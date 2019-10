RDA : 70 ans après sa fondation, la RDA vit dans la mémoire populaire

La Pravda No. 111 (30898) Les 8 et 9 octobre 2019

Auteur: Tsilli KELLER, diplômée de l’Institut polytechnique de Léningrad. M.I. Kalinina, membre de l’organisation Ernst Thalmann. Traduction [vers le russe] de Dmitry TULCHINSKY.

https://gazeta-pravda.ru/issue/111-30898-8-9-oktyabrya-2019-goda/zhivyet-v-narodnoy-pamyati/

7 octobre – le 70e anniversaire de la fondation de la RDA

De nombreux anciens citoyens de la RDA, ainsi que des jeunes et des personnes d’âge moyen vivant dans l’ouest de l’Allemagne, défendant leur point de vue de gauche et prenant une position de vie active, célèbrent le 70e anniversaire de la fondation de la RDA – le premier État allemand à édifier le socialisme. De nombreux ouvrages sur la RDA sont publiés: biographies, rapports, documentaires. Dans les conversations avec les habitants de la RDA, il y a un intérêt, en particulier parmi les jeunes, sur le sujet: pourquoi, comment la RDA a-t-elle duré si longtemps?

Beaucoup de jeunes ne savent rien de la RDA: ils ont grandi dans l’État capitaliste allemand. Le 70e anniversaire de la création de la RDA est l’occasion de nombreuses célébrations organisées, par exemple, par des organisations telles que le «Cabinet de la RDA» à Bochum. Le quotidien Junge Welt invite à l’événement sous le slogan: « On parlera de notre époque. » Le Parti communiste d’Allemagne (KPD) a tenu une conférence scientifique et stratégique les 5 et 6 octobre. Le conseil d’administration du parti communiste allemand (DKP) célébrera cet anniversaire le 9 novembre avec un événement à Straussberg, près de Berlin.

L’Association des pays non découverts a organisé une exposition contenant des informations sur la RDA, son histoire, son développement économique, la politique du logement et le système éducatif, ainsi que sur la dernière étape de l’histoire de la RDA, les 3 et 8 septembre à Berlin, sur la place Alexanderplatz. L’Association des Amis de la Jeunesse allemande libre lance un appel à une grande campagne « 30 ans, ça suffit – révolution et socialisme! » Du 20 au 22 septembre, des week-ends rouges ont été organisés sous le slogan: « 30 ans de contre-révolution – 30 ans d’annexion de la RDA. »

Ces jours-ci, beaucoup de nos compatriotes rappellent l’histoire de la division de l’Allemagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 2 août 1945, les représentants de l’URSS, de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis ont signé l’accord de Potsdam. Les principes fondamentaux du système allemand d’après-guerre étaient la dénazification, la démilitarisation, la décentralisation et la démocratisation.

Cependant, cela ne répondait pas aux intérêts des alliés occidentaux de l’URSS dans la guerre: la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Déjà le 1er janvier 1947, les zones d’occupation américaine et britannique étaient unifiées. Du 23 février au 2 juin 1948, une conférence de représentants des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, ainsi que de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas s’est tenue à Londres. Il a été décidé de créer un État ouest-allemand qui devait être fermement intégré au système d’alliances des pays impérialistes. Une décision distincte relative à l’introduction du mark allemand, mise en œuvre le 20 juin 1948 dans les trois zones d’occupation occidentales, complète la partition de l’Allemagne (les billets avaient d’ailleurs été imprimés en 1947 aux États-Unis).

La partition de facto de l’Allemagne a été achevée le 4 avril 1949 avec la signature du pacte réactionnaire militaire de l’Atlantique Nord (OTAN). L’ancien lieutenant général de la Wehrmacht, Reinhard Gehlen, qui dirigeait la 12e division de l’état-major des troupes fascistes des «Armées étrangères de l’Est» sous les nazis, rentra des États-Unis en juillet 1946 pour commencer immédiatement à organiser le service de renseignement, l’organisation Gehlen. Ses employés étaient recrutés parmi des représentants des anciens services secrets nazis, des unités SS et de la Wehrmacht. En 1948, sous sa direction et avec l’aide financière de la CIA, le «Groupe de combat contre l’inhumanité» est créé. Il est basé à l’ouest de Berlin et se consacre à l’espionnage et au sabotage dans la zone d’occupation soviétique. En 1956, « l’organisation Gehlen », devenue officiellement le service de renseignement de la République fédérale d’Allemagne, reçut le nom de « BND ».

Le 10 mars 1952, l’Union soviétique a envoyé une note aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France avec une proposition visant à rétablir un État allemand unifié afin d’éliminer la scission. Une Allemagne unifiée devait avoir la possibilité de se développer en tant qu’État indépendant, démocratique et épris de paix. Cependant, la proposition soviétique a été rejetée par les Alliés occidentaux: la scission a non seulement persisté, mais s’est encore aggravée.

EN RÉPONSE À LA PARTITION DE L’ALLEMAGNE a été décrétée la création de la République démocratique allemande le 7 octobre 1949. Les années 1950 en RFA ont été caractérisées par la renaissance du militarisme, de l’anticommunisme et la réhabilitation massive des nazis et des criminels de guerre. En même temps, se poursuivait un processus de réduction formelle et réelle des droits fondamentaux de la démocratie civile. Le 20 août 1956, le Parti communiste allemand est interdit.

Néanmoins, la victoire de l’Union soviétique, de la coalition anti-Hitler dans son ensemble lors de la Seconde Guerre mondiale offrait une opportunité pour une restructuration radicale de l’Allemagne. Mais seule sa partie orientale a emprunté la voie de la purification démocratique antifasciste prescrite par l’accord de Potsdam. Les principes fondamentaux de la politique étatique de la RDA étaient la paix et la lutte pour la garantir. La construction de la République démocratique allemande socialiste, l’État opposé à la RFA, a commencé.

L’ouverture de la frontière étatique le 9 novembre 1989 a marqué le début de l’annexion de la RDA préparée de longue date, soutenue par le capital occidental. Voici ce que l’avocat Friedrich Wolf a déclaré dans son discours à l’occasion du 55e anniversaire de la fondation de la RDA le 7 novembre 2004:

«La RDA a fait l’expérience de la construction du socialisme en Allemagne. Cette idée continue à vivre. L’exploitation capitaliste a été supprimée, les moyens de production et les terres transférés des capitalistes et des grands propriétaires à la propriété publique, la gestion de l’ensemble de l’économie s’est faite non pas dans l’intérêt du capital, qui cherche avant tout le profit, mais selon les principes de la planification économique nationale. Aujourd’hui, il est à nouveau nécessaire de rappeler que chaque habitant de la RDA avait la garantie de l’emploi, il n’y avait aucune crainte de la pauvreté. Tout le monde avait un appartement, tout le monde pouvait étudier gratuitement à l’école et à l’université. Les femmes et les hommes avaient des droits égaux, les soins médicaux étaient garantis à tous et de nombreuses possibilités d’activités créatives et de développement culturel étaient offertes.

Les souvenirs de ce qui était possible en RDA et pourquoi ne sont pas les bienvenus aujourd’hui dans une Allemagne unie, c’est le moins qu’on puisse dire. La mémoire est en train d’être éradiquée, déformée par toutes sortes de manipulations modernes. Les souvenirs positifs sont appelés avec condescendance «la nostalgie de la RDA», elle-même décrite comme une entité «totalitaire», «illégale», comme une «seconde dictature allemande», comparable à l’État hitlérien. Pourquoi ? parce qu’aujourd’hui, le propriétaire, le capitaliste et «l’employeur» dictent leurs intérêts impérieux dans la société. Le système du capitalisme transforme tout en marchandise: travail, santé, culture et, même souvent, politique. Oui, l’effondrement de la RDA a eu de nombreuses raisons, externes et internes, objectives et subjectives. Mais la principale de ces raisons semble être la suivante : les ennemis des pays socialistes ont, dès le début, mené un travail subversif et ont été actifs jusqu’en 1990 et plus tard.

La principale question est la suivante: l’Allemagne devrait-elle rester en Europe un État capitaliste et impérialiste? Nous gardons fièrement le souvenir de la RDA, où il a été démontré que l’on peut vivre sans capitalistes. Ce n’était pas seulement une théorie, toute une économie nationale a été créée, la restructuration de la société tout entière a eu lieu. Ou bien, était-ce un non-sens?

L’OUVERTURE DE LA FRONTIÈRE entre les deux États allemands a marqué la fin de la plus longue période de paix dans l’Europe de l’après-guerre. Après cela, la participation de la Bundeswehr à des opérations militaires est devenue la norme, que ce soit pour le personnel, la logistique, la fourniture d’armes, le savoir-faire ou les moyens financiers. L’Allemagne est impliquée dans des tueries dans le monde entier. Avec le marché mondial en croissance, elle souhaite continuer à bénéficier de l’ordre mondial impérial. Les troupes allemandes sont à nouveau déployées (aujourd’hui dans le cadre de la présence des forces de l’OTAN) dans les États baltes, à seulement 150 kilomètres de Saint-Pétersbourg, l’ancien Léningrad!

À l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la RDA, il convient de noter que 85% de l’ancien patrimoine national de la république est désormais la propriété d’entreprises occidentales. Dans les terres orientales de l’Allemagne, la désindustrialisation a été délibérément accompagnée d’une crise démographique et de la suppression des emplois en Thuringe, en Saxe, dans le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Saxe-Anhalt et à Berlin.

De nombreux monuments culturels ont souffert. Ainsi, à Berlin, ont été démolis le Palais de la République, construit en 1976, et le monument à la mémoire de Lénine, créé par le sculpteur Nikolai Tomsky. Le bâtiment du service de renseignement allemand BND a été construit sur le territoire du stade mondial de la jeunesse. Malgré le statut du bâtiment, «sous la protection de l’État», le mémorial d’Ernst Thalmann près de Berlin a été démoli. Comme lui, le Mémorial soviétique de Neustrelitz, monument à Lénine du sculpteur Grigory Yastrebenetsky à Dresde, à Leipzig – l’ensemble de la place saxonne avec fontaines et espaces verts, dans la ville d’Héra – un monument aux victimes du fascisme. Des maisons de la culture, des hôtels, des maisons de vacances et même de nombreux bâtiments résidentiels ont été démolis.

Pendant la privatisation des entreprises nationales, l’usine chimique Friedrich Engels à Preznits a cessé d’exister, le chantier naval Neptune à Rostock, l’usine de cuivre de Zangershausen, l’usine de charbon de Bitterfeld et les usines Walther Ulbricht Loyna, l’entreprise Robotron à Dresde, l’usine de porcelaine Colditz, l’usine de matériel de bureau Optima à Erfurt, l’usine automobile Eisenach, l’usine de potasse Bischoferod, la centrale Bergmann-Borzig, l’usine de moteurs diesel de Rostock, l’usine de production de pellicules photo et cinématographiques « Wolfen », la conserverie de poisson à Rostock, la compagnie aérienne « Interflug », l’usine de câbles « Obershprey », de « Pentacon Dresden » et d’autres.

Tout cela a produit un chômage de masse persistant, le sous-développement de l’infrastructure des «nouveaux États fédérés», la pauvreté et la migration dans de nombreuses régions de l’Allemagne de l’Est. Aujourd’hui, les salaires dans l’est du pays sont 28% moins élevés que les salaires moyens en Allemagne de l’Ouest. Avec l’introduction du Deutschmark, le chômage a atteint 4 millions de personnes sur le territoire de l’ex-RDA.

Le ressentiment, voire la colère, en Allemagne de l’Est est également dû au fait que les dirigeants sont toujours à 80% des Allemands de l’Ouest. Le professeur Heinrich Fink, recteur de l’Université Humboldt de Berlin, a ainsi dû céder sa place à Wilhelm Krel, ancien SS Sturmbannführer, officier du siège de la division de réserve de Goetzvon Berlichingen. Là où les promesses sont brisées, où la résistance antifasciste est trahie et où l’avenir semble bouché,un terreau fertile s’offre à ceux dont les activités et les intentions sont d’utiliser la colère et la frustration de la société civile à leurs propres fins. Déjà pendant la période d’enthousiasme national de la réunification de l’Allemagne, il y avait une intensification des forces néo-fascistes, y compris de nombreux anciens nazis dans les pays occidentaux, qui ont imaginé que leur temps était venu. Sur cette base, les groupes néo-nazis organisés se sont rapidement développés. En 2013, l’ «alternative pour l’Allemagne» radicale et raciste de droite a été créée à Oberursel (État de Hesse).

En RDA, les nazis ne siégeaient pas au Parlement, ils étaient considérés comme un mal répugnant contre le retour duquel mettaient en garde des monuments commémoratifs dans presque toutes les villes et villages.

Nous ne devons pas oublier les réalisations de la RDA! Nous ne devons pas oublier que la RDA a subi une annexion!

Traduit du russe par Marianne Dunlop pour Histoire et Société

