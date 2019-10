Le principal ennemi de la Russie et de la Chine n’est pas les États-Unis

La République populaire de Chine célèbre son 70ème anniversaire. La Chine est déjà devenue l’un des leaders de l’économie mondiale. Et bien que son poids géopolitique soit toujours inférieur à celui de l’Amérique, il ne fait aucun doute que ce n’est pas pour longtemps. Le niveau sans précédent des relations russo-chinois modernes n’est pas la limite de leur développement. Mais en Russie et dans le monde, se pose souvent la question de leur fiabilité stratégique.

Il y a 70 ans, Mao Zedong avait proclamé la formation de la République populaire de Chine. Il ne s’agissait pas simplement d’un changement de forme d’organisation de l’empire céleste. C’était la fin de plusieurs décennies de guerre civile et même de guerre plus longue, et la fin de la période de déclin et de délabrement de la Chine, qui avait commencé dès le milieu du XIXe siècle, lorsque l’empire antique ne pouvait plus repousser l’expansion occidentale. Mao est entré dans l’histoire avec Gengis Khan et l’empereur Qin Shi Huang en tant qu’homme qui a uni la Chine.

Bien sûr, après le 1er octobre 1949, la Chine ne s’est pas développée et renforcée tout le temps. Il y a eu une période de crise grave, la «révolution culturelle», la décennie la plus difficile qui ait été entre 1966 et 1976 (bien que seules les trois premières années aient été vraiment difficiles). Mais après, une nouvelle et grande ère a commencé dans la vie de la Chine. Tout au long de son parcours, les relations avec notre pays ont joué un rôle crucial, même lorsqu’elles étaient essentiellement figées et en équilibre instable au bord de la guerre. Malgré le voisinage de longue date, les Russes et les Chinois n’ont jamais été aussi étroitement liés dans leur histoire antérieure que depuis la création de la RPC. Et maintenant, quand il y a un rapprochement sérieux entre les deux pays, il est important que nous comprenions ce qui en est le fondamental. Que voulons-nous de la Chine, qu’est ce que la Chine veut de nous, pourquoi est-il rentable pour nous d’être ensemble, qu’est-ce qui nous unit?

La croyance répandue que la Chine et nous sommes des amis contre les États-Unis est en réalité superficielle et profondément erronée. De même que le point de vue avancé ces dernières années, où il est dit que le retournement de la Russie vers la Chine serait lié à la confrontation avec l’Occident qui aurait commencé après la Crimée, à la guerre de sanctions et à la recherche d’une alternative aux relations avec l’Europe et les États-Unis.

C’est dans l’ensemble un point de vue anglo-saxon sur ce qui se passe. Parce que les propriétaires de l’ordre mondial atlantique qui s’effondre sous nos yeux évaluent naturellement tout ce qui se passe dans le monde depuis leur clocher géopolitique. Il n’est que surprenant que certaines forces en Russie partagent ce point de vue. Bien que, si vous vous rappelez à quel point il est populaire dans nos cercles occidentalisés, tout devient clair.

La Russie et la Chine se rapprochent non pas parce qu’elles sont offensées par les Américains.

Mais parce qu’elles sont les deux puissances indépendantes les plus puissantes, les civilisations ayant des intérêts communs et une idée similaire de l’ordre mondial futur. Il n’est pas surprenant que les atlantistes considèrent nos deux pays comme leur principal adversaire – la période occidentale, atlantique de l’histoire prend fin et la période eurasienne, asiatique et pacifique commence.

Et la Russie et la Chine, les deux principales puissances de l’Eurasie, préconisent naturellement le démantèlement de l’ordre mondial atlantique et travaillent activement dans cette direction. Mais pas parce qu’ils détestent les États-Unis (qui seront eux-mêmes victimes du service rendu aux mondialistes), mais parce qu’ils veulent voir leurs pays forts, indépendants et déterminer les règles du jeu mondial. Pas à la place des États-Unis, c’est-à-dire non pas individuellement, mais avec d’autres centres de pouvoir. Naturellement, dans le nouvel ordre mondial centré sur l’Est, l’influence de la Russie et de la Chine va s’accroître, mais qui peut dire que cela ne correspond pas à leurs capacités.

Et le point n’est pas qu’il est plus facile d’atteindre cet objectif ensemble, mais que seuls il ne fonctionnera pas du tout.

L’Alliance Moscou-Pékin a été le résultat d’un choix délibéré; elle est de nature stratégique, c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas de l’évolution de la situation géopolitique actuelle.

Les relations entre la Russie et la Chine ont connu bien des passages difficiles avant de parvenir à l’union actuelle. Et par conséquent, le pari sur le rapprochement est absolument conscient et ancré..

Les deux pays ont longtemps vécu seuls – non seulement sans contacts étroits l’un avec l’autre, mais aussi, dans l’ensemble, en train de se transformer en eux-mêmes. Mais au cours des trois derniers siècles, la Russie a été au centre de la politique mondiale, qui était européenne et occidentale par définition. La Chine, étant le plus grand et le plus riche État de civilisation du monde, a vécu sa vie fermée jusqu’au début du XIXe siècle, puis est tombée sous le feu de la machine coloniale occidentale, qui a provoqué une crise interne et des troubles. Il n’a pas été démembré ni assujetti, non seulement à cause de son ampleur considérable, mais également à cause des principes fondamentaux du système étatique qui sont restés en place même pendant la tourmente.

L’Occident a écrasé la Chine sur le plan économique et la Russie a profité de sa faiblesse pour atteindre les régions d’Extrême-Orient, même si elles n’étaient pas habitées par les Han, mais considérées comme des dépendances semi-vassales de l’empire céleste. Les russophobes et les sinophobes utilisent encore cet épisode pour effrayer les Russes du fait que les Chinois prendront notre Extrême-Orient et que ceux-ci se mesureront à la Russie, « qui a volé nos terres ».

En réalité, la Russie et la Chine n’ont aucune revendication territoriale l’une envers l’autre, car il n’y a aucune menace que les Chinois peuplent notre Extrême-Orient, même avec une version totalement théorique de l’effondrement de la Russie. Historiquement, pendant de nombreux siècles, l’émigration et l’expansion économique et culturelle de la Chine se sont dirigées vers le sud. Pourquoi ces contes horrifiques et ces revendications sont-elles nécessaires? Le rapprochement russo-chinois ne convient absolument pas aux atlantistes, ceux qui se considèrent toujours comme la « force dirigeante » du monde.

Il est également facile de spéculer sur les relations russo-chinoises car en Russie, on connaît beaucoup mieux l’Occident que la Chine.

Et notre culture est beaucoup plus proche des Européens que des Chinois – il est plus facile de faire peur avec des étrangers et des gens incompréhensibles. Cependant, le rapprochement mutuel et l’intérêt mutuel à mieux nous connaître entre Russes et Chinois ne cessent de croître. Et plus nous nous reconnaissons mutuellement, plus il sera difficile de nous intimider avec des menaces «chinoises» et «russes».

Cela ne signifie pas que nous deviendrons semblables – il est difficile d’imaginer une civilisation plus unique que la culture chinoise. Mais nous comprendrons mieux nos intentions et nos valeurs. La confiance mutuelle augmentera également, ce qui est maintenant très fort au plus haut niveau politique. Mais ce sera une confiance basée sur la connaissance et la compréhension, et pas seulement sur la foi et les bonnes intentions, comme ce fut le cas au cours de la première décennie qui a suivi la formation de la RPC.

Après tout, le désir d’union était si fort dans les années 50 que nous avons chanté «Russes et Chinois – frères pour toujours», le peuple soviétique était sincèrement heureux de «l’Orient rouge», la formation d’un lien étroit entre Moscou et Pékin. Oui, y compris contre l’impérialisme américain. Mais pour l’URSS qui a gagné la guerre, il était important de voir comment se rangeait le plus grand peuple du monde. Les Russes et les Chinois ont combattu ensemble contre les Américains en Corée. Et il semblait que la fraternité militaire ralliait les deux nations encore plus unies par leur foi dans les idéaux communistes. L’assistance considérable fournie par l’URSS à l’établissement d’une nouvelle Chine, tant militaire qu’économique, constituait un autre facteur de consolidation des relations fraternelles. Mais après dix ans, tout a commencé à s’effondrer. Et la raison était des différences idéologiques et en partie géopolitiques. Pas inévitables, et pas insurmontables du tout.

À ce sujet

Le conflit sino-soviétique a changé le cours de l’histoire: s’il n’avait pas existé, le monde aurait évolué différemment. Le conflit a pris fin juste avant l’effondrement de l’URSS, ce qui a été un événement extrêmement inquiétant pour les communistes chinois. Non seulement parce qu’ils craignaient pour la stabilité de leur pouvoir, mais aussi parce qu’ils ont vu comment Moscou, sans même avoir le temps de véritablement rétablir les relations avec Pékin, « était passée à l’Ouest ». La méfiance à l’égard de l’élite russe pro-occidentale est devenue un obstacle important au rétablissement de la confiance entre les deux pays. Et cela a continué pendant de nombreuses années au 21ème siècle. De même, en Russie, beaucoup considéraient la Chine comme un partenaire peu fiable et dangereux, en partie à cause des clichés caractéristiques de la mentalité occidentaliste, en partie à cause du souvenir des conflits passés.

Bien que les dirigeants suprêmes des deux pays aient compris l’importance de l’établissement de véritables relations stratégiques, ce n’est qu’au cours de cette décennie qu’ils ont pu les construire. Et notre principal adversaire n’est pas l’Amérique, mais une connaissance mutuelle faible ou déformée, l’adhésion à de vieux complexes et des matrices étrangères.

Les Russes et les Chinois sont parmi les plus complexes et ne ressemblent à aucun autre peuple de la Terre. Il leur est parfois difficile de se comprendre. Mais l’intérêt mutuel pour le prochain, la compréhension de son caractère unique, la connaissance de ses forces et ses faiblesses, son désir et sa capacité à se compléter, l’accord sur les avantages mutuels, la confiance dans les affaires, pas dans la parole, construisent des projets communs pour l’avenir – tout cela peut rendre uniques et fortes les relations entre les deux pays. Facilitant grandement la réalisation des rêves chinois et russe.