement.

C’est alors que j’ai découvert Peter handke, il dénonçait la désintégration de la Yougoslavie, cette expérience unique d’unification des balkans et il s’est opposé à l’intervention de l’oTAN. Il a refusé de hurler avec les loups qui s’étaient moins pris de passion pour la Bosnie que de servilité pour les interventions illégales de l’OTAN. J’ai suivi le calvaire qu’il a subi et dont je retrouve encore aujourd’hui les échos dans les appareils idéologiques de la social démocratie et de son intelligentzia qui se prétend « progressiste ». Comment peut-on donner le Nobel à un Peter handke, en laissant placer un parfum de « rouge-brun » dans son sillage. Il a continué à écrire, à échanger avec son traducteur en français qui était juif, il s’appelait Goldshmit et ils parlaient tous les deux parfaitement le Français et l’allemand mais tentaient dans leur échange une expérience au-delà du nazisme et ceux qui ont utilisé abusivement cette référence pour mieux aujourd’hui pratiquer le négationnisme sur notre passé.

Voici de que peter handke disait de la Yougoslavie :

» pour moi, la Yougoslavie était l’Europe… La Yougoslavie, aussi fragmentée qu’elle ait pu être, était le modèle pour l’Europe de l’avenir. Ce n’est pas l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui, notre Europe d’une certaine manière artificielle, avec ses zones de libre-échange, mais un endroit où des nationalités différentes vivent mélangé les unes avec les autres, surtout comme le faisaient les jeunes en Yougoslavie, même après la Mort de Tito. Voilà, je pense que c’est l’Europe, comme je le voudrais. C’est pourquoi, en moi, l’image de l’Europe a été détruite par la destruction de la Yougoslavie « . a écrit Peter Handke, et il était devenu un paria pour avoir proclamé.

Cela.je le comprends d’autant mieux que moi aussi j’étais devenue un paria interdite dans les colonnes d’une humanité qui ne cessait de proclamer comme l’UE son attachement aux valeurs de la démocratie et dénoncer notre « stalinisme » supposé alors que nous nous nous battions pour que la dignité des combattants pour un autre monde soit reconnue, et j’ai éprouvé du réconfort à voir un écrivain de la taille d’un Peter handke tenir bon. Ce sentiment était complexe parce que Peter handke était autrichien et pour moi de ce fait il appartenait à l’univers des bourreaux de mon enfance, mais aussi à cette Cacanie, cette Autriche où fleurissaient tant de génies alors même que le nazisme était là; leur colère était la mienne, les écrivains de langue allemande ont toujours mieux que moi su exprimer ce refus qui m’a habité depuis l’enfance. Il est vrai qu’il a eu des phrases d’une violence extrême contre son pays quand renaissait l’extrême droite: « Tu es dans le mauvais pays, tu es dans un pays aussi petit que méchant; plein de prisonniers qu’on oublie dans leurs cellules et plus plein encore de geôliers oublieux, plus solidement en poste après chaque méfait », écrivait le Nobel dans Par les villages en 1981.

je voudrais encore ajouter que le prix Nobel s’honore véritablement en récompensant cet écrivain considérable, cet Autrichien aussi polémiste qu’un karl kraus et un Thomas Bernhard, celui qui manie une langue aussi pure que le lac des montagnes qu’il a décrit et qui d’une manière douce ne renonce jamais à cliver si l’intime conviction né du regard et de la pensée l’emporte . « Le soi-disant monde n’est pas le monde. Moi, je ne connais pas la vérité. Mais je regarde. J’écoute. Je ressens. Je me souviens. Je questionne. C’est pour ça que je suis aujourd’hui présent, près de la Yougoslavie, près de la Serbie, près de Slobodan Milosevic », avait poursuivi l’Autrichien en se rendant à l’enterrement de Milosevic mort en prison.

