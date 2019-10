Tjhe Narional interest : La Syrie pourrait être le Vietnam de la Turquie

Le président Recep Tayyip Erdoğan menace à nouveau d’envahir le nord-est de la Syrie et, dimanche soir, le président Donald Trump a donné son feu vert à une opération turque. Alors que Erdogan a menacé d’envoyer des troupes dans la région gouvernée par les Kurdes plus d’une douzaine de fois auparavant, il semble sérieux: son économie est chancelante, il a subi un coup porté à son prestige lorsque le parti de l’opposition a remporté deux fois Istanbul, et il est en besoin désespéré d’une distraction.

Erdoğan peut parler d’une menace terroriste émanant du nord de la Syrie, mais il n’a pas encore prouvé son existence. Bien au contraire: non seulement les Kurdes de Syrie étaient-ils la force de combat autochtone la plus efficace contre l’État islamique, mais il existait également des preuves irréfutables selon lesquelles la Turquie avait coopéré , tiré profit et parfois coordonné avec les affiliés syriens d’Al-Qaïda et l’État islamique.

Les régions de Syrie administrées par les Kurdes sont les plus sûres et les plus tolérantes du pays. Le désir de Erdoğan de les conquérir est bien moins lié au terrorisme supposé, soit au désir d’élargir les frontières de la Turquie, d’éliminer le précédent de toute autonomie kurde non subordonnée aux diktats turcs et de s’approprier les puits de pétrole locaux . La Turquie occupait plus du tiers de Chypre il y a plus de quarante-cinq ans et cherche maintenant à piller ses ressources naturelles . Il a procédé à un nettoyage ethnique du district syrien Afrin et a ouvert des bureaux de poste civils turcsà Jarabulus, en Syrie, les territoires conquis sont de plus en plus les siens. À Bashiqa et ailleurs, la Turquie occupe des avant-postes en Irak dont elle refuse de sortir. Erdoğan a parlé de récupérer des territoires en Grèce et en Bulgarie, et les cartes turques comprennent de plus en plus de vastes étendues de territoires appartenant aux voisins de la Turquie.

Erdoğan pense que la conquête sera facile. Trump a peu envie de mener une autre guerre au Moyen-Orient et, comme Obama avant lui , a tendance à croire les assurances d’Erdoğan sur les preuves et les conseils de ses collaborateurs. Les hauts responsables de l’administration Trump disent en privé que la logique sous-tendant l’envoyé spécial Jim Jeffrey est qu’avec un retrait inévitable, toute promesse qu’il peut solliciter d’Ankara n’a aucune valeur. Mais même si Jeffrey ne couvre pas la diplomatie turque , il a raison de dire que les forces américaines risquent de s’évaporer face à une attaque turque.

Erdoğan est peut-être prétentieux, mais il pourrait tomber dans un piège. Les drones turcs peuvent lui donner un avantage militaire qualitatif dans les montagnes et les régions rurales, mais être beaucoup moins utiles dans les villes du nord de la Syrie si la limitation des dommages collatéraux pose problème. Les Kurdes ont une longue expérience des combats sur le terrain. Pendant ce temps, les récentes purges politiques de l’armée turque font de l’armée turque une coquille vide de son ancienne identité. Les insurgés kurdes se rendant volontairement en Syrie à la demande de la Turquie dans le cadre de l’accord de paix précédent, les Kurdes syriens n’ont tout simplement pas d’endroit où aller. Il y a un siècle, les forces turques ont massacré les Arméniens en les emmenant dans le désert à la mort; les Kurdes refusent d’être la suit

Même si l’armée turque réalise des gains initiaux, la plus grande erreur d’Erdoğan pourrait bien être sa conviction qu’un combat entre la Turquie et les Kurdes de Syrie restera limité à cet enjeu. La Turquie s’est engagée dans une guerre par procuration dans la bande de Gaza, en Libye, et dans une guerre politique contre l’Arabie saoudite. Erdoğan peut défendre la liberté de la pressedans les colonnes du Washington Post mais, en réalité, il est son plus grand adversaire. Alors que le meurtre de Jamal Khashoggi par l’Arabie saoudite est odieux, Erdoğan n’a utilisé cet épisode que comme un moyen de délégitimer l’Arabie saoudite dans sa quête pour acquérir le rôle de premier plan du monde islamique et, en définitive, revendiquer l’internationalisation l’Organisation islamique. Coopération de la Mecque et de la médina.

Lors de ma dernière visite dans le nord-est de la Syrie, j’ai été surpris par la présence de responsables saoudiens de la défense et du renseignement. Alors que la guerre par procuration se propage dans la région, il est raisonnable de penser que les autorités saoudiennes pourraient fournir des armes et des renseignements aux Kurdes syriens afin de saigner la Turquie, voire de déstabiliser le pays de manière interne. Comme Erdoğan et des mandataires du renseignement turcs, tels que la société de sous-traitance privée SADAT, ont soutenu le Hamas, Les autorités israéliennes pourraient également croire qu’elles ont intérêt à soutenir militairement les Kurdes de Turquie. Il en va de même pour la Grèce et le régime Assad en Syrie, qui ont tous deux aidé et soutenu le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan dans le passé pour les mêmes raisons de realpolitik. Les Kurdes syriens ont souffert aux mains d’Assad et de la Turquie, mais disent que s’ils devaient choisir entre les deux, ils choisiraient Assad plutôt que Erdoğan

Les forces turques pourraient entrer en Syrie avec l’arrogance avec laquelle l’Armée rouge a envahie l’Afghanistan, ou les États-Unis sont entrés au Vietnam. Comme l’ont appris Moscou et Washington, il était beaucoup plus facile d’entrer que de sortir.

Erdoğan peut penser que le fait de frapper les Kurdes tout en confisquant leur pétrole est une victoire pour la Turquie, mais il a tort. Il ouvre simplement la porte à une guerre d’usure que la Turquie ne peut se permettre et qu’elle pourrait éventuellement perdre.

Michael Rubin est chercheur à l’ American Enterprise Institute .

Image: Reuters