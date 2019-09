Trump dit la vérité sur l’Ukraine et on nous prépare sa réélection, comme l’avancée des fascismes en Europe

Est-ce que les démocrates parce qu’ils sont ce qu’ils sont pour une part aussi pourris et aussi bellicistes que Trump tout en se prétendant les sauveurs du monde et les défenseurs de la vertu ne sont pas en train de nous préparer un second mandat auquel le monde sera livré à cet homme qui a la moitié du cerveau comme un tiroir caisse et l’autre moitié en proie au klux klux klan. Non seulement à cause du sénat républicain il y a peu de chance que la procédure de destitution de Trump aboutisse mais comme elle a donné lieu à la révélation des pratiques du vice président Joe Biden et de la manière dont que ce soient les démocrates ou les républicains de Dick Cheney ceux-ci chassaient en bande de charognards, plaçant à la tête des pays des gens qui leur en livraient les richesses. Tandis qu’une presse aux ordres et sur laquelle retombait comme sur les cabinets d’affaire un peu du pactole orchestrait la chanson de la libération des pays de leur méchant dictateur.

Ce scénario est malheureusement celui de toute l’Europe, des pourris capables de voter la résolution du Parlement européen se prétendent de gauche mais comme les démocrates américains leurs seuls intérêts sont ceux des marchands d’armes et de ceux qui s’approprient les richesses, c’est le scénario que l’on voit partout du Moyen Orient à l’Ukraine en passant par l’Amérique latine, l’Asie centrale.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/09/29/la-corruption-parfaitement-legale-et-socialement-acceptable-de-hunter-biden-et-des-autres-vertueux/#respond

Comme nous l’affirmions ici même : Trump ne disait pas que des mensonges et pour qui connait l’Ukraine, c’est une terre livrée par l’occident à la corruption, à la misère et à la guerre, une situation dramatique que l’on nous a vendue comme le lieu de la révolte de la démocratie. C’est la gauche celle de Fabius et des Clinton, alliée aux Allemands et aux Polonais qui est allée créer une pseudo révolte démocratique, comme elle l’a fait ailleurs pour mieux installer ses voleurs d’Halliburton de Dick Cheney aux fils Biden et sa main-mise sur le gaz. Voir article de Sarah Chayes dans ce blog.

Cette corruption des oligarques fous et des dirigeants occidentaux comme Biden, Clinton et autres démocrates pillards et bellicistes n’a rien d’étonnant dans ce pays où l’on peut voir celui qui fait les présidents, un juif, Kolomoïski entouré d’une garde prétorienne néonazie et appuyée par son ami Bernard-Henri Lévy.

Le tout nous racontant n’importe quoi à nous Français et au peuple américain. C’est le cauchemar que nous avons décrit Marianne et moi dans « URSS, vingt ans après, retour de l’Ukraine en guerre ». Ce qui nous a valu dans l’Humanité un article sur ordre nous décrivant comme deux vieilles folles et parlant de n’importe quoi sauf de ce qui se passait réellement dans ce pays.

Le cauchemar qui a abouti dans le silence général à voir brüler 46 personnes dans la maison des syndicats à Odessa.

C’est déjà le contexte de l’ignoble résolution du Parlement européen que peut voter un Glucksman parce qu’il appartient à la bande grotesque et criminelle. Il a fallu que Marianne et moi nous ramenions les mères d’Odessa dont les enfants ont brûlé, que nous les fassions témoigner à Marseille, à Paris, à Nice, à Vénissieux pour qu’un journaliste courageux produise un ou deux articles dans l’Humanité au milieu des tas d’autres qui répétaient les propos des autres journaux. A Marseille, il n’y a pas eu un seul représentant du PCF, pas un journaliste de la Marseillaise pour répercuter leurs propos, seule la CGT leur a ouvert ses locaux. Cela fait des années que ça dure, depuis que l’Humanité a ouvert ses colonnes à Robert Ménard contre Fidel Castro, a soutenu les rebelles de Benghazi et la politique de Sarkozy en Libye et quand tout ce beau monde a attaqué la Syrie. Ce fut la seule fois en 25 ans où la censure qui me frappait fut levée avec mission de nous rendre ridicules, mais les communistes se mirent à lire, c’était trop dangereux, la censure fut à nouveau totale comme elle l’est ou prétend l’être sur mon livre « le temps retrouvé d’une communiste » toujours chez Delga, dans lequel je raconte une contre-révolution que nous avons tous subi. L’interdit, la mise à l’index Vatican commence à se fissurer et tous ceux qui le lisent s’étonnent d’une telle censure, la rumeur n’y suffit plus.

Réfléchissez vous tous, qui aurait eu l’opiniâtreté de tenir plus de vingt ans dans pareilles conditions ? venant sans cesse vous alerter alors ne vous étonnez pas que quelquefois la colère me submerge. Réfléchissez au rôle de ce blog, à son audience, à ce qu’il a fallu de travail pour l’alimenter pour qu’il vous dise ce que vous ne trouvez nulle part ailleurs. L’affaire du parlement européen et sa résolution n’aurait jamais été connue des communistes français, si nous n’avions pas publié ici-même la prise de position du parti communiste portugais. Ce blog est devenu un lanceur d’alerte.

OUI le plus douloureux auquel je ne me résigne pas est que le PCF, celui de Pierre Laurent et sa bande, l’Humanité de Patrick le Hyaric, comparable en cela aux démocrates étatsuniens n’a cessé de cautionner la spoliation, le nazisme et le crime comme il tente de nous faire accepter les résolutions de l’UE, d’en minimiser la portée, de les justifier au nom du refus du totalitarisme, bref de produire de la guerre, de soutenir les menées de l’OTAN, des marchands de guerre, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit.

Ils ne craignent pas de mentir sur ce qui se passe en Russie, sur les véritables combats du KPRF. Comme l’a fait la journaliste de l’humanité à l’université d’été en prétendant que ceux-ci sont des fascistes et nous vendant là encore des « progressistes » alliés de l’occident, des « maïdan », des révolutions de couleur.

L’ensemble de la presse quand elle est obligée de reconnaître que les peuples de l’ex-URSS la regrettent, y compris le rôle de Staline se met à poursuivre dans le mensonge en inventant des dirigeants russes staliniens.

Si l’on excepte Poutine et Lavrov qui ont un côté « gaullien », le gouvernement des oligarques, celui qui spolie le peuple est tout aussi anti-stalinien que le parlement de l’UE. C’est le peuple russe et le KPRF qui défend l’Union soviétique, la grande guerre patriotique et les réalisations du socialisme. Mais les télévisions privées déferlent les mêmes saloperies que les nôtres.

Le mythe d’une Russie qui n’aurait pas « déstalinisé » est celui que nous inflige la résolution du parlement européen, et qu’entérine le sieur Patrick le Hyaric, l’infâme petite déclaration du PCF monde, pour pouvoir justifier comme les autres la guerre que l’on développera en Russie comme en Chine en tous les cas on justifiera les tensions, on créera un signe d’équivalence entre la Russie et Trump comme l’a récemment fait l’Humanité.

Ces gens veulent la guerre ou en attendant l’accumulation des budgets militaires qui ruinent les peuples. C’est une racaille qui va bien au-delà des démocrates américains et qui s’est alliée avec les sociaux démocrates et les trotskistes sous couvert d’antisoviétisme et d’antirussie.

Vingt cinq ans que ça dure et que l’impérialisme est cautionné comme l’est aujourd’hui la haine des russes, des chinois, le mépris des combats de l’Amérique latine. On ne sait d’ailleurs pourquoi les kurdes échappent à cette ligne peut-être parce qu’ils appartiennent à une coalition qui n’a cessé de les trahir.

Si on m’a trouvé excessive de les traiter de « vendus », j’espère pour eux au moins qu’ils ne se conduisent pas ainsi gratuitement, par pure imbécilité.