Chine : Xi Jinping appelle à l’unité autour du Parti communiste

Xi Jinping et des représentants du peuple ont rendu hommage aux héros lors de la célébration du 70e anniversaire de la République populaire de Chine.

Lors d’une réception de gala célébrant le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, au Grand Palais du Peuple, le président Xi Jinping a appelé à la poursuite de l’unité et a appelé au renforcement des liens étroits entre le peuple et le Parti communiste (PCC). ).

Xi Jinping a déclaré qu’avec son parti, ils seraient capables de créer une « force sans précédent » capable de surmonter les défis.

Xi a déclaré qu’ils continueraient à appliquer le principe « un pays, deux systèmes » à Hong Kong et à Macao et que les deux continueraient à bénéficier d’un « degré élevé d’autonomie ».

/>

La Chine célèbre mardi le 70e anniversaire de la République populaire avec un imposant défilé militaire, le plus important de son histoire, et un autre civil auquel participeront des dizaines de milliers de personnes

En ce qui concerne Taiwan, le président a déclaré que la réunification complète de la patrie était une tendance imparable et a souligné qu’aucune personne, ni aucune force ne pouvait jamais arrêter ce processus.

Lundi matin, Xi Jinping et d’autres dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) et de l’État ont rendu hommage aux héros nationaux décédés sur la place Tiananmen. Plus de 4 000 représentants se sont rassemblés devant le Monument aux héros du peuple.

Tous les participants, dont des vétérans âgés, des hauts fonctionnaires retraités et des proches des martyrs, ont chanté l’hymne national puis se sont tus pour ceux qui ont consacré leur vie à la libération du peuple chinois et à la construction de la RPC, fondée sur 1949

Une chorale de plus de 300 étudiants a interprété la chanson des Jeunes pionniers chinois. Dix-huit gardes d’honneur ont placé neuf paniers de fleurs devant le monument. Xi a arrangé les rubans rouges dans les paniers et a conduit un groupe de hauts fonctionnaires lors d’une promenade dans le monument pour rendre hommage.

La première pierre du Monument aux héros du peuple a été posée le 30 septembre 1949. En 2014, la plus haute législature de Chine a approuvé le 30 septembre la Journée des martyrs afin de commémorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la prospérité. de la nation.

Avant d’assister à l’événement, Xi Jinping et d’autres dirigeants ont visité le mausolée du président Mao, où ils se sont inclinés et ont offert leurs respects aux restes du fondateur de la République populaire.