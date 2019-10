J’ai rencontré cet été, par hasard et dans des circonstances dénuées de pertinence, la fille de Markus Wolf, chef légendaire du service de renseignement extérieur de la République démocratique allemande, qui a inspiré le personnage des romans de John Le Carré. . Son père, également membre du parti communiste allemand, était Friedrich Wolf, médecin et écrivain: toute la famille a dû fuir l’Allemagne en 1933, lors de l’ascension nazie. Après la guerre, Markus Wolf travailla comme journaliste et était présent aux procès de Nurenberg. Plus tard, il a rejoint les services de renseignement de la RDA.

La RDA n’était pas un enfer, encore moins, même si elle comportait des zones sombres: le contrôle obsessionnel de toute opposition, les victimes du mur, la surveillance interne; Bien qu’aujourd’hui, cette inspection, avec l’espionnage mondial systématique de tous les aspects de la vie menée par la NSA américaine et le reste de ses services secrets, avec la contribution de Google, Facebook et d’autres, nous fait presque sourire. Eric Honecker a été abandonné par Gorbatchev, qui a accepté l’unification allemande sans aucune garantie, estimant que l’OTAN ne voudrait pas s’étendre à l’est, et a même refusé d’obtenir des garanties pour les dirigeants de la RDA lors de sa rencontre avec Kohl , le 14 juillet 1990.

Markus Wolf a également commis des erreurs. Il est allé, par exemple, à la manifestation dans leAlexander Platz du 4 novembre 1989 qui marqua un tournant pour la RDA. Les médias occidentaux, en choeur, ont parlé d’un million de manifestants. Ce n’était pas vrai, c’était deux cent mille: un chiffre important sans doute qui exprimait la force de l’opposition et le conduirait à la victoire aux élections de 1990. Nous voyons maintenant que cette victoire était inévitable: dans un climat de profonde crise de la RDA. , abandonné son gouvernement par Gorbatvhev à Moscou, avec des fonds énormes pour les candidatures adoubées par les États-Unis et la RFA, et avec la participation du chancelier occidental Kohl à la campagne en promettant des « paysages florissants » … comment la majorité réagirait-elle différemment? de la population? Yeltsin, un ivrogne en Russie, avait le même état d’esprit: il promettait un avenir magnifique tout en préparant le plus grand vol du XXe siècle.

Puis vint le grand pillage de tous les biens publics de la RDA, le démantèlement de son industrie pour favoriser les entreprises occidentales, la privatisation de ses bâtiments et de ses zones urbaines, enrichissant les requins du capitalisme. Des tonnes de mensonges ont été versées, mélangées à certains faits pour donner plus de crédibilité à la propagande: maintenant, on a même oublié que le terme Stasi, utilisé comme synonyme d’espionnage et de répression, avait été mis en circulation après 1989. L’Occident a agi sans le moindre état d’âme de la part de Kohl et de George HW Bush: il suffit de dire que, à cette époque, le ministre de l’Intérieur de RFA était un personnage comme Wolfgang Schäuble, responsable de la persécution des communistes de la RDA et a par la suite participé à la corruption avec les marchands d’armes,

Washington et Bonn ont inondé le monde d’histoires sur les « privilèges » des dirigeants communistes. La fille de Markus Wolf nous a montré la maison de sa famille, et ceux qui vivaient à Erick Honecker, à Walter Ulbricht, à Wilhelm Pieck, à Johannes R. Becher, à Arnold Zweig et à d’autres dirigeants, dans le quartier berlinois de Pankow: c’est une résidence simple comme celle de Tant de membre de la classe moyenne en Espagne. Les services secrets de Bonn et la CIA américaine ont tenté d’acheter Wolf pour révéler les noms de ses agents et de ses taupesde son service et du KGB soviétique dans les agences occidentales: ils voulaient qu’il devienne un traître. Ils ne l’ont pas eu. Wolf n’a pas nié son militantisme communiste. Dans ses mémoires, il écrivait: « Ma contribution à la lutte, de même que celle de ma famille, était peut-être minime, mais je suis inspirée par un sentiment de fierté. » Il a clôturé ses mémoires en rendant hommage à l’auteur du Manifeste du Parti communiste : » À demain, Karl.

Quelque chose de semblable, nous a dit sa fille cet été; En souriant timidement, elle était fière du parcours de sa famille: « Nous avons toujours été communistes et honorés. » Le premier État socialiste allemand a succombé, mais l’histoire n’est pas terminée.