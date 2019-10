Lui il a choisi son camp, celui de la souveraineté brésilienne et de l’Amérique latine contre l’impérialisme US et c’est bien ce qui lui est reproché

Brésil : Alors qu’on lui propose une résidence surveillée à la place de la prison, Lula a déclaré :

« Je n’échangerai pas ma dignité pour ma liberté. Tout ce que les procureurs de Lava Jato devraient faire, c’est de présenter des excuses au peuple brésilien, aux millions de chômeurs et à ma famille, pour tout le mal qu’ils ont fait à la Démocratie, à la Justice et au pays.

Je veux qu’ils écrivent que je n’accepte pas de marchander, ni mes droits, ni ma liberté …..!! 👍👏👏

J’ai déjà démontré que les accusations qu’ils ont faites, contre moi, sont fausses.

Ce sont eux, et pas moi, qui sont pris au piège des mensonges qu’ils ont racontés, au Brésil et au monde.