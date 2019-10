Chine 70ème anniversaire : Le plus grand et le plus profond changement de l’histoire du peuple chinois

Le journaliste José Reinaldo Carvalho, dirigeant communiste et rédacteur en chef de « Résistance », rend hommage au peuple chinois et au Parti communiste chinois pour le 70e anniversaire du triomphe de la révolution démocratique et populaire et de la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre. à partir de 1949

Cette journée d’octobre marque l’anniversaire d’une réalisation historique de la plus haute importance. À cette date, il y a 70 ans, est intervenu le fait le plus important à ce jour qui concerne la nation chinoise très ancienne, fait qui a également de grandes répercussions sur les destinées de l’humanité, celle-ci suit avec intérêt et joie partagée le renouveau impétueux et le rajeunissement de la grande nation asiatique,un facteur de développement mondial et paix.

ce même 1 octobre, en 1949, devant 300 000 civils et militaires rassemblés sur la place Tianamen à Beijing, le dirigeant communiste Mao Tsetung a proclamé la fondation de la République populaire de Chine après la formation du gouvernement populaire central du pays.

La nouvelle révolution démocratique avait un caractère national et social avec ses objectifs anticoloniaux et anti-féodaux. Leur triomphe a abouti à la création de la Chine nouvelle, le changement le plus important et le plus profond de l’histoire du peuple chinois.

C’est le point de départ fondamental pour que les peuples redeviennent propriétaires de leur propre pays, bâtisseurs de l’État national, maîtres de leur propre destin.

La révolution victorieuse et la proclamation de la République populaire démocratique étaient l’aboutissement de la lutte héroïque menée durant trois décennies dirigée par le Parti communiste chinois, couronnant la guerre patriotique contre l’occupation japonaise.

La trajectoire concrète de cette révolution a bénéficié de l’héritage de la lutte pour la République dirigée en 1911 par le leader national et démocrate, le Dr. Sun Yatsen. La victoire de la nouvelle révolution démocratique de 1949 a conduit la Chine à proclamer une fois pour toutes la fin du système de monarchie féodale absolue et la fondation d’un système démocratique populaire, unifiant le pays et ses différentes ethnies, mettant fin au société semi-coloniale et semi-féodale, pour se débarrasser des traités inégalitaires et humiliants imposés par les puissances étrangères jeté dans la pubelle de l’histoire, pour en finir avectous les privilèges de l’impérialisme en Chine.

Le premier octobre 1949, en découvrant l’image de Mao Tsetung proclamant la fondation de la République populaire de Chine, l’humanité fit connaissance d’une Chine, dressée aux côtés de son peuple uni, dirigé par le Parti communiste sur un front démocratique, national et populaire. .

La révolution a représenté un saut de civilisation pour le peuple chinois. Le triomphe du 1er octobre 1949 concernait une Chine qui était alors l’une des sociétés les plus pauvres et les plus arriérées du monde à l’époque, tributaire et soumise aux puissances impérialistes.

La Chine a ouvert à elle-même et au monde une nouvelle ère historique dans laquelle commençait une longue transition vers l’affirmation de l’indépendance nationale, du développement, du progrès, de la justice et du socialisme.

La contribution de Mao Tsetung a été ces réalisations. Grâce à la rigueur théorique d’un marxiste-léniniste possédant une connaissance philosophique et historique dense, Mao a permis au Parti communiste chinois de suivre le bon chemin menant au triomphe de la nouvelle révolution démocratique. Dès la proclamation de la République populaire, c’est sous la direction de Mao, en tant que noyau du Parti communiste, que des efforts ont été initiés avec succès pour créer le système socialiste de base en politique et en économie.

Comme Mao Tsetung avait, contre tout dogmatisme, découvert et mis en œuvre les principes stratégiques et tactiques de la victoire de la Révolution, ouvert la voie à la construction d’un socialisme à la chinoise, jeté les fondements théoriques et pratiques du développement de la cause populaire et démocratique. , indépendantiste et développementaliste.

Sans la direction du Parti communiste et de Mao Tsetung, la révolution n’aurait pas triomphé, la République populaire de Chine ne serait pas devenue une réalité, le chemin vers le socialisme n’aurait pas commencé. C’est sous la direction du Parti communiste et de Mao que la Chine a remporté ces remarquables succès au cours de la période historique correspondante et a entraîné le changement le plus profond de la nation chinoise.

À partir du triomphe du 1er octobre 1949, le Parti communiste chinois a entrepris la construction du socialisme, convertissant un pays agricole arriéré en un pays en voie d’industrialisation et de développement.

Dans les premières années, le gouvernement révolutionnaire de la Chine nouvelle a recouvré l’économie nationale, entamé une nouvelle phase de développement, exercé la nouvelle démocratie, encouragé les réformes démocratiques dans tous les pays, la construction progressive de l’économie nationale, l’industrialisation, la transformation socialiste de l’agriculture. .

La révolution a conduit le pays à jeter les bases du socialisme, ouvrant la voie à une construction socialiste à long terme, ce qui en soi a représenté une transformation profonde en Chine à cette époque.

La grande tâche du Parti communiste chinois était de jeter les bases de la construction du socialisme dans les conditions réelles du pays, des conditions très particulières, dans un pays asiatique pauvre, arriéré et marqué par des siècles de domination coloniale et semi-féodale.

Le triomphe de la révolution populaire et la proclamation de la République ont eu un impact international et sont indissociables des événements mondiaux de l’époque. La guerre de résistance contre le Japon faisait partie de la lutte mondiale contre le fascisme, la Chine étant un combattant de premier plan de la lutte antifasciste. Dans cette guerre, l’unité de la nation chinoise a été forgée par la conquête de l’indépendance nationale, la libération du peuple et la conquête de la paix mondiale.

La Nouvelle Chine, apparue le 1 er octobre 1949, a été un stimulant objectif dans les luttes anticoloniales et anti-impérialistes de la seconde moitié du XXe siècle, a suscité des mouvements révolutionnaires et a sympathisé avec tous les peuples épris de paix, de liberté et d’indépendance.

La révolution chinoise a ouvert la voie à l’exercice d’une nouvelle politique étrangère. Protéger l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, défendre la paix dans le monde, s’efforcer de créer un environnement international propice à la construction du socialisme avec les particularités chinoises et à la construction d’une nation puissante devenant le centre du nouveau Diplomatie chinoise, plus de soumission aux puissants internationaux.

Dès le moment de la victoire de la révolution, la Chine s’est positionnée en tant que membre du camp socialiste. Et il a affirmé le caractère anti-impérialiste de sa politique étrangère. Le programme commun de la Conférence consultative politique du peuple chinois a proclamé: «Les principes de la politique étrangère de la République populaire de Chine consistent à protéger l’indépendance, la liberté et l’intégrité souveraine et territoriale du pays, à soutenir une paix internationale durable et une coopération amicale entre les pays. tous les peuples et s’opposent à la politique d’agression et de guerre impérialiste ».

Aujourd’hui, la Chine connaît une période de progrès économique et social impétueux, progressant vers la fin de l’extrême pauvreté, se modernisant, atteignant de nouveaux standards de civilisation, augmentant son pouvoir national et exerçant une plus grande influence sur le monde, contribuant au développement de tous et du monde. la paix mondiale. C’est le résultat de la voie empruntée depuis la proclamation de la République populaire et de la voie socialiste inaugurée depuis.

Le rêve chinois

Le pays atteint le 70ème anniversaire du triomphe de la Révolution, cherchant à réaliser le rêve chinois, sous la direction du Parti communiste, avec Xi Jinping, secrétaire général du Comité central, président de la République et président de la Commission militaire centrale.

Selon le dirigeant Xi, le rêve chinois est de construire le « socialisme à la chinoise », un socialisme qui constitue une réalisation fondamentale résultant des luttes et des efforts tenaces de l’ensemble du peuple. Le parti, les instances dirigeantes et les organisations populaires ont successivement proclamé que le pays ne pouvait se développer socialement et économiquement que par le biais du socialisme à caractéristiques chinoises.

En tant qu’objectif à court terme, la Chine cherche à éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2021 (centenaire du Parti communiste), à ​​achever la construction d’une société modérément confortable à tous égards et à devenir un pays socialiste moderne, prospère et puissant. Démocratique, civilisée et harmonieuse à l’occasion du centenaire de la Nouvelle Chine en 2049.

La construction du socialisme avec les caractéristiques chinoises a pris une forme spécifique et un rythme impétueux à partir de 1978, avec l’adoption de la politique de réforme et d’ouverture, sous la direction du dirigeant communiste Deng Xiaoping.

La politique de réforme et d’ouverture a commencé une nouvelle époque historique, a été la deuxième révolution chinoise, a inauguré la nouvelle phase de développement impétueux de la Chine moderne.

Sous l’égide du marxisme-léninisme et de la méthode matérialiste et dialectique d’émancipation de l’esprit et de recherche de la vérité dans les faits, Deng Xiaoping a demandé au parti de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste par le biais de la réforme et de l’ouverture. Deng a approfondi sa compréhension de la construction du socialisme en fonction des particularités nationales chinoises, ouvrant ainsi une nouvelle voie.

Deng a souligné la nécessité de persister dans la construction économique en tant que tâche principale. Il est important de noter qu’il l’a fait – comme le maintient l’actuel leadership sous Xi Jinping – tout en maintenant la base théorique et les principes du Parti communiste et du socialisme scientifique, en adoptant les « quatre principes cardinaux »: la défense du marxisme-léninisme et la pensée du Mao Tsétoung; persistance dans la voie socialiste, maintien et renforcement du pouvoir populaire; la direction du pays par le Parti communiste chinois.

En ce qui concerne la conception de la construction socialiste, Deng Xiaoping, à son stade principal en Chine, a mis l’accent sur la nécessité de se concentrer en permanence sur le développement de l’économie, dans le but de faire passer le développement avant tout entre science et technologie. , combinant construction économique et développement politique, construction d’une civilisation matériellement évoluée et avance culturelle de la société.

La nouvelle conception du développement de Deng Xiaoping, qui repose sur la réforme et les efforts d’ouverture et de concentration sur la construction économique, vise à construire un pays moderne capable d’absorber les ressources extérieures, les technologies et les expériences administratives favorables au développement de la Chine. Les premières mesures de cette nouvelle étape ont été qualifiées de «quatre modernisations»: dans l’agriculture, l’industrie, la technologie et la défense.

Les succès de la Chine sur tous les terrains, qui se reflètent dans les taux élevés de croissance économique, sociale et culturelle et dans la présence croissante de la Chine dans le monde, attestent du succès de cette politique et montrent les résultats de cette seconde révolution.

La construction du socialisme aux caractéristiques chinoises commence par la prise de conscience du fait que le pays est à la première étape du socialisme, au cours duquel la Chine vit avec de multiples formes de propriété, y compris la propriété privée, ce qui devrait contribuer au développement des forces productives. À ce stade, le marché et la planification sont combinés et utilisés comme instruments de développement de l’économie et de promotion de la modernisation socialiste. Le secteur public reste l’épine dorsale de l’économie. Au cours des 40 dernières années, plusieurs réformes ont été entreprises pour rendre les entreprises compétitives et efficaces.

La phase primaire ou précoce du socialisme est une période historique particulière de la société socialiste chinoise, au cours de laquelle le pays se débarrasse progressivement de l’état de sous-développement et réalise essentiellement la modernisation socialiste.

On entend par premier stade du socialisme, en particulier pour la Chine, un pays économiquement et culturellement arriéré, avec sa population, son extension territoriale et ses inégalités, une période historique inévitable pour la modernisation socialiste. Le développement et la construction du socialisme en Chine est basé sur cette prise de conscience. La contradiction entre les besoins matériels et culturels croissants de la population et la production socio-économique encore arriérée persiste comme une contradiction sociale importante. D’un point de vue comparatif avec le monde, ce n’est que maintenant que la Chine est passée de la liste des pays à faible revenu au niveau intermédiaire, un pays en développement tardif, qui est encore en développement. Le pays a de nombreuses contradictions sociales, des inégalités dans la répartition des revenus, des inégalités régionales, des déséquilibres ville-campagne,

L’audace théorique et méthodologique de Deng en 1978 a suscité de nombreuses controverses au sein du Parti communiste chinois et du mouvement communiste international. L’opposition principale était que la politique de réforme et d’ouverture, de modernisation, de concentration des efforts sur le développement des forces productives conduirait à la transition pacifique du socialisme au capitalisme. La vie était chargée de montrer qu’avec ces politiques de Deng Xiaoping, une économie et une société particulières étaient nées. Appelé «socialisme de caractère chinois», ce nouveau modèle avait et a une essence: le socialisme.

« Ce à quoi nous sommes confrontés à présent, c’est la contradiction entre un développement déséquilibré et inadéquat et les besoins croissants de la population pour une vie meilleure. » (Xi Jinping au 19ème Congrès du Parti communiste chinois, octobre 2017)

C’est avec cette prise de conscience que les dirigeants chinois font face aux nouvelles tâches de la construction d’un socialisme à la chinoise dans le nouvel âge. « Le thème du Congrès est de rester fidèle à sa mission, de hisser haut le drapeau du socialisme à la chinoise, de gagner de manière décisive la construction intégrale d’une société moyennement aisée, de jouir de la grande victoire du socialisme de style chinois dans la nouvelle ère et de réaliser le rêve chinois de la grande revitalisation de la nation chinoise. » (Xi Jinping au 19ème Congrès du Parti communiste chinois, octobre 2017).

La phase actuelle se présente donc comme un développement ultérieur de la Chine, avec pour objectif principal la revitalisation de la nation chinoise, le développement social, la construction du pouvoir économique, le renforcement de l’indépendance et de la stabilité. La construction économique reste une tâche centrale, dans le cadre d’une conception scientifique et multilatérale du développement qui est aussi politique, culturelle, sociale et écologique.

À l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle, le peuple chinois se prépare à remporter de nouvelles et plus grandes batailles sous le regard admiré de l’humanité.