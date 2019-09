La Chine soutient les efforts du Venezuela pour sauvegarder sa souveraineté

La Chine continuera à envisager et à développer le partenariat stratégique global entre Pékin et Caracas dans une perspective à long terme, a déclaré Wang.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la Chine soutenait les efforts du Venezuela pour préserver sa souveraineté nationale et sa stabilité sociale, lors d’une réunion avec le vice-président Delcy Rodriguez.

Dans le cadre de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Wang a rencontré Rodriguez au siège des Nations Unies à New York pour discuter de leurs relations bilatérales et de la situation au Venezuela, entre autres questions.

La Chine soutiendra toujours la juste cause du gouvernement et du peuple vénézuéliens afin de préserver la souveraineté et l’indépendance nationales, la dignité nationale, la stabilité sociale et le développement économique, a-t-il déclaré.

Les défis mondiaux sont maintenant à la hausse – a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, notant que l’unilatéralisme et la politique de pouvoir refont surface, menaçant la paix, la stabilité et le développement mondiaux.

Les sanctions unilatérales, qui violent le droit international, sont insoutenables et impopulaires, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères

Wang a souligné que la Chine s’était toujours engagée à défendre l’équité et la justice et à protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement, en particulier les droits des petits et moyens pays dans la défense de leur souveraineté et de leur indépendance.

En adressant les félicitations de son pays pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Rodriguez a déclaré que la sincère amitié et le ferme soutien du gouvernement de Beijing étaient essentiels pour le Venezuela et son peuple.

La Chine n’interfère jamais dans les affaires intérieures des autres pays, plaide pour des avantages mutuels et des résultats positifs pour tous, et propose de construire une communauté avec un avenir commun pour l’humanité, ce que le Venezuela apprécie grandement, a-t-il déclaré.

Le Venezuela est déterminé à renforcer la coopération bilatérale et la communication stratégique avec la Chine et collabore avec le pays asiatique pour protéger conjointement leurs intérêts nationaux respectifs ainsi que la paix et la stabilité mondiales.