Une déclaration d’un parti communiste sur l’invasion de la Syrie

Non à l’invasion de la Syrie !

Il y a quelques heures, l’opération militaire turque dans le nord de la Syrie a commencé avec le lancement de plusieurs tirs de mortier qui ont déjà causé plusieurs victimes civiles et avec le mouvement de troupes le long de la frontière turque. Le Parti communiste condamne avec force l’invasion de la Syrie par la Turquie, qui se produit avec la complicité de l’administration Trump. L’annonce des États-Unis de retirer leurs troupes de la Syrie du nord pour laisser le champ libre à cette nouvelle offensive est la confirmation des plans impérialistes visant le démembrement du pays. Le gouvernement turc commet un acte d’agression aux grandes conséquences qui ouvre un nouveau scénario de guerre sur un territoire qui allait vers la normalisation après de longues années de conflits, avec le risque de créer une nouvelle escalade dans le cadre du Moyen-Orient.

L’opération turque n’est pas seulement une attaque contre le peuple kurde, mais aussi contre tout le peuple syrien qui, après avoir résisté pendant 8 longues années à une attaque impérialiste déguisée en guerre civile, avec des groupes terroristes et des fondamentalistes entretenus par les pays européens et nord-américains, et après être sorti victorieux de la lutte contre ces forces, il se trouve aujourd’hui face à une nouvelle attaque contre son propre pays.

Nous ne pouvons que dénoncer l’utilisation instrumentale que les puissances impérialistes ont fait des aspirations d’autodétermination du peuple kurde pour justifier leurs plans. En tant que communistes, nous défendrons toujours le droit de chaque peuple et nation à se battre pour son indépendance, mais nous devons constater qu’aucune puissance impérialiste ne pourra jamais être alliée dans ce combat. La demande de liberté du peuple kurde a été utilisée par l’impérialisme américain pour justifier d’abord l’occupation militaire d’une partie du pays, au nom du soutien aux Kurdes et aujourd’hui par une invasion turque, qui a pour objectif d’entraver le rétablissement de l’intégrité territoriale de la Syrie, comme scénario possible d’accord entre le gouvernement syrien et les forces kurdes.

Nous exprimons la solidarité des communistes à l’ensemble du peuple syrien et au peuple kurde face à l’agression. Nous sommes prêts à nous mobiliser contre toute hypothèse de connivence du gouvernement italien avec les nouveaux plans d’agression de l’impérialisme. Bas les pattes de Syrie !