Si Marianne nous signale ce débat qui a lieu à Moscou ajourd’hui même, c’est parce qu’y participe pour le KPRF notre camarade Tatyana Ivanovna Desyatova, qui sera également présente à venissieux pour les rencontre internationales. Elle interviendra le samedi matin avec marianne et moi, nous parlera des résultats du KPRF en particulier à Moscou où elle dirige les relations internationales, mais nul doute qu’elle participera également aux débats sur d’autres pays socialistes et leur défense de l’environnement. (traduction de Marianne et note de Danielle Bleitrach)

voici la photo que nous envoyait recemment Tatyana Ivanovna Desyatova pour nous dire l’amitié des russes pour la rébellion française…

1er octobre (mardi) :

Débat organisé par le Club « Dialogue », l’Université de la jeunesse du socialisme moderne et la Section moscovite du KPRFsur le sujet : »70 ans de Chine : où est passée la Chine ? »

À partir de 19.00

Il y a exactement 70 ans, le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine était proclamée à Pékin. On ne saurait surestimer l’importance historique mondiale de cet événement. Octobre 1917 a renversé le pouvoir du capital sur un sixième du territoire mondial. En octobre 1949, un cinquième de la population de la Terre a abandonné le joug de l’impérialisme mondial. Dès le tout début de la civilisation, l’Empire du Milieu s’est développé comme une branche indépendante de la culture humaine. Entré dans la voie du socialisme il y a 70 ans, l’Empire céleste reste aujourd’hui une alternative civilisationnelle à l’Occident bourgeois, tout en confirmant l’objectivité des lois de l’histoire. La Chine a enrichi l’histoire de l’humanité non seulement de pratiques révolutionnaires visant à surmonter la crise la plus profonde, mais aussi de l’expérience du développement industriel réussi. Le pouvoir soviétique [sic, NdT] en Chine a duré plus longtemps qu’en Union soviétique, mais l’industrialisation et l’urbanisation de la Chine ne sont pas encore terminées. Le plus grand peuple du monde et le plus grand parti communiste du monde seront-ils capables de relever les défis postindustriels ? Dans quelle mesure la croissance économique des dernières décennies a-t-elle été tirée par les avantages du socialisme et dans quelle mesure les réformes du marché et les importations de capitaux y ont-elles contribué ? Le coût social de la route vers le socialisme avec des spécificités chinoises n’est-il pas trop élevé, ou est-ce un prix acceptable à payer pour construire une « société intégrée » ? A-t-on prédit et compris théoriquement la voie chinoise ? La Chine est-elle restée fidèle à la ligne de Staline ou l’échec du « grand bond en avant » était-il dû à l’incohérence dans la conduite de l’industrialisation socialiste ? L’expérience chinoise confirme-t-elle les vues de Boukharine sur la NEP et le socialisme, ou les prophéties de Trotsky sur la renaissance thermidorienne ? Quelle a été la contribution de Mao Zedong et de Deng Xiaoping au marxisme ? Enfin, comment envisage-t-on l’avenir du communisme en Chine aujourd’hui ?

Invités :

Tatyana Ivanovna Desyatova, Coordinatrice de l’Interbrigade du KPRF-Moscou, Présidente de la Commission du travail international du KPRF-Moscou

RuslanSaltanovichDzarasov, docteur en économie, Professeur à l’Université économique russe Plekhanov

ZhilkibayevSanatNurbolovich, doctorant à l’Université des finances sous le gouvernement de la Fédération de Russie, animateur du site Internet « République populaire de Chine : hier et aujourd’hui ! »

Svetlov Nikolaï Vladimirovitch, historien, militant du Parti maoïste russe

ainsi que des représentants de l’ambassade de la République populaire de Chine.

Modérateur A.V. Bouzgaline, docteur en économie, professeur à l’Université d’Etat de Moscou.

Adresse : Nesvizhskylane, v. 4. kV 4 (code intercom 4)

Rendez-vous à la station de métro « Parc de la Culture » (ligne radiale) au centre du hall, à 18.30-18.45

Source : « République populaire de Chine : hier et aujourd’hui ! » sur VK (le FB russe)

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

