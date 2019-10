LLa 9ème Rencontre Internationaliste du PCF à Vénissieux réitère son soutien à la Révolution cubaine et rejette le blocus américain contre Cuba.

La 9ème Rencontre Internationaliste du PCF à Vénissieux réitère son soutien à la Révolution cubaine et rejette le blocus américain contre Cuba.

Paris, le 9 octobre 2019. L’Ambassade de Cuba en France a participé à la 9ème Rencontre Internationaliste organisée par la Section de Vénissieux du Parti Communiste Français (PCF). Michèle Picard, maire de Vénissieux, des membres du cabinet municipal de la ville, le Comité exécutif national du PCF et d’autres représentants internationaux de Russie, du Soudan et d’Algérie ont assisté à l’activité.

La journée a été caractérisée par un débat et un échange d’opinions entre les participants.

Justo Rodríguez, troisième secrétaire de l’Ambassade de Cuba en France, a transmis les salutations du Parti Communiste de Cuba et a reconnu l’organisation pour la neuvième fois de la Rencontre Internationaliste. Le représentant diplomatique cubain a discuté de la situation actuelle de Cuba et de sa politique étrangère, répondu aux questions de l’auditoire et souligné la nécessité de renforcer la campagne internationale pour rejeter le blocus injuste des États-Unis contre Cuba, renforcée par les nouvelles mesures de l’administration Trump.

La section de Vénissieux du PCF a adopté une déclaration saluant le 60e anniversaire de la Révolution cubaine, qui exige la fin immédiate du blocus américain contre Cuba.

