Russie : Parlement européen : la guerre sur le front historique fait rage

Excellent article traduit par Marianne, qui manifeste une hauteur de vue de plus en plus inconnue sous nos tristes climats européens, la phrase de lavrov citée ici et que l’on pourrait utilement balancer à la tête de moineau de nos « élites » politiques et médiariques -y compris de nos dirigrants du PCF et de l’humanité- est un excellent résumé de ce texte important : « Les objectifs géopolitiques de la politique historique de l’Occident sont évidents et, vraisemblablement, les dirigeants russes n’ont jamais douté de ce que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment déclaré: «L’essence même du concept de »l’équivalence des totalitarismes »est claire. Son objectif n’est pas seulement de minimiser la contribution de l’URSS, mais également de priver rétrospectivement notre pays de son histoire spécifique en tant que garant de l’ordre mondial de l’après-guerre et de lui laisser ensuite l’étiquette d’un « pouvoir révisionniste » qui menace le bien-être du soi-disant « monde libre ». » (note de Danielle Bleitrach

Il y a quelques jours, comme vous savez, le Parlement européen a adopté une résolution intitulée «De l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe», dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par «les efforts des autorités russes actuelles pour déformer les faits historiques et blanchir les crimes commis par le régime totalitaire soviétique», et qualifié la politique de Moscou de «composante dangereuse de la guerre de l’information contre l’Europe démocratique».

Le siècle, Igor Shishkin.

26-09-2019

https://kprf.ru/history/soviet/188220.html

Une politique « d’apaisement » de l’Occident

Depuis le milieu des années deux mille, l’Union européenne et l’Occident dans son ensemble se sont efforcés d’introduire une nouvelleinterprétation de la Seconde Guerre mondiale, fondée sur l’identification« nazisme = stalinisme », ainsi que sur la responsabilité égale de l’URSS et du Troisième Reich pour le déclenchement de la guerre. Bien entendu, leur but n’est pas d’établir la vérité historique. L’objectif est de promouvoir une répartition claire et sans équivoque des rôles dans l’image géopolitique du monde du XXIe siècle. Ainsi, l’Occident est le sauveur de l’humanité de la peste du 20ème siècle: le totalitarisme sous la forme du nazisme et du « stalinisme ». Pour ce faire il apporta d’innombrables sacrifices à l’autel de la liberté. Son devoir sacré est d’empêcher la répétition de la tragédie du siècle dernier, de protéger et de promouvoir les valeurs libérales et la démocratie (il est à noter que, dans la résolution du PE, ce complexe d’exclusivité et ce messianisme sont tenus pour acquis: « L’Union européenne a la responsabilité particulière de promouvoir et de protéger la démocratie, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit non seulement au sein de l’Union européenne, mais également au-delà de ses frontières « ).

La Russie, comme l’Allemagne de l’après-guerre, est le continuateur de l’empire totalitaire vaincu, avec toutes les conséquences qui en découlent. Alors que l’Allemagne s’est longtemps engagée sur la voie de la rédemption et a gagné le droit d’entrer dans la famille des nations civilisées, la Russie n’a pas encore emprunté ce chemin. La «déstalinisation», comme la «dénazification», est un processus long et difficile.

Les objectifs géopolitiques de la politique historique de l’Occident sont évidents et, vraisemblablement, les dirigeants russes n’ont jamais douté de ce que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment déclaré: «L’essence même du concept de »l’équivalence des totalitarismes »est claire. Son objectif n’est pas seulement de minimiser la contribution de l’URSS, mais également de priver rétrospectivement notre pays de son histoire spécifique en tant que garant de l’ordre mondial de l’après-guerre et de lui laisser ensuite l’étiquette d’un « pouvoir révisionniste » qui menace le bien-être du soi-disant « monde libre ». »

Ou son autre déclaration, plus ancienne : «Aujourd’hui, pervertissant le passé, les politiciens et les propagandistes occidentaux veulent faire douter l’opinion publique du bien-fondé des règles établiespar la Charte des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. On a pris des mesures pour saper le système juridique international existant, pour le remplacer par un certain «ordre fondé sur des règles». »

Comme on dit, il n’y a rien à ajouter, ou à enlever. Le diagnostic est absolument clair.

Cependant, malgré une compréhension claire de la gravité géopolitique du «défi historique» lancé par l’Occident, la Russie n’a pas répondu de manière adéquate jusqu’à tout récemment. Tout se limitait à des diatribes contre les falsificateurs de l’histoire et des appels à laisser l’histoire aux historiens.

La raison d’une telle politique conciliante est aussi évidente que l’objectif de la politique historique de l’Occident. Elle est dans la ligne suivie depuis la fin des années 80 par la Russie pour rejoindre la civilisation occidentale. Et si vous vous efforcez de faire partie d’un tout, votre position sur des questions fondamentales ne peut pas contredire la position et les intérêts de cet ensemble.

Par conséquent, au cours des dernières années, sur le front historique des autorités russes, l’essentiel était de concilier l’inconciliable. D’une part, empêcher que la Russie passe du statut de puissance victorieuse, pilier de l’ordre mondial moderne, au statut d’agresseur vaincu. D’autre part, maintenir l’unité avec l’Occident, qui poursuit justement ce but.

D’où la stratégie spécifique de la politique historique russe, qui a dominé jusqu’à récemment. Moscou reconnaît le caractère criminel du « totalitarisme de Staline » et l’immoralité du pacte Molotov-Ribbentrop. Mais il refuse de le considérer comme le « seul déclencheur » de la guerre. L’Occident lui-même n’est pas sans péché: de très nombreuses réclamations peuvent être formulées contre lui (accord de Munich, drôle de guerre, etc.). À cet égard, laissons l’histoire aux historiens et nous nous engagerons nous-mêmes dans une coopération économique mutuellement bénéfique et dans la construction d’une Europe unie de Lisbonne à Vladivostok.

C’est une démarche qui peut sembler extrêmement pragmatique – «et les loups sont nourris et les moutons sont en sécurité». Seulement ça ne pouvait pas marcher, par définition.

Il était impossible de persuader l’Occident d’extraire la composante géopolitique des conflits historiques, alors que c’était précisément pour cette composante géopolitique que l’Occident avait entrepris cette campagne de révision de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Grâce à cette politique d ‘ »apaisement » de l’Occident dans le domaine historique que, les dispositions fondamentales du nouveau concept de guerre (responsabilité égale de l’URSS et du Troisième Reich, pacte Molotov-Ribbentrop – déclencheur de la guerre) sont déjà fixées au niveau des documents officiels du Parlement européen, de l’APCE, de l’OSCE et de la majorité des pays occidentaux, et aussi dans la conscience publique occidentale. Lentement mais sûrement, des travaux sont en cours pour préparer le processus de Nuremberg-2 sur le « stalinisme ». L’introduction de l’idée de responsabilité de l’Union soviétique pour l’Holocauste a commencé.

Si l’on considère que transformer le sens de la Seconde Guerre mondiale – un événement qui a déterminé le sort du monde – est une tâche ardue, ce résultat, obtenu en seulement 10 à 15 ans, est un succès géopolitique majeur de l’Occident. Et, en conséquence, une défaite géopolitique de la Russie.

De nouvelles tendances

Cependant, même si cela semble un lieu commun, tout coule, tout change. Et la résolution du Parlement européen (j’espère) en est une confirmation claire. À l’occasion du 80e anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop et du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’Occident s’est pour la première fois heurté à une résistance directe et très féroce de la Russie dans le domaine de la politique historique.

La confusion et l’indignation suscitées par ce comportement atypique de Moscou sont lues directement dans un texte destiné aux parlementaires européens: «Malgré le fait que le Congrès des députés du peuple de l’URSS ait condamné le 24 décembre 1989 la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, ainsi que d’autres accords conclus avec l’Allemagne nazie, en août 2019, les autorités russes ont nié toute responsabilité pour cet accord et ses conséquences et défendent actuellement le point de vue selon lequel la Pologne, les pays baltes et l’Occident sont les véritables instigateurs de la Seconde Guerre mondiale. ”

Alerte! Moscou refuse de considérer comme criminel ce que le monde civilisé lui impose de considérer comme tel.

Moscou, au lieu de reconnaître l’immoralité de la politique stalinienne et de prier humblement l’humanité progressiste de se mettre à sa place (eh bien oui, elle a dû signer ce terrible pacte, il n’y avait pas d’autre choix), passe à l’offensive.

Heureusement, l’Occident a vraiment raison de s’alarmer. Je ne donnerai que quelques exemples. À l’été de cette année, le Kremlin décide de célébrer par un feu d’artifice le 75e anniversaire de la libération de l’envahisseur nazi des capitales des républiques baltes de l’URSS. Permettez-moi de vous rappeler que, dans le cadre du nouveau concept de guerre et de la reconnaissance du caractère criminel du pacte Molotov-Ribbentrop, ces dates sont censées être considérées comme les dates du début de « l’occupation soviétique » despays baltes.

Les ethnocraties baltes ont immédiatement poussé les hauts cris et ont essayé d’utiliser le « gourdin » du Pacte et des Protocoles secrets contre la Russie. « C’est ungeste cynique et une provocation à la veille du 80e anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop et de ses protocoles secrets qui ont créé les conditions préalables au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et à l’occupation de la Lituanie », a déclaré le ministère lituanien des Affaires étrangères. Auparavant, après de tels rappels de la «conspiration» de Staline-Hitler, Moscou aurait immédiatement fait machine arrière et se serait couvert la tête de cendre. Cette fois-ci, les partisans des complices nazis ont été froidement conseillés de ne pas se mêler des affaires des autres – quand et en l’honneur de qui la Russie a décidé de faire un feu d’artifice.

En outre, à l’occasion du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondialele ministère russe des Affaires étrangères et le ministère de la Défense ont publié un grand nombre de documents auparavant secrets sur la période d’avant-guerre, ne laissant à la Grande-Bretagne, à la France et à la Pologne aucune chance de continuer à se parer des vêtements blancs des «pacificateurs».

La société d’histoire militaire de la Russie à un niveau officiel élevé a organisé une conférence internationale représentative intitulée « La stratégie de l’URSS pour la prévention de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Asie », à laquelle les principaux historiens nationaux et étrangers n’ont pas laissé pierre sur pierre du nouveau concept de la guerre promu par l’Occident.

Le véritable choc en occident et dans la communauté libérale de Russie a été provoqué par la déclaration faite par Sergei Ivanov lors de la séance plénière de la conférence. Il convient de savoir qu’il est non seulement président du conseil d’administration de la Société d’histoire militaire de la Russie, mais également membre permanent du Conseil de sécurité de la Russie, dans une certaine mesure analogue au Politburo de l’URSS. Au lieu de paroles aussi familières de la part des dirigeants politiques russes sur la nature forcée du pacte, Sergueï Ivanov a résumé la discussion en déclarant: « Je considère que le pacte Molotov-Ribbentrop est unegrande réussite de la diplomatie soviétique dont nous devrions être fiers ».

Il convient d’ajouter qu’un peu plus tôt dans un entretien approfondi sur la période d’avant-guerre et la politique historique, il s’était déclaré convaincu que la condamnation du pacte au Congrès des députés du peuple de l’URSS initiée par Alexander Yakovlev «servait la cause de notre désarmement diplomatique, idéologique et actuel devant l’Occident qui avait cours à l’époque de la perestroïka et des années 90 ».

Et tout cela était dit à propos d’un traité qui, au départ de la campagne pour remplacer le sens de la guerre en 2010, a été qualifié par le président du Parlement européen de «conspiration des deux pires formes de totalitarisme de l’histoire de l’humanité». La résolution actuelle du Parlement européen demande aux pays de l’Union européenne et à tous les défenseurs de valeurs libérales situées au-delà de ses frontières de ne pas douter que «la Seconde Guerre mondiale, la guerre la plus destructrice de l’histoire de l’Europe, a été déclenchée à la suite du tristement célèbre pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939, également connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop et ses protocoles secrets, selon lesquels deux régimes totalitaires en quête de domination mondiale ont divisé l’Europe en deux zones d’influence ».

Dans ces conditions, les paroles de Sergueï Ivanov ne pouvaient que produire l’effet d’une bombe. En outre, l’Occident comprend parfaitement que toutes ses réussites incontestables dans le domaine de la politique historique ne sont possibles qu’en l’absence de réelle riposte de la Russie. D’où la vive réaction de la résolution du Parlement européen.

Un tournant

Cependant, il n’y a aucune raison de tomber dans l’euphorie. Comme le montre la résolution du Parlement européen, nous devrions nous attendre à une nouvelle confrontation sur le front historique.

Je ne rappelle que certaines de ses dispositions.

Conformément à cette résolution, outre la Journée du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme, une Journée internationale des héros de la lutte contre le totalitarisme est introduite dans l’Union européenne. Ce n’est ni plus ni moins que l’établissement des fondements juridiques de la reconnaissance officielle des héros de Bandera, des frères de la forêt, de Vlassov et d’autres traîtres de toutes tendances et de toutes variétés.

La nécessité de Nuremberg-2 sur le « stalinisme » criminel avait déjà été annoncée à l’APCE et au niveau des ministres de la Justice des pays d’Europe centrale et orientale (Déclaration de Varsovie 2011). Ce fut une période de préparation informationnelle et idéologique à la provocation. À présent, le Parlement européen a déjà demandé «une enquête judiciaire sur les crimes du stalinisme». Et cela signifie le début de la mise en pratique de la provocation.

En réalité, le Parlement européen a appelé à la généralisation des pratiques de «décommunisation» polonaises et ukrainiennes, y compris la démolition de monuments aux soldats de la libération soviétiques, dans tous les États de l’UE: «Les monuments et statues commémorant les régimes totalitaires continuent d’exister dans des lieux publics, ce qui ouvre la voie à la déformation des faits historiques sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et la promotiond’un système politique totalitaire. «

Comprenant très bien que même dans l’Union européenne, tout le monde n’est pas prêt à accepter l’histoire falsifiée de la Seconde Guerre mondiale,le Parlement européen a ordonné à tous les États membres de l’UE d’interdire «les groupes néo-fascistes et néonazis ainsi que toute autre fondation ou association exaltant et glorifiant le nazisme, le fascisme ou toute autre forme de discrimination,toute forme de totalitarisme « . Il est clair qu’après cela, nous devrions nous attendre à une interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales qui osent être en désaccord avec la seule version fidèle du passé de l’Europe.

Il y a encore une innovation dans cette résolution (outre l’appel à des représailles contre les dissidents): dans cette résolution, «par inadvertance», dans la même rangée, les crimes des régimes totalitaires et autoritaires ont été mentionnés. Je pense qu’il est inutile d’expliquer qu’en Occident, tant l’Empire russe que la Fédération de Russie moderne sont classés dans la catégorie des «États autoritaires». Le ballon d’essai est lancée.

Pour ceux qui décideraient de ne pas prêter attention à tout cela,puisque les députés du Parlement européen en ont fait bien d’autres, permettez-moi de vous rappeler qu’au cours des quinze dernières années, toute la campagne visant à réviser le sens de la Seconde Guerre mondiale s’est déroulée au travers de telles structures.

A une époque en Russie, on avait décidé de ne pas s’abaisser à répliquer à certains parlementaires européens qui avaient mis un signe d’égalité entre nazisme et stalinisme. Ensuite, certains ont considéré comme inférieur à leur dignité de réagir à l’annonce de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop en tant que jour du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme. Nous savons maintenant à quoi cela a conduit.

J’espère que cette pratique erronée est terminée et que la Russie commencera effectivement à défendre avec détermination ses intérêts géopolitiques dans le domaine historique.

Source : site internet « Stoletie » [le siècle] http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/jevroparlament_probnyj_shar_vbroshen_961.htm

