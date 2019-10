C’est pas en France et à Paris que l’on verrait ça… le directeur de l’Humanité et le secteur international sont bien trop occupés à renchérir sur l’Europe en dénonçant le stalinisme, tout en feignant des effets de manche sur le thème : « c’est très vilain de vouloir interdire des communistes qui n’ont rien à voir avec les méchants soviétiques. Nous communistes français, vous allez voir ce que vous allez voir, d’ailleurs c’est pas la peine que l’on fasse le socialisme, on est déjà au communisme ». J’exagère à peine, mais ce qui est sûr c’est que les déclarations de certains qui se réclament du « communisme français » sont une pure ignominie que l’on ne trouve nulle part ailleurs (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Piotr Nowak in: Monde 3 minutes de lecture