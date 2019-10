Venissieux : Messages aux forces communistes du monde

Acclamations aux 9emes rencontres internationalistes de Vénisiseux

Message de félicitation aux communistes russes (KPRF)

Les communistes français du réseau « Faire Vivre et Renforcer le PCF » félicitent et remercient les communistes russes pour leur succès électoral lors des élections locales. Dans un contexte très difficile marqué par la répression du pouvoir de Poutine et aussi par l’intervention étrangère tentant de faire naitre une révolte pro-occidentale, le résultat du KPFR est remarquable et montre la solidité de son implantation populaire.

Nous avons suivi avec attention la campagne et notamment les propositions sérieuses du KPFR pour sortir la Russie de la crise économique et politique. Nous sommes sûr que les communistes russes pourront rassembler les forces nationales progressistes capables de défendre la souveraineté de la Russie et de mettre en oeuvre leur programme pour « surmonter la crise, lutter contre la pauvreté, redynamiser l’industrie et les campagnes, garantir une percée scientifique et technologique et une croissance économique durable ».

Ces victoires électorales ne concernent pas seulement le Parti communiste de la fédération de Russie, mais tout le mouvement communiste international, dans lequel les communistes de Russie ont toujours joué un rôle important.

Nous sommes sûr que le soutien considérable que les travailleurs de Russie ont donné au Parti communiste, aidera le développement de la lutte des classes contre la bourgeoisie et ses représentants politiques.

Vive le 70eme anniversaire de la révolution chinoise !

Le 70eme anniversaire de la création de la république populaire de Chine est un évènement considérable pour tous les peuples. Depuis plusieurs décennies de réforme et d’ouverture, le peuple chinois, dirigé par le PCC, a accompli ce qui pour le capitalisme est impossible, la sortie de plus d’un milliard d’êtres humains de la grande pauvreté, la construction des infrastructures nécessaires à une société de moyenne aisance. Ce grand pays que l’occident colonial avait méprisé et écrasé est devenu une grande puissance tournée vers la coopération et le développement de tous. Le vieux monde impérialiste organisé part l’OTAN craque de toute part devant la construction patiente et pacifique d’un monde multipolaire permis par la réussite du socialisme aux caractéristiques de la Chine.

Nous formons le vœu pour nos camarades chinois, qui avaient participé aux deux dernières rencontres de Vénissieux, que la Chine poursuive son chemin vers une grande nation socialiste moderne, prospère, forte, démocratique, culturellement avancée et harmonieuse.

Message de solidarité avec les communistes de Donetsk

Nous exprimons notre solidarité internationaliste avec les communistes du Dombass pour le 5eme anniversaire de la création du parti communiste de la République populaire de Donetsk . Nous savons la violence du régime néonazi mis en place par l’OTAN en Ukraine, et la guerre qui a conduit aux résistances du Dombass. Nous avions accueilli dans nos rencontres Eugène Tsarkov en 2015 et l’exposition des mères d’Odessa après le crime odieux de l’incendie de la maison des syndicats.

Nous voulons féliciter les communistes du Dombass pour leurs succès. Ils ont fait face à la puissance de l’impérialisme occidental tentant de remodeler l’europe de l’Est. Ils ont réussi à construire une nouvelle république malgré la guerre qui continue, malgré l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko. Vive la solidarité internationaliste, vive le parti communiste de la république populaire de Donetsk !

Vive le 60eme anniversaire de la révolution cubaine

Il y a 60 ans, les forces rebelles dirigées par le leader révolutionnaire Fidel Castro, s’emparèrent de la capitale La Havane, forçant le dictateur Batista à s’échapper. La première révolution socialiste en Amérique, est l’un des événements les plus importants du XXe siècle, une référence pour le mouvement ouvrier en Amérique latine et dans le monde entier.

Elle a inspiré les luttes des exploitésdans le monde entier, soutenu des mouvements de libération à travers le monde et organisé une immense solidarité avec les luttes de libération sociale et nationale.

Le pouvoir étant entre les mains du peuple, la Révolution cubaine a résisté à toutes les attaques contre-révolutionnaires et impérialistes.a repoussé de nombreuses attaques de mercenaires de la CIA – comme lors de l’invasion de la Baie des Cochons en 1961 – montrant qu’un peuple organisé dans les idéaux de la Révolution est plus fort que les armes des impérialistes.

Aujourd’hui, alors que Trump a relancé la guerre totale contre Cuba, son peuple héroïque a besoin de notre plein soutien et de notre solidarité pour la levée du blocus, le respect de son indépendance et la construction de son socialisme.

Vive la révolution cubaine !

Hasta la Victoria, Siempre !