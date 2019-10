Trump et les Kurdes : TRUMP a l’air complètement fou mais il ne fait que traduire la politique des USA et de leurs vassaux

Cet article qui fait des Kurdes un groupe iranien(1) se moque de la dernière trouvaille de Trump : reprocher aux Kurdes de ne pas avoir été présent lors du débarquement américain en Normandie, n’est malheureusement qu’une illustration supplémentaire du caractère effrayant et puéril de l’impérialisme. Sa méconnaissance entretenue et partagée le plus souvent par ses médias aux ordres sur les peuples qu’ils oppriment au nom de leur droit à la domination mondiale. ne croyez pas que nous Français soyons exempts de cette incurie et la fréquentation des réseaux sociaux, comme les déclarations de nos gouvernants sont atterrantes. En général, nous n’avons pas à connaitre les peuples dont nous parlons, seul le sensationnel parait nous intéresser, l’ibcurie est totale et nous relayons n’importe quoi, le fait que les chinois violeraient les ouigours,ou que nous délivrons les peuples que nous attaquons, nous ne lisons rien, pas plus que nos soudards ne parlent la langue de ceux que nous envahissons, ce sont des sauvages et nous sommes la civilisation, honteux., Trump est notre miroir, celui d’un occident qui massacre en prétendant être « civilisé » et porteur de vérité ou comme Trump qui de surcroit dégouline d’amour…Alors qu’il envoie les Turcs poursuivre la lutte contre le gouvernement syrien. Cela dit ce type qui a la moitié du cerveau en tiroir caisse et l’autre moitié affiliée au Kux klux Klan a compris une chose: les kurdes veulent un pays et ils ne sont pas intervenus pour autre chose que pour défendre leur terre. On peut les comprendre tout en discutant leur stratégie. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

(1) leur langue est iranienne, indo-européenne mais ils sont sunnites alors que les Iraniens sont chiites, les identifier à l’Iran n eparait pas mener très loin.

fend l’abandon des Kurdes: «Ils ne nous ont pas aidés en Normandie» par Audrey McNamara, Journaliste

https://www.thedailybeast.com/trump-defends-abandoning-the-kurds-they-didnt-help-us-with-normandy?fbclid=IwAR2YTj3jmECr6iel_HYyad43N1nOMnHpQZdLc889MSLU9r_Ry7gPX7CJu6g

Publié le 10.09.19

(note et traduction de danielle Bleitrach)

Le président Trump a annoncé mercredi sa décision de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, abandonnant nos alliés kurdes – qui ont mené la majorité des combats contre l’Etat islamique – avant l’attaque imminente de la Turquie . Trump a relevé plusieurs facteurs, dont le fait que les Kurdes, un groupe ethnique iranien, n’a pas aidé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de l’invasion de Normandy Beach. «Maintenant, les Kurdes se battent pour leurs terres, juste pour que vous compreniez. Ils se battent pour leurs terres. Et comme quelqu’un a écrit dans un article très puissant aujourd’hui: «Ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne nous ont pas aidés en Normandie. Par exemple, ils mentionnent le nom de différentes batailles… là-bas pour que nous les aidions à reprendre leurs terres », a déclaré Trump.

Le président semble faire référence à un article de mardi de Kurt Schlichter dans Townhall félicitant Trump pour sa décision. «Les Kurdes ont aidé à détruire ISIS, c’est vrai. Il est également vrai que les Kurdes se seraient de toute façon opposés à l’Etat islamique, puisque le psycho-califat était juste à côté », écrit Schlichter. «Soyons honnêtes, les Kurdes ne sont pas intervenus pour nous en Normandie, à Inchon, à Khe Sanh ou à Kandahar.»

Trump a ensuite cité d’autres facteurs décisifs, notamment le «complexe militaro-industriel». «Nous avons dépensé des sommes considérables pour aider les Kurdes en termes de munitions, d’armes, d’argent, de salaires », a expliqué Trump. «Cela dit, nous aimons les Kurdes.»

