Cuba : Déclaration de la Commission des relations internationales de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire

Voici la déclaration d’une grande dignité des Cubains. Il me semble que notre secrétaire fabien Roussel avait pris des engagements de soutien à Cuba à la fête de l’humanité, je n’ai pas vu trace de cet engagement ni dans notre presse ni dans l’activité des communistes et du secteur international de notre parti (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Après la résurgence du blocus économique, commercial et financier par le gouvernement des États-Unis contre Cuba et l’application de mesures coercitives unilatérales qui affectent notre pays, le peuple américain et d’autres pays, la Commission des relations internationales de l’Assemblée nationale du pouvoir du peuple, la commission a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle il appelle au renforcement de la protestation internationale visant à mettre fin à cette politique génocidaire et dommageable des droits du peuple cubain et des États tiers.

REPUBLIQUE DE CUBA

Assemblée nationale du pouvoir populaire

Commission des relations internationales

APPEL DE LA COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DES POUVOIRS POPULAIRES CONTRE LE BLOCUS GENOCIDAIRE IMPOSE PAR LES ETATS-UNIS

Les députés et membres de la Commission des relations internationales de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire,

Rappelant que le blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba depuis le début de son entrée en vigueur en octobre 1960 constitue le système de sanctions unilatérales le plus injuste, le plus sévère et le plus prolongé qui ait été appliqué à aucun pays,

Rappelant également que cette politique illégale contre Cuba maintient les mêmes objectifs génocidaires qu’en avril 1960, le secrétaire d’État adjoint, Lester Mallory, avait reconnu que le blocus visait à « provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement cubain » ,

Réaffirmant que le blocus constitue une violation massive, flagrante et systématique des droits de l’homme du peuple cubain et constitue le principal obstacle au développement de l’économie cubaine, ainsi qu’à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, du Programme 2030 et de ses objectifs. Objectifs de développement durable,

Cela signifie que les dommages accumulés par le blocus pendant près de six décennies d’application atteignent le chiffre de 922 000 630 millions de dollars, compte tenu de la dépréciation du dollar par rapport à la valeur de l’or sur le marché international et qu’aux prix courants, le blocus a causé des dommages quantifiables pour plus de 138 millions 843 millions de dollars; ainsi qu’entre avril 2018 et mars 2019, le blocus a causé à Cuba des pertes de l’ordre de 4 334,6 millions de dollars,

Soulignant l’intensification de la persécution permanente des transactions financières cubaines et des opérations bancaires et de crédit de Cuba à l’échelle mondiale, qui a gravement endommagé l’économie du pays, en particulier les activités commerciales des entreprises et des banques nationales dans ses liens avec la banque internationale,

Sachant que les dommages humains et économiques causés par le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis augmentent,

Soulignant que, depuis 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé, dans 27 résolutions, la nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, et que 189 de la 193 États membres des Nations Unies ont appuyé la plus récente résolution A / RES / 72/4, adoptée le 1 er novembre 2018,

Soulignant que les relations bilatérales entre les États-Unis et Cuba ont subi un revers important et que le gouvernement américain a décidé de resserrer le blocus économique, commercial et financier et de renforcer son application extraterritoriale par le biais de la loi Helms Burton, tente de boycotter le blocus Les missions médicales cubaines dans des pays tiers et la poursuite de navires destinés à approvisionner Cuba en carburant,

C’est-à-dire qu’ils continuent d’imposer de nouveaux obstacles aux possibilités déjà limitées de leurs entrepreneurs de commercer et d’investir à Cuba, imposant des restrictions supplémentaires à leurs citoyens et leur permettant de voyager dans notre pays et limitant les envois de fonds de la communauté américano-cubaine aux États-Unis à leurs familles. Cuba

Soulignant la persistance de menaces, de sanctions et d’obstacles à l’encontre des entrepreneurs de pays tiers souhaitant faire du commerce ou investir à Cuba,

Nous déclarons que:

Nous rejetons toute politique contraire aux principes du droit international, à la Charte des Nations Unies et à la Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix;

Nous condamnons la politique de blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba;

Nous invitons le Congrès des États-Unis à s’adresser au sentiment majoritaire de larges secteurs de la société américaine qui plaident en faveur de la levée du blocus et à mettre ainsi fin à cette politique étouffée contre Cuba;

Nous exhortons les parlementaires du monde entier à renforcer la revendication internationale de mettre fin à cette politique qui porte atteinte aux droits du peuple cubain et des États tiers; et

Nous appelons les parlementaires et les parlementaires de tous les pays à prononcer, encourager et soutenir leurs ministères des Affaires étrangères respectifs à l’appui du projet de résolution intitulé « Nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique », Qui sera présenté à nouveau à l’Assemblée générale le 6 novembre 2019.

La Havane, le 9 octobre 2019.

«61ème année de la révolution»

Cette déclaration est publiée avant le début de la quatrième session extraordinaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, convoquée par le Conseil d’État le 10 octobre 2019 dans le cadre du 151e anniversaire du début des guerres d’indépendance de Cuba.

