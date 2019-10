Russie : deux textes parmi d’autres qui prouvent les mensonges du parlement européen et des révisionnistes français

Marianne nous a traduit ces deux textes qui prouvent à quel point la résolution du Parlement européen est non seulement une abjection mais une sinistre farce pour le passé comme pour le présent. En effet un des arguments de cette ignominie- plus ou moins repris par les révisionnistes du PCF et de l’Humanité- est que la Russie n’aurait pas « destalinisé », ce qui autoriserait contre elle tous les assauts bellicistes et manoeuvres de l’OTAN. Ces gens là feignent d’ignorer la réalité à savoir que si Poutine et Lavrov sont des « gaullistes » qui se réfèrent à la mémoire de l’URSS pour défendre leur souveraineté, tout le gouvernement actuel ne cesse d’attaquer cette mémoire pour mieux démanteler les « conquis », comme chez nous.Ce sont les peuples soviétiques au premier rang desquels les Russes qui défendent cette mémoire, l’antifascisme comme instrument de leur souveraineté et de leurs droits sociaux. En russie, ils ont de ce point de vue la chance d’avoir un parti communiste puissant et digne qui emporte des triomphes même si la presse française – comme l’Humanité- cachent cette situation pour mieux emboîter le pas au révisionnisme abjecte de l’UE et se vendre toujours plus à l’impérialisme et à ses guerres. (traduction de Marianne Dunlop et note de danielle Bleitrach)

1-Exigeons que soient cessées immédiatement les tentatives de démolition du monument à Lénine dans le district de Veniov!

Le premier secrétaire du Comité régional du Parti communiste de Toula, député à la Douma d’Etat et membre du Comité central du parti Oleg Lebedev, a commenté l’initiative provocatrice de responsables de Russie unie visant à transférer le monument au fondateur de l’Etat soviétique du centre de la ville de Veniov au musée local des traditions populaires.

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/188268.html

Service de presse du Comité régional de Toula du Parti communiste

28-09-2019

– L’année prochaine 2020, marquera le 150e anniversaire de la naissance du fondateur de la Fédération de Russie, Vladimir Ilitch Lénine. Dans ce contexte, cettenouvelle tentative d’effacer la mémoire de ce grand homme respecté dans le monde entier semble particulièrement cynique. De plus, ces intentions ont été annoncées immédiatement après l’installation d’un buste du tsar Alexandre II à Veniov. Il est à noter que lors des élections du 8 septembre 2019, les Vénioviens se sont exprimé à plus de 20% pour le Parti communiste.

Les responsables de Russie unie luttent contre Lénine depuis 10 ans. En 2009-2012, dans l’arrondissement urbain de Donskoï, ils ont démantelé tous les monuments à Lénine et, au cours des années suivantes, ont maintes fois tenté de renommer les rues et les places des villes de la région de Toula, de démolir des monuments, bustes et sculptures au fondateur de notre État. En outre, les autorités n’ont voulu entendre aucuneprotestation publique, manifestation ou appel collectif.

Et à Veniov, cette agitation autour du buste d’Ilyich a été lancée sous le prétexte d’une sorte de « recours collectif », qui aurait été reçu par le chef de l’administration locale, Andrei Shubchinsky. Le monument de Lénine, qui se tient à Veniov sur la Place Rouge depuis cent ans, a été qualifié de « élément étranger » par les « requérants ». A cet effet, une enquête en ligne a immédiatement été organisée sur le site Web de l’administration, accompagnée d’une proposition tendant à justifier son transfert au musée local de tradition.

Toutefois, comme l’ont appris les journalistes de la publication Tula Active, les autorités avaient déjà résolu de retirer le monument commémoratif de Lénine il y a deux ans, dans le cadre d’un « projet de reconstruction de la Place Rouge ». Et le sondage en ligne douteux, dans lequel n’importe qui peut voter un nombre illimité de fois, s’est avéré être simplement une opération de dissimulation cousue de fil blanc. Ainsi, quels que soient les résultats réels du sondage, dans lequel, soit dit en passant, la majorité des opposants sont pour le moment opposés au transfert des monuments, l’administration n’aura aucun mal à falsifier les résultats pour ensuite déclarer que Lénine a été retiré de la place « à la demande des travailleurs ».

Nous considérons cette entreprise comme une provocation visant à diviser la société, à la distraire des problèmes pressants et de leurs solutions, et demandons à la direction du district de renoncer à ses projets cyniques. Nous déclarons à notre tour que nous considérons que le chef de l’administration locale de Russie unie, Shubchinsky, est un «élément étranger», que les habitants ne l’ont pas choisi pour ce poste, et ouvrons également le vote par Internet https://vk.com/wall-48384945_8849 sur la question du transfert de ce fonctionnaire mal avisé au poste de gardien du musée d’histoire locale, où il voulait envoyer le monument à Lénine.

Dans le même temps, nous proposons aux autorités locales de la formation municipale de la ville de Donskoïd’examiner la question du retour des monuments à Lénine dans les districts de Tsentralny, Severo-Zadonsk et Rudnev à leur ancienne place.

Nous exhortons les habitants des villes de Veniov et de Donskoï à soutenir nos exigences. Nous repousserons l’anticommunisme primaire et défendrons le nom et la mémoire de Vladimir Ilitch Lénine!

Vous avez la possibilité de voter contre le transfert du monument: https://Veniov.tularegion.ru/waiting_room/polls-and-profiles/vote_result.php?VOTE_ID=143

2- Russie : Si même la poste disparaît dans les villages, en quoi l’Etat est-il encore utile aux gens ?

Le ministère des Communications propose de mettre à jour les normes applicables aux bureaux de poste. Le vice-président du Comité central du Parti communiste, Youri Afonine, estime que cela pourrait conduire à une « optimisation » antisociale des services postaux, privant les habitants de l’arrière-pays russe du minimum vital.

27-09-2019

https://kprf.ru/party-live/cknews/188260.html

Le ministère du Développement numérique, des Télécommunications et des Médias de masse de la Fédération de Russie a publié un projet de décision établissant de nouvelles normes pour les bureaux de poste. Il devrait remplacer les normes établies par ordre du ministère des Communications de l’URSS en 1981.

À première vue, tout va bien. Les nouvelles normes réduisent même légèrement le nombre estimé d’habitants pour chaque bureau de poste, et donc on pourrait croire que le nombre de bureaux devrait augmenter. Selon les règles en vigueur, dans les grandes villes, un bureaudessert entre 20 000 et 25 000 habitants, le nouveau projet pour les villes de plus de 500 000 habitants parle de 15 000 personnes par bureau. Dans les villes de 100 à 250 000 habitants, une agence desservira de 6 à 10 000 personnes au lieu des 9 à 13 000 actuels. Pour les petites agglomérations, la norme reste la même – jusqu’à 6 000 personnes par poste.

Mais ici, les responsables déposent une telle mine qu’il est effrayant de penser à ce qui se passera quand elle explosera. MAINTENANT LE BUREAU DE POSTE EST ASSIMILE A UN GUICHET. Autrement dit, s’il y a trois guichets dans un bureau de poste, tous les chiffres seront multipliés par trois! Par exemple, il y a un centre de district avec 18 mille personnes. Maintenant, il a trois bureaux de poste. Mais s’il y a trois guichets dans un des bureaux, on peut alors fermer les deux autres et laisser une seuleposte pour toute la ville!

En d’autres termes, le projet d’arrêté du ministère des Communications crée la base légale pour une « optimisation » drastiquede la poste. Sous le capitalisme, grâce à ce genre d’ «optimisation», les autorités ont liquidé des milliers d’hôpitaux, de cliniques, de centres médicaux, d’écoles et de jardins d’enfants. Les conséquences désastreuses de cette «réforme» sont innombrables. Et maintenant, les « réformateurs » s’en prennent à la poste.

« Environ la moitié des bureaux de poste ne sont pas rentables », a déclaré l’an dernier NikolaiPodguzov, directeur général de la Poste russe. Et cette année, le président de l’Association nationale du commerce à distance, Alexander Ivanov, a estimé la part des bureaux de poste non rentables à 70%. De toute évidence, toutes ces branches non rentables seront en danger de liquidation. Mais voyez-vous, messieurs les «réformateurs»: LA POSTE N’EST PAS CENSEE ÊTRE RENTABLE. C’est un service public, vital pour des dizaines de millions de personnes.

Qu’est-ce que la poste dans un village ? C’est souvent le dernier endroit où les gens ont accès aux services sociaux essentiels. C’est ici queles gens perçoivent leurs pensions et prestations sociales. Ils payent leurs factures de logement. Ici, ils peuvent recevoir ou envoyer un transfert d’argent. Pour beaucoup de nos compatriotes, le courrier est le plus importantcanal de communication. Les personnes âgées ne sont pas obligées d’apprendre comment utiliser Internet à leur âge (et payer pour Internet avec leurs retraites n’est pas une tâche facile). Ils ont besoin de journaux, de magazines, de lettres.

Les gens qui vivent dans les campagnes reculées, en particulier les personnes âgées, ont une mobilité réduite. Ils n’ont pas leur propre voiture. Souvent les transports en commun fonctionnent mal et les routes sont en mauvais état. Et ce n’est pas facile pour eux de marcher. Si la poste se retrouve soudainement être plusieurs fois plus éloignée qu’aujourd’hui, ce sera un véritable désastre pour beaucoup. Pensez aussi auxfacteurs: la liquidation d’une partie des bureaux de poste signifie qu’ils devront parcourir des distances beaucoup plus grandes pour effectuer leur tournée.

La fermeture massive de bureaux de poste sera un coup dur pour les dizaines de millions de nos compatriotes les plus pauvres et les plus déshérités. Je crois que nous n’avons pas le droit de permettre cela. L’ordre du ministère des Communications doit être rectifié. Nous avons besoin de réelles garanties pour la sécurité du réseau postal. Nous aborderons cette question à la Douma d’Etat.

Publicités