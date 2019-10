Grèce, KKE : Une démonstration militante massive à l’ambassade des Etats-Unis contre l’accord pour l’extension des bases de l’OTAN

En brûlant un drapeau américain et un drapeau de l’OTAN, en dehors de l’ambassade des Etats-Unis, le symbole de l’impérialisme qui ensanglante des peuples et des pays pour ses intérêts, les manifestants d’Athènes ont réaffirmé le 5/10 leur opposition au renouvellement de l’accord de la Grèce avec les Etats-Unis sur les bases militaires. Le nouvel accord contient l’extension et le renforcement des bases de l’OTAN dans notre pays, qui est promu en base d’opérations de guerre pour les interventions impérialistes dans la région, en mettant le peuple en grand péril.\

Le rassemblement et la démonstration ont été organisés par un Comité de Coordination, dans lequel ont participé le Comité Grecque pour la Détente Internationale et la Paix (EEDYE), des syndicats de classe qui se rassemblent au Front Militant des Travailleurs (PAME), le Front de Lutte des Etudiants (MAS) etc. Dans le rassemblement à Syntagma, en dehors du parlement, le discours principal a été mené par Nikos Papageorgiou, membre du Secrétariat Exécutif de PAME et membre du Conseil d’Administration de la Fédération des travailleurs dans les secteurs de l’Alimentation et du Tourisme. Aussi, Stavros Tassos, le président de l’EEDYE, a adressé une salutation..

En criant fort les slogans « Ni de terre, ni de l’eau aux meurtriers des peuples », « Fermez les bases, aucune participation – aucune implication à la guerre de l’OTAN », « Nous ne voulons pas la protection de l’OTAN – Maintenant en dehors l’alliance des loupes » et « La Grèce hors de l’OTAN », les manifestants ont exprimé le sentiment du peuple de ne pas étendre les bases de l’OTAN et ont donné une réponse ferme à l’effort du gouvernement et des autres partis bourgeois de semer la complaisance dangereuse, de cultiver des attentes, de nous persuader desdites « bénéfices » de cet accord et qu’il est supposé d’assurer la sécurité du peuple contre l’agressivité de la bourgeoisie Turque dans l’Egée et en Chypre.

Plus tôt, dans un mouvement symbolique de condamnation de l’impérialisme américain, les manifestants, en passant devant la Statue de l’ex-Président des Etats-Unis, Truman, lui ont jeté du peindre rouge. Des forces de la police se sont dépêchées pour défendre la statue et ont répondu en jetant des produits chimiques et des bombes à concussion aux manifestants, ce qui n’a pas été cependant capable de dissuader les manifestants, qui étaient déterminés d’exprimer le sentiment du peuple contre l’extension et le maintient des bases et ont poursuit la marche vers l’ambassade américaine.

Dans la manifestation s’est trouvé le SG du CC du KKE, D. Koutsoumpas, qui a déclaré aux journalistes : « La signature du nouvel accord entre la Grèce et les Etats-Unis et surtout le maintient et l’extension des bases militaires américaines en Grèce, ne conduisent le peuple grec que vers l’insécurité encore plus grande, vers la déstabilisation encore plus grande dans la région, vers l’implication encore plus grande aux interventions, aux missions à l’étranger et aux guerres impérialistes. C’est pour cela que nous crions fermement ‘non’ à tout cela. Nous poursuivons la lutte, nous poursuivons la résistance ».

Des démonstrations similaires ont eu lieu dans des dizaines de villes en Grèce.

07.10.2019