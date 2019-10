Cuba: en novembre: Réunion de solidarité anti-impérialiste, pour la démocratie et contre le néolibéralisme

Pour discuter de la nécessaire articulation entre mouvements, organisations et groupes dont les axes de lutte sont la confrontation avec l’impérialisme, la section cubaine des mouvements sociaux convoque la réunion de solidarité anti- impérialiste pour la démocratie et contre le néolibéralisme du 1er au 3 novembre, dans le Palais des Congrès de la capitale.

Le membre du bureau politique du Parti communiste cubain, Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la Centrale des travailleurs de Cuba, a qualifié cette réunion d’opération de mobilisation large et massive de l’opinion publique et des interlocuteurs de la gauche et du monde régional pour soutenir notre révolution.

« Cuba est à nouveau un lieu de rencontre pour ceux qui défendent la paix, la solidarité entre les peuples, la justice et la démocratie, soutenus par un véritable pouvoir des masses progressistes », a déclaré le dirigeant cubain en soulignant que l’événement devait tourner ses débats et des échanges dans le cadre d’ une plate-forme de dénonciation concrète du blocus économique, commercial et financier brutal imposé unilatéralement par le gouvernement des États-Unis.

Il a été déclaré que ce serait l’occasion de construire et de renforcer l’unité des forces dans la continuité de la lutte pour la transformation systémique contre l’offensive du capitalisme, du néo-colonialisme, du racisme et d’autres formes de discrimination.

Il s’agira de réfléchir à la manière de faire face à la guerre des médias lancée par le néolibéralisme et l’impérialisme sur nos stratégies de communication, avec des concepts créatifs pour insérer des informations.

En l’occurrence, cinq commissions de travail se réuniront pour recueillir des opinions et des initiatives contre la politique étrangère de guerre de la Maison Blanche, qui déclenche des conflits dans toutes les zones géographiques de la planète. Une tribune ouverte se tiendra dans un quartier de La Havane et une commission de travail se réunira à la faculté latino-américaine de médecine sur les contributions de solidarité de Cuba à la formation académique de la jeunesse du monde.

La représentation de plus d’un millier de délégués de la planète entière est attendue, ainsi que le chapitre cubain des mouvements sociaux, composé d’organisations du pays telles que les Comités pour la défense de la révolution, l’association nationale des petits agriculteurs, la fédération des femmes cubaines, le Mouvement cubain pour la paix et le Centre Martin Luther King, entre autres.

(Avec des informations de Granma )