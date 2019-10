The guardian: Les Etats-Unis autorisent les forces turques à se rendre en Syrie et à renverser leurs alliés kurdes

Les Kurdes syriens participent à une manifestation contre les menaces turques sur une base de la coalition dirigée par les États-Unis près de la frontière turque. Photo: Delil Souleiman / AFP via Getty Images

La Maison Blanche révèle un changement de politique qui fait suite à la conversation entre Trump et Erdoğan

Voilà qui était totalement prévisible et ceux qui ont encouragé les kurdes dans leur hostilité à la syrie et leur intégration dans la coalition des Etats-Unis portent une lourde responsabilité dans ce qui va advenir de ce peuple. Voici pas mal de temps que je dénonce l’attitude irresponsable de ceux qui flattent les kurdes, nous leurrent avec leur exploits alors que ce qui les menace est évident. Jamais leurs alliés américains et occidentaux qui les poussaient à rompre avec la Syrie (taditionnellement un sanctuaire) n’ont reconcé d’ailleurs au qulficatif officiel de terrorisme exigé par les turcs. Trump cmme d’habitude va jusqu’au bout de la logique (note et traduction de Danielle Bleitrach)

La Maison-Blanche a donné son feu vert à une offensive turque dans le nord de la Syrie, déplaçant les forces américaines hors de la région dans un changement de politique étrangère brutal qui va en fait abandonner leurs partenaires militaires de longue date de Washington, les Kurdes .

Les forces kurdes ont mené la campagne contre l’Etat islamique dans la région, mais la politique a changé après une conversation téléphonique entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdoğan dimanche, ce qui signifie que la Turquie prendrait la garde des combattants d’Isis capturés, a annoncé la Maison Blanche.

Il a également fait craindre de nouveaux combats entre la Turquie et les forces kurdes dans la guerre complexe en Syrie. Les États-Unis ne servent plus de tampon entre les deux parties.

Facebook Twitter Pinterest Des véhicules de l’armée américaine circulent lundi sur une grande route du nord de la Syrie. Photo: Agence de presse Hawar, ANHA / AP

Les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes ont déclaré lundi matin que leurs partenaires américains avaient déjà commencé à retirer leurs troupes des zones situées le long de la frontière turque. Des images diffusées sur l’agence de presse kurde Hawar auraient montré des véhicules blindés américains évacuant des positions clés près des villes de Ras al-Ayn et de Tal Abyad, dans la région frontalière. Erdogan lui-même a également confirmé le développement des propos tenus aux journalistes lundi matin à Ankara.

Le porte-parole du SDF, Mustafa Bali, a accusé les États-Unis de quitter la région qui « se transforme en zone de guerre », ajoutant que le SDF « défendrait le nord-est de la Syrie à tout prix ».

Un communiqué du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a également déclaré lundi matin à Ankara qu’Ankara avait « soutenu l’intégrité territoriale de la Syrie depuis le début de la crise et continuerait à le faire … [Nous sommes] déterminés à assurer la surviabilité et la sécurité de La Turquie en débarrassant la région des terroristes. Nous contribuerons à instaurer la sécurité, la paix et la stabilité en Syrie. «

Cette décision est la dernière d’une série de mesures erratiques de Trump , visant à lutter contre sa destitution, apparemment prises sans concertation avec des diplomates américains traitant de la Syrie , ni avec le Royaume-Uni et la France, les principaux partenaires internationaux des États-Unis dans le pays. .

Ruben Gallego, un ancien combattant de la guerre en Irak et membre du Congrès démocrate de l’Arizona, a tweeté: «Permettre à la Turquie de pénétrer dans le nord de la Syrie est l’une des mesures les plus déstabilisatrices que nous pouvons faire au Moyen-Orient. Les Kurdes ne feront plus jamais confiance à l’Amérique. Ils rechercheront de nouvelles alliances ou une nouvelle indépendance pour se protéger. «

Facebook Twitter Pinterest Les forces militaires américaines et turques effectuant une patrouille conjointe en Syrie le 4 octobre. Photographie: Sgt Andrew Goedl de l’armée des États-Unis

En août, les États-Unis et la Turquie sont parvenus à un accord pour créer une «zone de sécurité» dans le nord de la Syrie, grâce à laquelle les FDS menés par les Kurdes et soutenus par les États-Unis se retireraient de la frontière. Ankara considère le SDF comme indissociable des insurgés kurdes en Turquie et le considère comme une grave menace pour la sécurité. L’accord sur la zone de sécurité devait permettre de prévenir une offensive militaire turque menacée depuis le jour où Trump a annoncé le départ de 2 000 forces spéciales américaines stationnées en Syrie.

Dans la déclaration de la Maison Blanche publiée peu avant 23 heures dimanche, cet accord n’a toutefois pas été mentionné.

« Aujourd’hui, le président Donald J Trump s’est entretenu par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan », a indiqué le communiqué surprise. «La Turquie poursuivra bientôt son opération prévue dans le nord de la Syrie. Les forces armées des États-Unis ne soutiendront ni ne participeront à l’opération, et les forces des États-Unis, après avoir vaincu le « califat » territorial d’Isis, ne seront plus dans les environs immédiats. «

Selon le communiqué, Erdoğan aurait assuré à Trump, en échange de l’acceptation de l’offensive turque, que la Turquie assumerait la détention des militants d’Isis capturés par les SDF sur le champ de bataille.

La détention d’Européens et d’autres combattants étrangers est depuis longtemps une des préoccupations de Trump, qui a fustigé les gouvernements européens pour ne pas avoir pris la responsabilité de leurs propres ressortissants dans les rangs d’Isis.

« Le gouvernement américain a demandé à la France, à l’Allemagne et à d’autres pays européens, de nombreux combattants Isis capturés, de les reprendre, mais ils ne l’ont pas voulu et ont refusé », a poursuivi le communiqué de la Maison Blanche.

Facebook Twitter Pinterest Installations militaires turques près de la frontière syrienne dans la province de Sanliurfa. Photographie: AP

«Les États-Unis ne les conserveront pas pendant de nombreuses années et leur coût élevé pour le contribuable américain. La Turquie sera désormais responsable de tous les combattants Isis de la région capturés ces deux dernières années à la suite de la défaite du califat territorial par les États-Unis. «

Les experts syriens ont averti que l’abandon du SDF par les États-Unis créerait un nouveau front dans le conflit syrien, qui durerait huit ans, et pourrait pousser les Kurdes à rechercher un accord avec le régime d’Assad à Damas. Les dirigeants kurdes discutent depuis longtemps avec Damas pour assurer un niveau d’autonomie kurde dans le nord-est de la Syrie en cas de retrait des États-Unis.

Il y a deux semaines, lors de l’assemblée générale des Nations unies, l’envoyé spécial américain auprès de la coalition mondiale pour vaincre Isis, James Jeffrey, a souligné que les États-Unis avaient conclu avec la Turquie un accord sur une zone de sécurité, tenant compte des préoccupations sécuritaires d’Ankara, pour prévenir une incursion turque.

«Nous écoutons les préoccupations des Turcs. Nous essayons de leur répondre quand nous le pouvons », a déclaré Jeffrey. «Et nous avons clairement indiqué à la Turquie, à tous les niveaux, que toute opération unilatérale ne conduirait pas à une amélioration de la sécurité de quiconque – ni celle de la Turquie, ni celle du nord-est, ni celle du monde entier qui se sentait menacée par Daesh [Isis], qui est le but fondamental de notre armée américaine dans le nord-est. «

Ankara a déclaré que la zone de sécurité prévue pourrait permettre à deux millions de réfugiés syriens vivant actuellement en Turquie de rentrer, bien que des observateurs internationaux et le SDF estiment que cela constituerait une ingérence démographique. Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré lundi que la Turquie n’avait « aucun intérêt pour l’occupation ou l’évolution démographique ».

Un autre résultat de l’appel Trump-Erdoğan est que le dirigeant turc devrait se rendre à la Maison Blanche le mois prochain.