Le Vote des députés européens français en faveur du négationnisme et de l’anticommunisme. En fin une petite note particulière sur le très parisien Raphaël Gluksmann qui prétendait aux dernières européennes regrouper la gauche. On note aussi le vote favorable d’Aurore Lalucq élue sur la liste glucksmann et ex porte parole de Génération.s le parti de Hamon, Un autre qui voulait rassembler la gauche….Et certains de l’ancienne direction du PCF et de l’actuelle de l’humanité (comme Patrick Apel–Muller) ne faisaient pas mystère de leur adhésion à ce projet de regroupement. Auraient-ils poussé un peu plus avant et auraient voté comme lui ? Rien n’arrête leur désir unitaire et leur parisianisme médiatique…

POUR

Groupe des Verts/Alliance libre européenne (EELV et alliés)

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Benoît BITEAU

François ALFONSI

Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates (PS et Place publique)

Pierre LARROUTUROU

Aurore LALUCQ

Sylvie GUILLAUME

Raphaël GLUCKSMANN

Groupe Renouveler l’Europe (LREM et alliés)

Stéphanie YON-COURTIN

Chrysoula ZACHAROPOULOU

Professor Véronique TRILLET-LENOIR

Stéphane SÉJOURNÉ

Dominique RIQUET

Fabienne KELLER

Valerie HAYER

Bernard GUETTA

Pascal DURAND

Jérémy DECERLE

Pascal CANFIN

Sylvie BRUNET

Stéphane BIJOUX

Marie-Pierre VEDRENNE

Irène TOLLERET

Nathalie LOISEAU

Pierre KARLESKIND

Christophe GRUDLER

Laurence FARRENG

Gilles BOYER

Groupe du Parti populaire européen (LR)

Nadine MORANO

Brice HORTEFEUX

Agnès EVREN

Geoffroy DIDIER

Arnaud DANJEAN

François-Xavier BELLAMY

Anne SANDER

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Groupe Identité et démocratie (RN et alliés)

André ROUGÉ

Maxette PIRBAKAS

Philippe OLIVIER

Thierry MARIANI

Julie LECHANTEUX

Gilles LEBRETON

Jean-François JALKH

France JAMET

Catherine GRISET

Gilbert COLLARD

Dominique BILDE

Aurelia BEIGNEUX

Nicolas BAY

Jordan BARDELLA

Mathilde ANDROUËT

Jérôme RIVIÈRE

Hélène LAPORTE

Virginie JORON

Annika BRUNA

ABSTENTIONS

Groupe des Verts/Alliance libre européenne (EELV et alliés)

Caroline ROOSE

Damien CARÊME

David CORMAND

Karima DELLI

Michèle RIVASI

Mounir SATOURI

Salima YENBOU

CONTRE

(ils ont sauvé l’honneur)

Groupe de la GUE-NGL (France Insoumise)

Manon AUBRY

Emmanuel MAUREL

Younous OMARJEE

Anne-Sophie PELLETIER

Voici parmi cette brochette de députés du parlement européen qui ont voté cette abjecte résolution : Raphaël Gluksmann, le digne fils à papa nouveau philosophe anticommuniste, libéral de toujours et proche des tortionnaires de l’Europe de l’est, une référence… Raphaël Glucksmann, qui voulait « regrouper toute la gauche derrière lui », demeure fidèle à ce qu’il a toujours été, voici comment le décrivait récemment l’hebdomadaire Marianne: ce que cet hebdomadaire oublie de préciser c’est que Raphaël Gluscksmann ne se contente pas de donner des conseils économiques libéraux au cocaïnomane dictateur de la Géorgie, il épouse Ekaterina Zgouladze qui n’est pas une simple ministre mais bien responsable de la police qui ne craint pas d’avoir des pratiques disons « musclées » avec les opposants. La petite troupe est connue pour avoir pillé l’Etat géorgien avec la bénédiction de la CIA et s’être enfui à la suite d’une révolte populaire. Notons petite cerise sur le gâteau que le dit Raphaël Glucksmann a eu droit à des pleines pages dans l’Humanité où mes écrits et le comte-rendu de mes livres sont interdits depuis plus de vingt-cinq ans, cherchez l’erreur, si erreur il y a? Mais voici un extrait de l’article de Marianne l’hebdomadaire:

« En 2006, il participe à un événement d’Alternative libérale, petit parti qui propose tout bonnement de mettre fin à la Sécurité sociale. Edouard Filias, fondateur du mouvement, le présente alors comme « futur candidat » aux législatives. Sur les vidéos exhumées par le site Les Crises, Glucksmann est enthousiaste : « Moi, j’ai toujours été séduit par la philosophie libérale (…). On va dire que si on arrive, en France, dans notre discours, à libérer le marché du poids de l’Etat, c’est aussi et surtout pour libérer l’Etat et la politique des forces du marché ». Interrogé treize ans plus tard par CheckNews, il nie avoir été candidat (il figurait pourtant, sur le site du mouvement, dans la cinquième circonscription de Paris jusqu’à quelques semaines de l’élection) et explique qu’il a fait « une connerie » en se rendant à la conférence. « J’étais sur une position de libéralisme libertaire, de gauche libérale, plaide-t-il aujourd’hui . J’ai évolué sur ce point parce que je n’avais pas encore réalisé, comme toute cette gauche libérale avant la crise de 2008, à quel point le néolibéralisme a fracturé la société ». Ce n’est pas son seul mea culpa…

S’il ne s’est finalement pas présenté pour défendre les couleurs d’Alternative libérale, Glucksmann a bien soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. A l’époque, il grenouille dans tous les cercles néoconservateurs qui défendent la politique d’ingérence américaine à l’étranger : l’ONG Etudes Sans Frontières (où il fréquente Romain Goupil et Bernard Kouchner), la revue La Règle du jeu fondée par Bernard-Henri Lévy, le Cercle de l’Oratoire, think tank de soutien intellectuel à la guerre en Irak et sa publication Le Meilleur des mondes… A cet activisme théorique, Glucksmann joint la pratique : après sa rencontre en 2004 avec l’homme politique Mikheil Saakachvili, président de la Géorgie entre 2004 et 2013, il devient son conseiller officiel en janvier 2009. Et épouse Ekaterina Zgouladze, ministre du gouvernement. Quels conseils Glucksmann a-t-il donné au pouvoir géorgien de l’époque ? Difficile de le savoir, mais on sait quelle a été la politique de Saakachvili : libéralisme économique effréné, alignement fidèle sur les positions des Etats-Unis dans le but d’une adhésion à l’Otan et… répression autoritaire des opposants (plusieurs ONG ont dénoncé l’emprisonnement et la torture d’adversaires politiques), dans une Géorgie alors minée par la corruption touchant le pouvoir. Glucksmann et son épouse d’alors ont dû quitter la Géorgie en catastrophe en 2012. Un an plus tard, Saakachvili a été forcé de s’exiler aux Etats-Unis. Il a depuis été déchu de la nationalité, et risque la prison s’il remet les pieds dans son pays, qui a demandé en 2017 son extradition à l’Ukraine.

