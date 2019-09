A mes petits camarades: le tolérable et l’intolérable

Voyez-vous, je peux même comprendre que les élections municipales et un poste de conseiller, voir d’adjoint, incitent certains à fermer les yeux sur les forfaitures de leurs partenaires, mais ce que je leur demande c’est d’avoir la décence en plus de ne pas nous faire prendre leur cécité volontaire pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie contre des pays qui subissent de plein fouet les tortures et les spoliations de l’impérialisme dont leurs copains sont les meilleurs soutiens et les propagandistes. De ne pas contribuer au nom des intérêts immédiats d’une campagne électorale où se jouent des choses importantes comme le logement, les transports à une campagne de diffamation sur ceux qui se préoccupent de l’Histoire et du long terme.

Prenez exemple sur les Cubains qui malgré ce qu’ils subissent ont toujours su distinguer les plans de leurs interventions et rester justes en tous les cas. Ils n’ont jamais confondu leur relations d’etat à Etat avec la fraternité de lutte avec les communistes et les progressistes, accordant à chacun ce que pour les uns nécessite le respect du droit et pour les autres un combat commun pour l’émanciaption contre le capitalisme.

Que vous acceptiez de gérer avec ceux qui ont torturé en Georgie et qui votent des résolutions ignobles au Parlement européen je peux le comprendre à la limite vu que les élections municiaples sont un autre enjeu, mais que de surcroit vous osiez attaquer la Chine, le venezuela et la Russie et appuyer toutes les censures, dans le sillage de vos copains,ou contribuer à leur négationnisme historique devant ce qui s’est passé durant le seconde guerre mondiale, cela dépasse les bornes.

Avalez toutes les couleuvres que vous estimez utiles pour vos concitoyens dans votre commune, mais par pitié ne le faite pas au nom de la vertu ou de l’antistalinisme, c’est toute la différence entre ceux qui mènent honnêtement leur campagne municipale sur un programme et certains idéologues qui nous fourguent de surdroit leur propagande trotskiste et sévissent au dit parlement européen. sans parler des idéologues sur le « communisme » tout de suite, à 2% où ils nous ont réduit et en ignorant les combats contre l’impérialisme de ceux qui bien sûr ne mérittent pas selon eux le titre de communistes comme les Cubains ou les soviétiques ou les Chinois, ce communisme qui selon eux est déjà là sans passer par le socialisme, sans doute pour mieux préserver notre soumission à ceux qui usurpent ce nom en France et agissent dans le monde contre nos camarades en soutien au capitalisme fort pur et dur et son bras armé..

Vous voulez défendre les intérêts des plus faibles dans votre commune, vous le faites bien, à la satisfaction de tous, continuez mais ne prétendez pas en plus nous éclairer sur la situation du monde pour plaire à vos contestables alliés.

Par parenthèse, songez où nous en serions si nous avions suivi l’avis de certains et avoir été sur la même liste aux Européennes que ceux qui votent pareille abjection,? Au niveau municipal on peut espérer qu’ils n’auront pas à soutenir les vues des négationnsites du parlement européen et que le programme que vous avez signé laisse toute liberté sur certains points en faisant porter la solidarité de gestion sur ce qui concerne la défense des habitants de votre ville. Donc sachez dignité et honneur garder, évitez les engouements idéologiques qui déshonorent sans bénéifice pour personne.

trop c’est trop. Alors par pitié bouclez là. et moi je feindrai de vous ignorer parce que vous et moi ne jouons pas dans le même bas à sable.

Danielle Bleitrach

