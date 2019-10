Ce qui se passe en Syrie, l’assaut contre les kurdes !Ce que le parti communiste Français devrait dire:

C’est très bien d’enfin réaliser dans quelle situation ont été mis les Kurdes, en les encourageant à faire confiance aux etats-Unis et aux autres pays de l’OTAN dont la France dans leur coalition illégale violant toutes les souverainetés nationales, mais il faut si on veut les aider prendre conscience de ce que nous communistes français, nous avons refusé de voir depuis des années, à savoir le véritable contexte géopolitique de cette région poudrière et les risques d’embrasement de tout le bassin méditerranéen. Pour cela il aurait fallu avoir une conscience anti-impérialistes et ne pas se contenter de suivre les pillards qui intervenaient au nom des sdroits de l’homme, la politique suivie par le PCF depuis 1996.

La tragédie frappe ce petit peuple mais il faut bien voir que l’offensive turque d’Erdogan est d’abord impérialiste, pendant des années la Turquie a encouragé Daech et les autres groupe terroristes, installant de fait partout des bureaux de recrutement, trafiquant leurs petrole et leur apportant toutes les aides possibles. Erfogan agissait ainsi non seulement pour destabiliser la région à travers un islamisme expansionniste revendiqué mais parce que les dirigeants turcs y trouvaient leurs intérêts à travers les hydrocarbures et aujourd’hui ils veulent les arracher au Syriens autant que continuer à persécuter les Kurdes. C’est une fuite en avant d’Erdogan vers l’expansionnisme face à sa contestation interne.

Cet assaut contre la Syrieen tant que pays souverain, nous communistes français ne le dénonçons pas, et sans ce contexte on ne mesure ni les complicités, ni les enjeux réels.

L’offensive turque d’Erdogan a visiblemen reçu l’aval des puissances occidentales et des USA vu la rare violence de raids aériens, sur les zones kurdes et provoquant des milliers de déplacements de familles fuyant les frappes ayant déjà fait des victimes civiles .

Cet acte de guerre est une véritable honte humanitaire pour ce peuple, ça nous le disons mais on ne peut ignorer à quel point cette offensive risque de déstabiliser à nouveau toute la Syrie et plus généralement toute la zone, c’est le pire scénario qui se puisse envisager . Il n’y a pas que les Kurdes, le peuple syrien est depuis 2011 la victime de bandes de terroristes criminels dits islamistes, l’exode de ce peuple est lié à ces grandes compagnies type Daech qui recrutent dans toute l’Asie centrale et le bassin méditerranéen avec l’aval des USA et même de la France comme l’a prouvé » l’expédition lybienne. Soutenues par l’Arabie saoudite, la Turquie et d’autres ils ont transformé des pays entiers en lieu d’exode.

La seule conséquence dont il est question dans nos médias transforme une fois de plus les Kurdes en supplétifs de l’Occident, ils risquent de relâcher des ressortissants français sont ils sont devenus les gardiens en notre lieu et place. on ne saurait être plus cynique.

Cette invasion turque est avec l’aval des puissances occidentales le visage à découvert du soutien réel au djiahadisme d’une puissance qui joue à la fois avec son appartenance à l’OTAN, la destabilisation à Chypre, en grèce et au Moyen Orient, le tout on le voit aujourd’hui avec la complicité de nos gouvernements qui non seulement nourrissent le terrorisme par leurs interventions étrangères mais l’utilisent pour diviser la population dans nos pays en feignant de dénoncer un ennemi intérieur qu’ils encouragent pour piller les peuples et leurs ressources.Et il faut d’abord dénoncer le double discours de Macron celui sur l’ennemi intérieur alors que la France soutient la politique de l’OTAN et est l’un des acteurs de la destabilisation de la Syrie après avoir été celui de la lybie.

Tant que nous nous contenterons de soutenir le peuple Kurde tout en encourageant le dépeçage de la Syrie et d’autres pays en utilisant le thème du méchant dictateur, nous ne ferons qu’encourager ces alliances de brigands contre les peuples.

Danielle Bleitrach

