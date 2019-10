Une profonde entente : En présence de Raúl, Cuba célèbre le 70e anniversaire du triomphe de la révolution chinoise (+ Photos)

En présence du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain, le général de l’armée Raúl Castro, s’est tenue aujourd’hui à la Chambre universelle du ministère des Forces armées révolutionnaires de cette capitale la cérémonie du 70e anniversaire de la fondation de la capitale. République populaire de Chine

Le dirigeant cubain était accompagné de Miguel Díaz-Canel Bermúdez , président des Conseils d’État et des ministres; José Ramón Machado Ventura, deuxième secrétaire du comité central du parti; Salvador Valdés Mesa , premier vice-président des Conseils d’État et des ministres, et Esteban Lazo Hernández, président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Chen Xi, ambassadeur de la nation asiatique à Cuba, a souligné que le jour de la fête de la Chine, c’est un honneur de participer au gala qui témoigne de la grande attention que le parti et le gouvernement de Cuba accordent à l’amitié intime des deux pays.

À cet égard, il a exprimé les remerciements du géant asiatique aux dirigeants du pays des Caraïbes et de son peuple pour ce geste de solidarité et d’amitié.

Il a dit que ces principes sont présents dans une récente lettre du président chinois Xi Jinping à Raúl et Díaz-Canel – dont le texte a été rendu public lors du gala – qui souligne l’intention de travailler à l’avancée permanente du relations mutuelles entre les deux parties et les deux États.

Il a souligné qu’au cours de ces sept décennies, la Chine, sous la ferme direction du Parti et le soutien du peuple, a réussi à développer un socialisme prospère, en utilisant ses propres alternatives, qui ont eu un impact économique élevé et ont amélioré les conditions de vie de millions de personnes. les habitants

Nous espérons que Cuba, avec les dirigeants du parti et du gouvernement, saura progresser de victoire en victoire face à la situation économique complexe dans laquelle il se trouve actuellement, et nous leur disons qu’ils pourront compter sur la Chine, a-t-il déclaré.

Dans le discours central du gala Salvador Valdés Mesa, premier vice-président des Conseils d’État et des ministres, a souligné l’impression que le triomphe de la révolution géante asiatique avait eu lieu dans le monde et avait médité sur le grand développement économique Devenir la deuxième plus grande économie au monde.

Il a rappelé les liens historiques entre les deux pays, l’apport de la nation chinoise à la confirmation de l’identité cubaine et le fait que c’est l’un des rares pays à avoir toujours soutenu les plus grandes des Antilles, même quand on en doutait le plus de la survie. La révolution a émergé dans les Caraïbes.

Dans son discours, il a ratifié le soutien inconditionnel en faveur du maintien d’une République populaire de Chine unifiée et le rejet des tentatives visant à briser sa souveraineté.

Cuba et la Chine s’opposent à l’hégémonisme, à l’ingérence et à la coercition, tout en défendant les principes du droit international, la valeur de la souveraineté, de l’unité et de la dignité, a-t-il déclaré.

La cérémonie politique et culturelle a coïncidé avec la remise récente à Raúl Castro Ruz de la médaille de l’amitié remise par la République populaire de Chine et remise dimanche dernier par le président chinois Xi Jinping à l’ambassadeur de Cuba auprès de ce pays, Miguel Ángel Ramírez. , dans une activité basée au Grand Palais du Peuple à Beijing.

Raúl est l’une des six personnalités du monde à avoir reçu la plus haute distinction d’État décernée par la Chine à des amis de l’étranger. Comme le souligne le journal Granma, la remise de cette distinction confirme l’état exceptionnel des relations entre les deux peuples et valide Plus d’un demi-siècle d’échanges avec ce pays.

