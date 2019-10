Beckett ou le communisme rêvé : Ah! les beaux jours.

Nous discutons avec Marianne, nous sommes bien sûr d’accord sur la réaction des historiens qui dénoncent la falsification historique de cette résolution du Parlement européen et au-delà la prétention à une histoire officielle. En général ces aspects là sont compris, en revanche les implications géopolitiques, jusqu’où l’occident impérialiste est prêt à aller…

je dis « Les Cubains ont compris ce qui se passait très vite, la situation nouvelle que représentait la fin de l’URSS et du socialisme européen. Non sseulement ils avaient une expérience séculaire, le harcélement depuis la Révolution mais là où ils comprenaient où ils crevaient… Une partie de l’Amérique latine dont Lula et Chavez ont compris en 2002, ça a commencé avec leur refus de l’Alena, d’un marché ouvert aux américains… . et moi avec eux mais avec beaucoup de difficultés…

marianne me dit les Russes c’est en 2014. ils ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé et ils ont commencé à réaliser. D’ailleurs ils passent leur temps à nous mettre en garde: « Vous n’avez pas l’air de comprendre ce qui vous attend! »

Nous secouons la tête, elle et moi « nous sommes en 2019 et les Français, je parle de ceux qui se revendiquent comme révolutionnaires n’ont toujours pas compris à quelques rares exceptions près

Dans le parti c’est étonnant à quel point is ne voient rien venir et comme ils se croient obligés d’être plus stupides qu’il n’est possible devant cette résolution au Parlement européen…Non contents de se dire que faire trop de bruit peut nuire à l’élection d’un conseiller municipal à becon les bruyères, mais ils théorisent… avec idéologue officiel… .

Nous parlons de Lucien Sève qui voit le communisme partout en France, pour mieux l’ignorer dans le passé, son propre passé.. elle me raconte son interview dans l’humanité, il n’y a jamais eu de communisme nulle part en particulier en Union soviétique, pas seulement parce qu’effectivement c’était le socialisme mais parce qu’à partir de Staline, il est impossible d’identifier le pCUS et l’uRSS à une expérience communiste, ce qui est un peu fort de café… Donc d’aspîration communiste il n’y en aurait nulle part. On attend quelques communistes français tombés à 2, 6% et une minorité d’entre eux si on croit le dernier congrès pour réaliser ce communisme idéal… parce qu’en en revanche il est là autour de nous, nous pouvons le cueillir sans l’effort du socialisme, comme ça…Ce qui nous évitera toute répression stalinienne ou même cubaine.

En revanche, cela soyons en sur n’évitera pas que nous soyons nous mêmes réprimés si on en croit la résolution du parlement européen, mais de cela il en ont cure, c’est une grande leçon d’optimisme que de nous imaginer totalement paralysés en train de crier notre joie devant ce communisme rêvé.

: « bientôt nous serons dans un cul de basse fosse, tous en taule pour intelligence supposée avec l’ennemi, les masse exaspérées se déchireront sur un fond de cris haineux de l’extrême droite et ces gens là seront toujours convaincus que nous sommes en plein communisme.

Une image surdit dans ma tête, c’est souvent comme ça, je l’interroge : As-tu vu la pièce de beckett : Ah! les beaux jours! »

Elle secoue la tête négativement…

Beckett nous présente une femme d’une cinquantaine d’années, je l’ai vue jouée par madeleine renaud. Elle est ensevelie jusqu’au torse dans un monticule. Elle ne communique qu’à travers ses bras, ses mains, son visage, ses yeux pleins de vie et sa parole. Elle tente de transformer chaque jour en un jour heureux. Son mari Willie joué par jean Louis Barrault est frappé de mutisme. Elle inspecte ses trésors dans le sac, une brosse à dent, lunette, mouchoir, envoie des coups d’ombrelle à Willie quiest frappé de mutisme et elle sort un revolver et un produit contre l’anorexie et la dépression, elle le boit. Puis elle examine ses dents ainsi que la brosse à dents qu’elle sort de son sac. Elle manipule ensuite les objets tout en continuant son monologue : lunettes, mouchoir, et à nouveau la brosse à dents . Puis, avec l’ombrelle, elle frappe Willie pour le réveiller, avant de s’endormir pour passer le temps qui est si long. dans l’acte II, c’est le dernier jour qu’elle veut heureux. Elle est enfoncée dans le monticule jusqu’au cou, il n’y aura pas de lendemain. Elle essaie de happer des moments de bonheur et y parvient grâce à ce rituel, qu’elle s’est elle-même créé et qui supplée à l’impossibilité de vivre et d’agir, dans les objets qu’elle sort et rentre encore dans le sac.elle puise des souvenirs imaginaires et la force de sourire. À la fin, elle chante leur mélodie préférée, à savoir l’air déchirant de La Veuve Joyeuse : « Lippen schweigen »… heure exquise…

Ces gens là s’enfoncent doucement dans le sol, ils se sont créé un rituel qui leur permet d’utiliser des flambeaux de souvenir des temps glorieux qu’ils inventent et repoussent en murmurant à propos de la catastrophe de leur immobilité actuelle « Ah! les beaux jours! » et devant un parti immobilisé, ils rejouent jusqu’à la mort la pièce d’un monologue qui murmure « le communisme est là! Ah les beaux jours! » ils me foutent la frousse…

mais écoutez plutôt cette émission de France culture qui lui aussi vante cet immobilisme et ses joies limitées de la prison …

danielle Bleitrach

