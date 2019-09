Argentine : Fernández conserve son avantage et pourrait assumer la présidence au premier tour, selon un sondage

Selon l’enquête récente du consultant Oh! Un panel, 82% des Argentins étaient surs de leur vote en août dernier en ce qui concerne leur vote lors des élections primaires (STEP) pour les élections présidentielles d’octobre prochain, S’il a été considéré après certains échecs électoraux et véritables coups d’Etat comme ce qui s’est passé au Brésil qu’il pouvait y avoir en Amérique latine « un retournement de tendance qui profitait aux alliés de Washington, la résistance des peuples parait avoir déterminé un blocage et même un retournement de tendance.(note et traduction de danielle Bleitrach)

cela désigne le péroniste Alberto Fernández comme un gagnant sans ambiguité.

Selon les résultats de l’enquête, le 27 octobre aux élections présidentielles, 52% des Argentins pencheront en faveur d’Alberto Fernández, ce qui lui donnerait la victoire au premier tour.

De même, 69% des sondés se disent convaincus que le candidat du Front de Todos sera le prochain président de l’Argentine, qui pre,ndra les rênes du pays le 10 décembre.

Pour sortir de la crise économique que traverse le pays, les résultats de l’enquête indiquent que 57% sont convaincus qu’Alberto Fernández sera en mesure d’arrêter la débâcle économique qui affecte le pays, mais 75% sont conscients que la réduction de l’inflation nécessitera de nombreuses les années

De même, l’actuel président argentin, Mauricio Macri, apparaît comme le chef de file avec la plus grande image négative, évaluée négativement par 61% des participants.

L’enquête de Oh! Le panel, tenu en septembre, a également révélé que les principales préoccupations des citoyens argentins sont le chômage, l’inflation et la pauvreté.

(Tiré de Telesur )