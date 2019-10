A propos des kurdes: le pCF doit revoir sa politique internationale d’urgence

Voici ce que les Turques ont toujours réservé aux kurdes

peut-être l’ex direction du pCF et toujours en charge des questions internationales, sans parler de celle de l’humanité, pourraient-elles faire une autocritique sur la manière dont a été encouragé le choix des kurdes à se jeter dans ce piège pourtant totalement prévisible. ce piège c’est celui d’une coalition internationale en fait tout autant dirigée contre la Syrie et les Russes que contre Daech. Une cioalition qui intervenait en violation de toute souveraineté nationale dans la région. Maintenant on veut nous faire croire qu’il s’agit d’une foucade de Trump, non cette issue était prévisible dès le départ. Et quel que soit l’héroisme des combattants kurdes jamais n’a été dénoncé leur classification des le terrorisme.

dans ce blog nous avons renoncé à parler des kurdes tant ce délire dans lequel on entretenait les communistes autant que les kurdes, nous apparaissait illusoire et faussement fraternel. Les seuls peuples que soutenaient l’ex-direction du PCF et l’humanité, les Kurdes et les palestiniens non seulement in fine relevaient de camps contradictoires mais étaient mal conseillés parce que la politique internationale du PCF a été depuis des années et demeure desastreuse et sur le fond proche de la social démocratie, c’est-à-dire alignée de fait sur les Etats-unis. Jamais dans le cas des palestiniens comme celui des kurdes nous avons cherché à nous lier avec les partis communistes de la région. Ce qui est une politique générale de l’ex-direction, l’incapacité à nouer des liens avec les partis communistes au nom de nos liens privilégiés avec tel ou tel groupuscule. C’est là d’abord que le changement doit avoir lieu, reprendre notre place au sein du mouvement communiste international, dialoguer parce qu’autrement nous nous retrouvons dans des aventures.

Quand des gens comme moi tentaient de dire aux Kurdes de s’entendre avec les Syriens et les Russes, la direction du PCF et de l’humanité encourageaient l’imbécilité d’aller dans la coalition occidentale, sans jamais s’interroger sur le viol de souveraineté internationale que représentaient les interventions de la dite coalition.Le parti communiste syrien s’opposait à une telle intervention. Il y avait là coeur en écharpe et absence de respect des principes du droit qui ne peuvent que nuire aux petits peuples broyés par le pillage et la recomposition occidentale.

J’espère que les kurdes qui malheureusement ont l’habitude de la trahison retrouveront les alliés traditionnels contre les conseils des communistes français et leur propre tentative d’obtenir un pays en s’alliant avec le diable US dont n’importe qui savait ou aurait du savoir qu’il ne sacrifierait jamais son allié de l’OTAN la Turquie.

Mais comme le pCF lui-même suivait les imbécilités sur la Syrie et la Russie diffusées par la CIA et au nom des droits de l’homme soutenait de fait l’invasion de la Syrie comme il avait soutenu l’invasion de la lybie, ils ont joué les cow boys aux côtés des kurdes, tandis que ceux-ci héroiquement contribuaient à sauver cette sinistre intervention occidentale sous le prétexte de lutter contre un « islamisme » que les dites puissances occidentales avaient largement contribué à créer dans la région y compris par leur attaque de l’Irak, de la lybie et puis de la Syrie. .

La solidarité et la fraternité avec les peuples doit avoir d’autres bases, plus responsables, j’ai connu le temps où le pCF était internationalement respecté pour sa lucididté et sa capacité à agir. le temps où paris était choisi comme le lieu des négociations. C’est la France elle-même qui a perdu desormais ce rôle, mais les communistes français ont été incapables de se dégager de cette dérive atlantiste de leur pays. parce qu’ils se sont mis à la remorque de la politique internationale des socialistes. Mon interdiction dans l’humanité date de ma dénonciation des illusions entretenues par Cirera en ce qui concerne la capacité de l’uE à empêcher le désastre irakien; Cirera était sous Robert hue en charge de la politique internationale et la dérive s’est poursuivie, l’alignement et les illusions sur l’Europe allait de pair avec les dénonciations des « disctatures » quand un pays prétendait défendre sa souveraineté.

La situation n’a cessé de se dégrader depuis et cela ne peut continuer ainsi.

Quand est-ce que l’incompétence en matière internationale continudera à être celle de notre parti? Dans ce domaine le changement est urgent. Il est tout aussi illusoire maitenant de bramer que l’on va arrêter Erdogan et les autres, les seuls qui puissent aider les kurdes sont les Russes et les Syriens tout le reste n’est qu’agitation impuissante et coupable. Il faut prendre l’habitude du réalisme et de la véritable aide au lieu de se retrouver systématiquement du côté des errances occidentales.

Danielle Bleitrach

Publicités