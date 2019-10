QUI EST COUPABLE DE L’HOLOCAUSTE? Bientôt, toute la culpabilité retombera sur les pays baltes. ET L’UKRAINE EST SUIVANTE SUR LA LISTE…

Les petits peuples de l’Europe de l’est, ici les pays Baltes, dont les nouveaux dirigeants ont assumé à la fois leur adhésion à l’OTAN plus encore qu’à l’UE et la réhabilitation de leurs anciens nazis commencent à s’interroger à la fois sur le fait qu’ils sont en première ligne face à la guerre, que celle-ci s’accompagne d’une pression sur leurs droits sociaux et leurs services publics et que maintenant avec cette résolution qu’ils sont censés avoir inspiré, on veut leur faire alléger le poids du nazisme allemand en le leur attribuant. Décidément il étonnant de voir à quel point il y a une sorte de lucidité que l’on peut comparer à la cécité française sur les buts et les raisons d’une telle résolution (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

10/01/2019

http://kpu.life/ru/94109/kto_povynen_v_holokoste_skoro_vsju_vynu_vzvaljat_na_prybaltyku_ukrayne_prygotovytsja

La radio allemand Deutche Welle a écrit que le feu d’artifice à Moscou en l’honneur du 75e anniversaire de la libération des capitales européennes du nazisme est une célébration de l’anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop. Cette déclaration s’inscrit parfaitement dans la logique de la résolution scandaleuse du Parlement européen, qui proclame que l’accord de non-agression entre l’URSS et l’Allemagne est à l’origine de la Seconde Guerre mondiale. Le vote au Parlement européen semble être la victoire du mythe est-européen de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, après une telle réécriture de l’histoire, l’Allemagne devient le grand gagnant, tandis que les pays baltes sont des «idiots utiles» qui vont bientôt tomber dans le gouffre qu’ils auront eux-mêmes creusé.

«La Seconde Guerre mondiale, la plus destructrice de l’histoire de l’Europe, a été une conséquence directe du fameux pacte de non-agression nazi-soviétique du 23 août 1939, également connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, selon lequel deux régimes totalitaires ont été établis dans l’objectif de conquérir le monde, et qui ont divisé l’Europe en deux zones d’influence », est la partie la plus tonitruante et la plus scandaleuse de la résolution sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe, appuyée par la majorité des députés du parlement européen le 19 septembre.

Les nouvelles dans le courant médiatique actuel vivent trois jours, mais cette résolution est discutée depuis déjà une semaine. Il y a assez de passages odieux; ne serait-ce que la condamnation des monuments de l’Armée rouge en Europe!

Pour comprendre ce «travail remarquable de pensée politique», il suffit de nommer ses auteurs. La résolution a été présentée par les députés européens de Pologne. De plus, du parti au pouvoir, Droit et Justice, qui à Bruxelles et dans l’ensemble du courant européen, n’est généralement pas considéré « comme il faut »(1). Néanmoins, la majorité européenne asoutenu l’oeuvre du PiS. Elle en a seulement éliminé les exagérations polonaises, tels que l’assimilation de l’Holocauste à d’autres crimes de masse de la Seconde Guerre mondiale.

À première vue, il semble que nous soyons confrontés à une victoire complète et inconditionnelle de la vision est-européenne de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Selon le mythe officiel répandu en Pologne, dans les États baltes, en Roumanie, en Hongrie et maintenant également en Ukraine, Staline est égal à Hitler; le communisme – au nazisme. La Seconde Guerre mondiale a été un affrontement entre deux régimes totalitaires également criminels. L’Armée rouge n’a pas libéré l’Europe du Troisième Reich, mais a remplacé l’occupation nazie par l’occupation soviétique.

En fait, l’activisme historique des «nouveaux Européens» est un outil commode avec lequel la «vieille Europe» se justifie en réécrivant avec la plume des autresson rôle inconvenant dans la Seconde Guerre mondiale.

L’annonce du traité de non-agression germano-soviétique en tant que cause de la guerre annule tous les traités de non-agression antérieurs que les pays européens ont conclus avec Hitler. Les Européens évitent soigneusement le fait que le pacte Molotov-Ribbentrop était le dernier d’une longue série de pactes similaires. Cela fait longtemps que l’on ne parle plus des accords de Munich. Tout le monde n’a à la bouche que Molotov et Ribbentrop.

Les manipulations historiques de l’Europe de l’Est s’avèrent être très bénéfiques pour ses camarades d’Europe occidentale. Et tout d’abord, elles profitent à l’Allemagne, qui, sans se salir les mains, sans risquer d’être accusée de réécrire l’histoire, s’éloigne du statut de principal coupable de la Seconde Guerre mondiale et transfère une partie de sa culpabilité pour 60 millions de vies humaines sur les épaules des autres.

Ce n’est pas un hasard si, tout d’abord, des organisations allemandes ont financé le travail remarquable des États baltes en matière de réécriture de l’histoire pendant des décennies. D’innombrables conférences ont été organisées avec l’argent de la Fondation Adenauer et d’autres, et d’innombrables brochures ont été publiées,sur le pacte Molotov-Ribbentrop, sur l’assimilation du communisme au nazisme et ainsi de suite.

Ce processus de recodage de la mémoire historique s’est effectué de manière subtile, en filigrane et presque imperceptiblement. Les chanceliers allemands venaient le 9 mai sur la Place Rouge et remerciaient les soldats soviétiques de les avoir libérés d’Hitler. Entre-temps, des cours d’été payés avec de l’argent allemand avaient lieu dans les États baltes, où l’on expliquait que l’occupant nazi avait été remplacé par le soviétique.

La politique historique de l’Allemagne est très réfléchie et habile. Son objectif répond aux intérêts à long terme du pays: éliminer le fardeau de la culpabilité de l’Allemagne et éviter ainsi toute responsabilité pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

La Pologne ou les pays baltes jouent dans cette politique le rôle d ‘ »idiots utiles », qui de leurs propres mains tirent les marrons du feu pour les Allemands. Ils pensent que cette réécriture de l’histoire les aide à combattre la Russie et renforce leur position sur la scène internationale. En réalité, ils creusent une fosse pour eux-mêmes.

Lorsque de nouveaux points sur les i seront placés sur la question des causes de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne devra alléger le fardeau de sa responsabilité dans l’Holocauste. Ce ne sera plus les successeurs de l’URSS qui devront partager le fardeau avec les Allemands, mais la Pologne, les États baltes et d’autres frères de l’Europe de l’Est.

Où se sont déroulés les massacres de Juifs les plus massifs et les plus sadiques? Dans les territoires d’Europe orientale occupés par les nazis.

Qui a effectué le génocide? Les Allemands? Pourquoi alors au Danemark occupé parles Allemands, 90% des Juifs ont été sauvés de l’extermination alors qu’en Lituanie occupée par les Allemands, 90% des Juifs sont morts? Est-ce parce que le roi de Danemark s’est rendu de manière significative à la synagogue, alors que les «héros» de la Lituanie moderne pillaient et tuaient des Juifs?

On peut mettre en avant les événements survenus lorsque le génocide était commis par la population locale, c’est-à-dire généralement sans la participation du Reich. Les pogroms de Kaunas en Lituanie et de Lviv en Ukraine ont eu lieu avant l’entrée des Allemands à Kaunas et à Lviv. L’Armée rouge avait déjà quitté ces villes, la Wehrmacht n’était pas encore arrivée et, entre-temps, des Ukrainiens et des Lituaniens ont massacré des milliers de Juifs.

Ils seront nommés les principaux coupables de l’Holocauste, tandis que le rôle du Troisième Reich dans le génocide des Juifs sera lentement mais sûrement estompé.

Ceux qui trouvent cela incroyable devraient réfléchir au fait qu’aujourd’hui presque tout le monde parle du pacte Molotov-Ribbentrop en Occident et presque personne ne se souvient de l’accord de Munich. Il n’y a pas si longtemps, cela semblait aussi incroyable, mais une politique bien pensée de substitution de la mémoire peut faire des miracles. Dans quelques années, tout le monde se souviendra de la Légion SS lettone. Et ils oublieront les lois raciales du Troisième Reich.

Il n’y a qu’un point dans tout ce processus de réécriture sur lequel les «grands frères» ne laissent rien passer et ne font aucun compromis avec les pays de l’Europe de l’Est. C’est la tentative de nier la participation des populations locales à l’Holocauste. La Pologne s’y est déjà frottée quand, sous la pression totale de l’Occident, elle a été contrainte d’abolir la responsabilité pénale pour avoir imputé les crimes du nazisme au peuple polonais. La Lituanie a été brutalement rappelée à l’ordre quand elle a tenté de réprimer ses dissidents qui affirmaient que les Juifs de Lituanie avaient été exterminés par les Lituaniens eux-mêmes.

Les «victimes innocentes des régimes totalitaires» se préparent à la mission préparée de longue date pour elles: alléger le fardeau de l’Holocauste du peuple allemand.

Et quand ils recommenceront à se lamenter : nous sommes des victimes innocentes et demandons une indemnisation pour l’occupation, ce n’est pas la Russie, mais l’Europe de l’Ouest qui leur dira: qui a tué les Juifs? C’est vous qui les avez tués, messieurs. Et Hitler ?–ben quoi Hitler? Hitler a-t-il personnellement brisé des crânes dans le hangar de Kaunas?

Alexander Nosovich. Lituanie

(1) en français dans le texte

Publicités