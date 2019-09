https://www.les-crises.fr/scoop-la-declaration-choc-du-procureur-ukrainien-vire-par-biden-trump-a-t-il-eu-raison/

Comme nous le disions ici même Trump ne disait pas que des mensonges et pour qui connait l’Ukraine, une terre livrée par l’occident à la corruption, à la misère et à la guerre, une situation dramatique que l’on nous a vendue comme le lieu de la révolte de la démocratie. Cette corruption des oligarques fous et des dirigeants occidentaux comme Biden Clinton et autres démocrates pillards et bellicistes n’a rien d’étonnant dans ce pays où l’on peut voir celui qui fait les présidents, un juif, kolomoieski entouré d’une garde prétorienne néonazie et appuyée par son ami Bernard henry Levy. Le tout nous racontant n’importe quoi à nous Français et au peuple américain. C’est le cauchemar que nous avons décrit Marienne et moi dans « URSS, vingt ans après, retour de l’Ukraine en guerre ». Le cauchemar qui a abouti dans le silence général a voir bruler 46 personne dans la maison des syndicats à Odessa.C’est déjà le contexte de l’ignoble résolution du Parlement européen que peut voter un Gluskman parce qu’il appartient à la bande grotesque et criminelle et le plus douloureux auquel je ne me résigne pas est que le PCF, celui de Pierre laurent et sa bande, l’humanité de patrick le hyarec , comparable en cela aux démocrates étatsuniens n’a cessé de cautionner la spoliation , le nazisme et le crime comme il tente de nous faire accepter les résolutions de l’UE, d’en minimiser la portée, de les justifier au nom du refus du totalitarisme, bref de produire de la guerre, de soutenir les menées de l’OTAN, des marchands de guerre, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit. C’est une racaille qui va bien au-delà des démocrates américains et qui s’est allié avec les sociaux démocrates et les trotskistes sous couvert d’antisoviétisme et d’antirussie. On pourra me dire excessive mais imaginez un Lénine confronté à pareille pourriture dans les rangs du communisme. Il est vrai qu’un Staline n’aurait pas protesté, il aurait attendu pour pouvoir les executer, faut-il en arriver à se dire que ses solutions sont les seules efficaces, j’espère en autre chose, la mobiliisation et la lutte politique et humaniste des Cubains.(note de danielle Bleitrach)

Le Bidengate et l’impeachment de Trump (voir ce billet) sont en train de prendre un tour inattendu (pour qui ne connait pas l’Ukraine), et se retourner contre les Démocrates.

Il est en effet apparu il y a 24 heures un élément très gênant pour eux, que les médias ne couvrent pas ou très peu, alors qu’il est central.

Nous sommes heureux de vous le présenter en français.

Rappel : La déclaration de Biden de 2018

Rappelons de nouveau il est utile de connaitre cette vidéo que nous avions publiée l’année dernière (source, 28/01/2018), où Joe Biden avoue être fortement intervenu pour faire démettre le procureur général d’Ukraine en 2016 :

La déclaration du Procureur Viktor Shokin

Hier, le journaliste John Solomon du journal américain The Hill, qui enquête depuis plusieurs mois, a publié ce document émanant du fameux procureur viré, Viktor Shokin. C’est une déclaration devant notaire, datée du 4 septembre 2019, qu’il aurait réalisée dans le cadre d’un procès d’un oligarque (Dmytro Firtash) en Autriche.

Car il faut savoir que Shokin conteste son licenciement en justice, et qu’il semble que son cas va être examiné dans les prochains jours.

Voici le document, qui, à cet instant, n’a à été évoqué par de grands médias que par le Kiev Post (principal journal ukrainien – « L’ex-Procureur Général Shokin défend l’oligarque Firtash » (sic.) alors que c’est surtout qu’il attaque et accuse violemment Biden…) et Bloomberg (« L’Ukraine réserve d’autres surprises à Biden » (sic.) : lisez, ils n’en parlent qu’au milieu sans citer le coeur du document, et l’évacuent en une phrase…).

Shokin y accuse nommément Biden de l’avoir fait licencier, car il voulait enquêter sur Burisma, l’entreprise ukrainienne dont le fils de Biden était administrateur :

En voici la traduction :

Je soussigné, Viktor Shokin […] déclare ce qui suit :

1/ Je fais cette déclaration à la demande des avocats agissant pour le compte de Dmitry Firtash (« DF »), pour utilisation dans le cadre de procédures judiciaires en Autriche. Je le fais tout à fait volontairement et sans aucune menace ou incitation.

2/ Je suis un ancien procureur général de la République d’Ukraine. J’ai travaillé au parquet général d’Ukraine de mai 1980 au 3 avril 2016, à différentes périodes. J’ai été Procureur adjoint de l’Ukraine à trois reprises, de 2002 à 2003, de 2005 à 2007 et de 2014 à 2015. J’ai été Procureur général de l’Ukraine du 10 février 2015 au 3 avril 2016. J’ai été démis de mes fonctions de procureur général dans les circonstances que je vous exposerai ci-après. […]

5/ Le Procureur général de l’Ukraine est nommé par le Président de l’Ukraine avec l’accord de la Verkhovna Rada ( » la Rada « , c’est-à-dire le Parlement). J’ai donc été nommé durant la présidence du Président Porochenko par 318 voix des membres du Parlement ukrainien, ce qui constituait une majorité constitutionnelle. Pendant que j’occupais ce poste, je suis fermement resté sans affiliation politique.

6/ Les circonstances de mon renvoi sont que j’ai remis ma démission à la Rada à la demande du président Poroshenko. Porochenko m’a demandé de démissionner sous la pression de l’administration présidentielle américaine, en particulier de Joe Biden, qui était le vice-président américain. Biden menaçait de retenir 1 milliard de dollars de subventions à l’Ukraine jusqu’à ce que je sois démis de mes fonctions. Après avoir cédé à la demande du Président et remis ma démission volontaire, Porochenko en a parlé dans les médias. Il a dit que j’avais accompli un travail colossal en tant que procureur général, ce qu’aucun de mes prédécesseurs n’avait été en mesure de faire, surtout en ce qui concerne mon travail sur la réforme des différents organes du bureau du procureur, sur la création du bureau spécialisé du procureur anticorruption, qui a permis au Bureau national anticorruption de l’Ukraine de mener un travail juridique, et sur la création de services autonomes de poursuites.

7/ La raison officielle invoquée pour mon renvoi était que je n’aurais pas réussi à obtenir la confiance du public. Porochenko et d’autres fonctionnaires de l’État, y compris des représentants de l’administration présidentielle américaine, n’avaient cependant jamais eu auparavant de plaintes au sujet de mon travail. Il n’y a eu aucun grief contre moi ni aucune allégation selon laquelle j’aurais commis des infractions criminelles liées à la corruption (ou, en fait, toute autre infraction criminelle). Biden n’a jamais rien dit de tel non plus. En outre, toutes les sanctions à l’encontre de M. Ianoukovitch et de ses partisans sont restées en vigueur et n’ont pas été levées pendant que j’occupais ce poste. De plus, ces sanctions ont été étendues.

8/ La vérité, c’est que j’ai été contraint de démissionner parce que je menais une vaste enquête sur la corruption dans Burisma Holdings (« Burisma »), une société de gaz naturel active en Ukraine. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, était membre du conseil d’administration. Je suppose que Burisma, qui était liée à l’extraction du gaz, avait le soutien du vice-président américain Joe Biden parce que son fils était membre du conseil d’administration.

9/ À plusieurs reprises, le président Poroshenko m’a demandé d’examiner l’affaire pénale contre Burisma et d’envisager la possibilité de mettre fin aux enquêtes concernant cette société, mais j’ai refusé de clore cette enquête. J’ai donc été contraint de quitter mes fonctions, sous la pression directe et intense de Joe Biden et de l’administration américaine. Dans mes conversations avec Porochenko à l’époque, il était catégorique sur le fait que je devais cesser mes enquêtes sur Burisma. Quand je ne l’ai pas fait, il a dit que les États-Unis (via Biden) refusaient de libérer le milliard de dollars promis à l’Ukraine. Il a dit qu’il n’avait donc pas d’autre choix que de me demander de démissionner.

10/ Quand Porochenko m’a demandé de démissionner, il m’a dit qu’il le faisait pour le bien de notre pays, et que je devrais être d’accord, également par patriotisme. J’ai accepté de donner ma démission sur cette base.

11/ Après mon renvoi, Joe Biden a fait une déclaration publique, disant – et même se vantant – qu’il m’avait fait virer. C’est alors qu’il est devenu évident que la véritable raison de mon congédiement était mes actions concernant Burisma et l’intérêt personnel de Biden dans cette société, ce qui a été démontré par ce qui suit :

c’était l’ordre et le souhait de Biden que je sois démis de mes fonctions, et non une décision de Porochenko ; la raison en est que ce sont précisément les fonctionnaires de l’administration américaine du président Obama – et de Joe Biden en particulier – qui ont dit aux chefs du système d’application de la loi ukrainien comment enquêter et qui enquêter, notamment les membres de l’équipe du régime Ianoukovitch. Je ne respectais pas leur volonté (en ce qui concerne Zlochevsky, en particulier. qui était un ministre sous Ianoukovitch), j’ai donc dû être démis de mes fonctions ; ce n’était pas Porochenko qui était patriotique, c’était Porochenko qui se soumettait aux exigences de l’administration américaine du président Obama pour des raisons d’économie politique et des intérêts personnels du vice-président américain Biden, entre autres.

12/ Lorsque j’ai appris le motif réel de mon renvoi de la déclaration de Biden, je me suis adressé aux tribunaux et j’ai demandé que l’on reconnaisse que j’avais été forcé de présenter ma démission « volontaire » (et donc que mon renvoi soit déclaré illégal). On m’a refusé l’examen de mon cas sur le fond parce que j’avais soi-disant dépassé les délais impartis pour présenter une demande aux tribunaux. Après avoir épuisé tous les recours internes, j’ai saisi la Cour européenne des droits de l’homme, au motif que mes droits fondamentaux avaient été violés et que mon licenciement était motivé par des raisons politiques et donc illégal. […]

38/ Les événements relatifs à DF et Biden en 2015 révèlent l’ampleur de l’ingérence de l’administration américaine dans les affaires intérieures ukrainiennes et la volonté d’exercer un contrôle dans le but de promouvoir les intérêts américains. Un exemple confirmant une telle ingérence est le fait que j’ai été contraint de démissionner de mon poste de procureur général sur la seule demande du vice-président américain Joe Biden parce que j’ai refusé de mettre fin à mon enquête sur Burisma (où Biden avait des intérêts importants) et que je n’aurais jamais accepté une poursuite pénale non fondée et à motivation politique.

39/ Je n’ai jamais rencontré DF en personne et mes intérêts n’ont jamais croisé les siens. Cependant, les mesures prises par l’administration présidentielle américaine sous la présidence d’Obama à notre égard démontrent des méthodes similaires d’isolement et de renvoi des personnes qui ne servent pas leurs intérêts. Cela pourrait être considéré comme une ligne d’action engagée par les autorités de l’État à l’égard des personnes qui avaient attiré leur attention.

Kiev, Ukraine le 4 septembre 2019

Je soussigné, Kh.V. Hornyak, notaire privé du district notarial de la ville de Kiev, certifie la signature authentique de Shokin Viktor Mykolayovych faite en ma présence. L’identité et la capacité juridique de Shokin Viktor Mykolayovych, qui a signé le document, ont été vérifiées.

Oui, mais prudence, c’est l’Ukraine…

Alors bien sûr, cette déclaration venant d’un ancien responsable de la Justice en Ukraine, si elle se confirmait (il faut rester prudent et prendre ceci au conditionnel), pourrait laisser à penser à beaucoup d’Américains que Trump a bien eu raison de demander discrètement à son homologue ukrainien une enquête.

Trump ne va pas se gêner pour créer un récit alternatif où il joue au chevalier blanc cherchant à protéger la Démocratie américaine d’un candidat potentiellement corrompu.

Et c’est exactement ce qu’il a fait :

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 septembre 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

I AM DRAINING THE SWAMP! = JE DRAINE LE MARAIS! c’est-à-dire JE NETTOIE LE BOURBIER! ou JE NETTOIE LES ÉCURIES D’AUGIAS! en français.

En réalité, comme c’est l’Ukraine, il est assez probable que le Procureur Shokin se venge du « Son of The Bitch » et mente éhontément dans sa déclaration.

Mais pour défendre ceci, il faut expliquer comment une telle personne aurait pu se retrouver Procureur général d’Ukraine, nommé par Porochenko Leader de l’Europe Libre et ami de BHL..

Bon courage aux défenseurs de cette théorie du complot – raison pour laquelle les médias en parlent peu, alors que l’accusation est stupéfiante.

Enfin, il ne faut surtout pas perdre de vue que le problème autour de l’impeachment de Trump n’est pas « Biden est-il coupable ? » mais « Biden a-t-il l’air suffisamment coupable pour que Trump intervienne discrètement auprès de son homologue ukrainien ? »

En conclusion, cette histoire étant passionnante, mêlant la construction de réalités alternatives, la corruption en Ukraine, mais aussi aux États-Unis, la qualité du travail des grands médias, etc., nous allons préparer demain une synthèse détaillée pour lundi, afin que vous compreniez tout à cette incroyable affaire.

Et vous allez voir : ça va être énorme…