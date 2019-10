Hier les petits enfants cubains ont promis d’être tous des « Che »

On peut se moquer comme savent le faire les Français de cette cérémonie, mais pour l’avoir vécu avec la rentrée des classes à Cuba, je peux dire que le cœur des enfants mais aussi des parents est plein de joie et de fierté. Il est difficile d’expliquer cette spécificité cubaine qui, prétendent-ils, leur fait reconnaître un autre Cubain, dans un élan du cœur et dans le même temps d’expliquer qu’il n’y a aucun chauvinisme là-dedans au contraire, un humanisme profond et chevaleresque au service de toute l’humanité. J’ai conservé de Cuba cet élan de tendresse, ce besoin de serrer le compagnon de lutte dans mes bras, l’envie de pleurer et de rire, de plaisanter. C’est sans doute le plus haut niveau de fraternité et il reste planté dans le cœur comme une écharde quand on a quitté cette deuxième patrie (note et traduction de Danielle Bleitrach).