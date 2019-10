Explosion  en Équateur: le président déclare l’état de siège et des manifestations se déroulent dans tout le pays

Avec une économie en crise, le gouvernement de Lénine Moreno a annoncé un train de mesures d’ajustement en accord avec le FMI, qui comprend la suppression des subventions et l’augmentation des carburants. Devant les manifestations massives, les barricades de rues et la grève illimitée de certains secteurs, le gouvernement a décidé de déclarer l »état de siège. Par ANRed

L’économie équatorienne dollarisée est en crise. Depuis des années, elle a connu une stagnation qui s’est traduite par un déficit et un endettement de plus en plus graves.

Jouant un coup désespéré, le gouvernement a emprunté à nouveau, le 24 septembre, des obligations pour environ 2 milliards de dollars, augmentant ainsi les obligations de la dette de 10 milliards. Les engagements du pays ont atteint 47% du PIB. Tout en maintenant le financement extérieur et en acceptant le prochain remboursement de 4 209 millions de dollars du FMI, Lenín Moreno a mis en place un ensemble de mesures anti-populaires; Mardi soir, la chaîne nationale a annoncé la suppression de la subvention sur les carburants, ce qui devrait rapporter environ 1,4 milliard de dollars par an.

La nouvelle a gênéré une augmentation imminediate du coût de la vie. L’essence est passé de 1,85 à 2,40 le gallon et le diesel est passé de 1,03 à 2,30. On envisage également de procéder à une réforme de la main-d’œuvre prévoyant des contrats de travail précaires et une augmentation des impôts sur la population.

Anibal Garzón @AnibalGarzon El pueblo ecuatoriano dice BASTA al paquetazo neoliberal dictado por el FMI y que aplica el Presidente Lenin Moreno, el mismo que traicionó la Revolución Ciudadana. #LeninMoreno #EcuadorSeLevanta #MorenoEsPaquetazo 5 Información y privacidad de Twitter Ads Les manifestations ont commencé par un arrêt indéfini du secteur des transports, auquel ont adhéré d’autres secteurs, syndicats et étudiants, qui sont actuellement mobilisés et se heurtent constamment à la police dans différentes villes. Quito a été l’épicentre du conflit et 9 arrestations ont été enregistrés, bien que des chiffres extra-officiels affirment qu’il y a environ 200 personnes arrêtées et que des contingents militaires sont arrivés dans la capitale. Des barrages routiers existent dans diverses régions du pays. Environ 149 sites sont répertoriés: 30 à Pichincha, 13 à Manabí, 10 à Loja, 10 à Azuay, 9 à Guayas, 18 à Tungurahua, 4 à Imbabura, 3 à Carchi, etc. Dans le sud de Guayaquil, les premiers pillages ont été observés.

La député correista, Gabriela Rivadeneira, a déclaré que l’Assemblée était habilitée à examiner l’état d’exception décrétée par le président Moreno et à dénoncer les abus du président. Et que le bloc propose une session extraordinaire du Parlement pour révoquer Lenín Moreno et faire avancer les élections présidentielles.

Avant les déclarations du président Lenín Moreno, soulignant ceux qui soutenaient les manifestations en tant que leaders du coup d’Etat, la Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE) a déclaré que le « coup d’Etat » est le gouvernement lui-même qui porte atteinte aux droits du peuple et réagit en menaçant le tollé populaire. Les revendications du mouvement et des organisations indigènes sont claires: NON à Paquetazo, pas d’extractivisme, pas de restriction des droits du travail. Et annoncé des manifestations pour les prochains jours.