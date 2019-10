The guardian : La guerre en Irak n’était pas une erreur. C’était un crime

Tony Blair est défintivement condamné. Nous avons déjà vu des opération de blanchiement dans le passé: de Bloody Sunday à Hillsborough , les autorités ont souvent conspiré pour étouffer la vérité dans l’intérêt des puissants. Mais pas cette fois. L’enquête Chilcot était en train de devenir un synonyme satirique d’une manière beaucoup de temps pour exécuter une tâche; mais Sir John restera certainement dans l’histoire pour avoir rendu le verdict le plus dévastateur sur le Premier ministre .

Ceux d’entre nous qui avons marché contre la calamité en Irak ne peuvent rien ressentir, à part le fait que nous n’avons pas réussi à empêcher un désastre qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes – celle de 179 soldats britanniques – et qui a blessé, traumatisé et déplacé des millions de personnes: une catastrophe qui a engendré l’extrémisme à une échelle catastrophique.

L’ héritage de Chilcot devrait être de nous encourager à faire preuve de plus d’audace en défiant l’autorité, en restant sceptiques face aux revendications officielles, en restant fermes face à un programme agressif défini par les médias. Des leçons doivent être apprises, déclareront maintenant les partisans de la guerre. Ne les laissez pas s’en tirer comme ça. Les leçons étaient évidentes pour beaucoup d’entre nous avant que les bombes ne commencent à tomber.

Ce que Chilcot a fait, c’est illustrer le fait que les affirmations du mouvement anti-guerre ne sont pas des théories du complot, ni des affirmations extravagantes et farouches. «De plus en plus, il semble que nous ayons un gouvernement qui cherche un prétexte à la guerre plutôt qu’à son évitement», a déclaré le député travailliste anti-guerre, Alan Simpson, quelques semaines avant l’invasion. Et en effet, comme Chilcot l’a révélé, Blair avait déclaré à George W Bush en juillet 2002: « Je serai avec vous, quoiqu’il en soit. ”

Comme le dit Chilcot, il ne s’agissait pas d’une guerre de «dernier recours»: c’était une guerre voule, déclenchée «avant que les options pacifiques en matière de désarmement n’aient été épuisées». Simpson a déclaré: « Nous avons produit des dossiers de tromperie massive, dans lesquels les recours étaient considérées comme risibles presque aussitôt qu’ils étaient énoncés. » Et maintenant, Chilcot convient que la guerre était en effet basée sur « des informations et des évaluations erronées » qui n’ont pas été « contestées , alors qu’ils auraient dû l’être ». Nelson Mandela faisait partie de ceux qui, dans la période qui a précédé la guerre, ont accusé Blair et Bush de saper les Nations Unies. Mandela avait raison. Comme le dit Chilcot: « Nous considérons que le Royaume-Uni sapait l’autorité du conseil de sécurité. »

Tant d’avertissements. Un mois avant l’invasion, le sénateur américain Gary Hart a déclaré que la guerre augmenterait le risque de terrorisme. «Nous allons ouvrir un nid de frelons et nous ne sommes pas préparés pour agir ce pays», a-t- il averti .

Considérez cela, à partir du site Dissident Voice anti-guerre comment ils disaient un mois avant le conflit: « Une attaque américaine et l’ occupation de l’ Irak qui fourniront une nouvelle inspiration – et de nouvelles bases de recrutement – pour al-Qaida ou d’ autres groupes terroristes, et stimuleront pendant longtemps risque accru de terrorisme à long terme, que ce soit sur le sol américain ou à l’encontre de citoyens américains à l’étranger ». Il ne faut pas minimiser ce que les auteurs représentaient, le fait qu’il s’agissait d’une affirmation évidente, a contrario de ce que disaient des responsables de la guerre et de leurs meneuses de claque. pour cela, lisez Chilcot: « Blair a été averti qu’une invasion augmenterait la menace terroriste d’Al-Qaida et d’autres groupes. »

L’ancien Premier ministre a affirmé que les terribles séquelles n’étaient évidentes que rétrospectivement, mais Christian Aid a mis en garde contre «un chaos et des souffrances considérables en Irak bien après la fin des frappes militaires». Une agence humanitaire avait une bien meilleure vision que le général en chef qui – lors d’une conversation officieuse à laquelle j’ai assisté à l’université – affirmait que 99% de l’Iraq lançait des fleurs sur les soldats envahisseurs. Comme l’a dit Chilcot, le gouvernement « n’a pas tenu compte de l’ampleur de la tâche de stabilisation, d’administration et de reconstruction de l’Irak ».

La prétention risible de Blair est fausse: comme le dit Chilcot, «les conclusions tirées par Blair après l’invasion ne méritent même pas le bénéfice du recul». Les menaces de toutes les ingérences, de l’ingérence iranienne à l’activité d’al-Qaida «ont été clairement identifiées avant l’invasion». Lorsqu’il a démissionné du cabinet avant l’invasion, il a déclaré que «l’Irak ne dispose probablement pas d’armes de destruction massive au sens habituel du terme». du terme « . Chilcot a maintenant condamné les services de renseignement pour avoir cru le contraire.

La Campagne pour le désarmement nucléaire menaçait de faire face à une poursuite judiciaire contre le gouvernement en 2002 si ce dernier partait en guerre sans une seconde résolution du conseil de sécurité . Plusieurs avocats et Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, figurent parmi ceux qui ont depuis qualifié cette invasion d’illégale.

Lord Goldsmith , l’ avocat général du Royaume-Uni, avait initialement indiqué qu’une guerre sans seconde résolution serait illégale, mais Chilcot souligne le fait que lorsque Goldsmith a ensuite fait une déclaration orale, il semblait, mystérieusement, avoir changé d’avis. .

La légalité de la guerre n’était peut-être pas de la compétence de Chilcot. Mais même dans ce cas, il constate que le processus sur lequel le gouvernement a établi sa base juridique « n’était pas satisfaisant ». Certes, la légalité de cette guerre calamiteuse doit maintenant être contestée devant un tribunal.

Nous avons toujours prétendu que la guerre en Irak était basée sur des mensonges. Lire des articles d’avant-guerre, tels que « Les mensonges sur l’Irak » dans le Los Angeles Times, est vraiment instructif. Le rapport de Chilcot n’a pas accusé Blair d’avoir menti. Mais parce que la question est noyée dans l’emphase. Blair était clairement déterminé à partir en guerre longtemps d’avance. Il s’est appuyé sur des preuves douteuses pour faire valoir ses arguments, il y a la preuve que d’autres à l’époque savaient que ses arguments étaient douteux. Se trompait-il, ou le public, ou était-il simplement motivé par la justice d’un complexe de messie? Il a mené une guerre avec un agenda risqué que beaucoup de gens à l’époque – dont 139 députés travaillistes – savaient que cela provoquerait un désastre. Et c’est assez accablant.

Félicitons l’enquête Chilcot pour avoir scellé officiellement les vérités que nous avons toujours connues, mais sachez que c’est tout ce qu’elle a fait. Les vérités qu’elle a exposées étaient déjà là, bien avant que les portes de l’enfer aient été ouvertes – comme l’avait prévenu le secrétaire général de la Ligue arabe , avant l’invasion.

C’est l’évidence de ce qui allait se passer qui a créé le plus grand mouvement anti-guerre de l’histoire . Ce mouvement a été minimisé, notamment par les médias qui ont largement soutenu la course à la guerre. Comme il était pervers que ceux qui s’opposaient à la guerre ou la critiquaient – des hommes politiques aux chefs de la BBC – perdaient leur emploi, alors que Blair poursuit depuis sa carrière lucrative au service des dictateurs .

Beaucoup de pom-pom girls de cette grande catastrophe montrent encore peu de remords ou de pénitence. Certains ont même critiqué le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui a fait campagne contre le soutien britannique à Saddam Hussein lorsqu’il a gazé les Kurdes dans les années 1980 et lors de l’invasion de 2003, alors qu’il présentait sa réponse parlementaire à Chilcot aujourd’hui.

Et l’horreur continue: les 250 Irakiens tués par un attentat à la voiture piégée ce week-end sont un rappel dévastateur du chaos dont Blair doit assumer la responsabilité. Ce n’était pas une erreur, ni une erreur, ni une erreur: quelle que soit la loi, c’était, d’un point de vue moral, un des crimes les plus graves de notre époque. Les responsables seront à jamais damnés. Après aujourd’hui, nous pouvons les distinguer – et les appeler par leur nom.