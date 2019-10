Ecoutez une histoire encore…je vous jure que tout cela est la stricte vérité, je continue le voyage dans mon quartier

j’avais remarqué dans mon quartier , chez le boulanger de la place de l’Eglise, un très bel homme mulâtre… Il avait cette élégance, ces soins mis à la personne jusque dans la manucure, qui rehaussent la virilité. Je n’avais rencontrés jusqu’ici qu’en Amérique latine et en particulier à Cuba ce type d’élégance . Je me souviens encore de ce jour dans le Vedado où j’ai vu une manucure ambulante et un camionneur qui avait arrêté son véhicule sur le bas côté du trottoir pour se faire faire les ongles, il tenait ses mains écartées pour faire sécher le vernis incolore, imaginez un hercule métisse en train de contempler ses doigts et de les agiter en l’air comme s’il pianotait, un geste qui en France parait réservé aux femmes oisives. Cette vision participe de ce qui m’a désarçonné à Cuba et peu à peu m’a fait tant aimer ce pays, ça et les longues discussions sur ce qu’il convient ou ne convient pas de faire avec mon amie Carmencita ou en encore ces longues parties de domino sous un manguier dont les fruits exquis et murs à point tombent à vos côtés… La Révolution, l’exaltation qui dure et le plaisir d’en rire…

Mais revenons-en à mon voisin marseillais. depuis quelques semaines j’ai pris l’habitude de croiser ce bel homme élégant, avec des costumes gris perle et des chemises de soie dans la même teinte à peine assombrie, un camaieux qui s’assortissait fort bien avec sa chevelure crépue et grisonnante, son teint basané et ses yeux verts. Nous avons échangé des paroles aimables chez les commerçants, un jour dans un wagon du métro. Puis hier matin, je l’ai vu assis dans un café de la place brossolette à côté de ma pharmacie et de mon photographe. Il tenait salon, une femme très brune avec une chevelure indisciplinée et des yeux clairs, le visage ouvert mais usé peut-être par trop de baisers, mais avec une tendresse naive dans le reagrd qui vous attirait vers elle… Il était à ses cotés, elle m’a interpellée gentiment : « madame, nous parlions de vous, nous disions à quelle point vous êtes belle! » J’ai été stupéfaite: « je l’ai été madame, mais nul ne peut le deviner ». L’homme m’a dit: « madame, nous les latins savons voir la beauté partout où elle est et pas seulement dans les poupées stéréotypées. »Ils m’ont invité à leur table et nous avons bavardé. L’homme est un médecin, d’origine brésilienne. Il est guitariste classique par ailleurs et nous avons commencé à parler de Cuba, de sa musique qui sait unir harmonie et percussion. Nous avons parlé de ce morceau à quatre pianos de Ignacio Cervantes, un cubain du XIX ème siècle, un révolutionnaire et antiraciste contraint à l’exil, qui dans ce morceau unit le clacissisme de Litz avec le bruit des tam tam, comme dans les plantations… Nous l’avions écouté dans ce théâtre de la place de la Révolution, peut-être le même jour. Il était le fils d’exilés brésiliens de la dictature et ses enfants étaient retournés au Brésil… Il connaissait Lula et haissait Bolsonara…

Et là stupéfaction, je découvre qu’il est un lecteur de notre blog. En apprenant que j’en suis le webmaster,il me dit : » félicitations, madame, dans ma vie soit je m’occupe de mes patients, soit je joue de la guitare, soit je parle avec les habitants de quartier, soit je lis Histoire et société. » J’ai suspendu toutes mes activités de la matinée et je ne l’ai pas regretté…

Par parenthèse, je lis avec beaucoup de plaisir le roman d’un autre habitant de mon quartier, roman appelé « le passeur » et qui parle des migrants syriens, mais aussi de la fondation de l’église chrétienne à damas par Saint paul de tarse. Tous les exilés atterrissent à marseille dont l’auteur dit avec justess « cette ville aime avec colère »… le fond de son écrit peut-être se résume à l’idée « si le grain ne meurt », mais je n’ai lu qu’une centaine de pages et nous devons déjeuner ensemble dans quinze jours pour confronter entre chrétiens et communistes notre vision du monde. Il est en train de lire mes mémoires.

Et enfin pour que le panorama soit complet aujourd’hui je reçois ce petit mot d’un lecteur toujours de ce quartier, je ne dirai pas qui il est mais sa profession vous surprendrait réellement :

‌Bonsoir Mme BLEITRACH,

Pas évident pour moi d’ émettre un avis sur un livre alors que je ne suis pas écrivain .

Brièvement, respect pour votre engagement politique .

Une évocation de l’ histoire contemporaine du PCF très intéressante à travers vos prismes .

Après cette lecture, je trouve toujours dommage qu’ un idéal de vie ( dans ses pensées, sa philosophie, sa manière d’ être … ) soit corrompu par un engagement politique ( ou religieux ) .

J’ ai aimé le fait que vous sortiez des lignes directrices toutes tracées suivies trop souvent par de trop nombreux bons soldats .

Je reste convaincu par le ni dieu, ni maître quoique … Tout est dans le quoique …

Encore bravo pour votre ouvrage et votre blog . Marre de la pensée unique qui prends de plus en plus de place au sein de notre société .

J’ai été très émue par ce petit mot et je lui ai répondu avec honneteté. Etonnez -vous après cela que le libraire de mon quartier qui se trouve au début du boulevard de la liberation, au cinq avenues, en face de la rue max Dormoy soit le meilleur point de vente de mon livre de Marseille comme me l’a déclaré le sympathique vendeur de la librairie maupetit chez qui j’achetais « le passeur ». Bref il n’y a guère que les communistes qui ne liront pas ce livre qui leur est pourtant destiné, enfin quelques communistes qui restent dans les clous, les autres visiblement s’en emparent…

danielle Bleitrach

Publicités